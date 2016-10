Marktberichte

Gewinnmitnahmen möglich: Dax unterbricht Höhenflug

Gestern stellte der deutsche Leitindex noch ein frisches Jahreshoch auf, doch am Morgen danach scheint ihm die Puste ausgegangenen zu sein. Aus den USA und Asien kommen negative Vorgaben.

Mit etwas abbröckelnden Kursen am deutschen Aktienmarkt rechnen Händler für die Eröffnung. "Die Attacke auf die 10.800er Marke ist erst einmal abgeblasen", sagt ein Teilnehmer. In den vergangenen Tagen hatte der Dax die ehemaligen Jahreshochs mehrfach attackiert, darüber festsetzen konnte er sich aber nicht.

"Wir sehen zwar Umschichtungen, aber keine richtige Aufwärtsrotation", sagt ein Marktteilnehmer. Einzelwerte würden nach oben gerissen, dann würden aber auch schnell wieder Gewinne mitgenommen. "Ohne richtige Aufwärtsrotation ist eine dynamische Aufwärtswelle aber schwer vorstellbar", sagt der Marktteilnehmer.

Nun trübt sich auch das Umfeld etwas ein. Die Vorlagen aus Asien sind überwiegend leichter, und in den USA ist der S&P-Future wieder unter den Unterstützungsbereich bei 2.145 Punkten zurückgefallen. "Das könnte auch in Europa Gewinnmitnahmen auslösen", sagt der Marktteilnehmer.

Allerdings gelte auch: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Solange der Dax oberhalb der 10.700er Marke handele, bleibe die Ausgangssituation günstig. Bei positiven Impulsen könne der Dax jederzeit erneute Attacken auf die Widerstandszone bei 10.800 Punkten starten. Impulse kommen vor allem von der Berichtssaison.

Asien: Nur Japan im Plus

Ein ganzes Bündel belastender Faktoren drückt die asiatischen Aktienmärkte ins Minus. Die Wall Street schloss im Minus, bevor der Technologiegigant Apple nachbörslich über einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn berichtete. In Australien lasten starke Teuerungsdaten auf der Stimmung, zudem fallen die Ölpreise nach dem Rücksetzer am Vortag weiter. Und schließlich ist der Yen am Dienstagnachmittag zum Dollar gestiegen nach enttäuschend ausgefallenen US-Konjunkturdaten.

Die Abwärtsbewegung wird vom Aktienmarkt in Sydney mit angeführt, wo der Leitindex 1,5 Prozent nachgibt und auf den tiefsten Stand seit einem Monat fällt. In Korea gibt der Kospi um 1,7 Prozent nach. Der japanische Markt kann sich der schlechten Stimmung aber entziehen, der Nikkei-225 legt 0,1 Prozent zu auf 17.380 Punkte - und dies obwohl der Yen seit dem japanischen Börsenschluss am Dienstag gegen den Dollar zugelegt hat. Dagegen geht es an den chinesischen Börsen abwärts. Weder ein leicht gestiegenes Verbrauchervertrauen in China noch der etwas höher gefixte Yuan kommen gegen die Belastungsfaktoren an.

Rohstoffe: Ölpreise gegen nach

Die Ölpreise fallen im frühen Handel. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostet am Morgen 50,20 US-Dollar. Das sind 59 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass WTI fällt um 65 Cent auf 49,31 Dollar. Die Aussicht auf gestiegene Öllagerbestände in den USA lasten auf den Preisen. Die Ölpreise gaben daraufhin kräftig nach. Die offiziellen Zahlen der staatlichen Energy Information Administration für die vergangene Woche werden am Mittwochnachmittag veröffentlicht.

Nach wie vor gibt es derzeit keine erkennbaren Fortschritte bei der Eindämmung des Überangebots an Rohöl auf dem Weltmarkt. Führende Ölnationen arbeiten derzeit an einer Einigung auf gemeinsame Maßnahmen zur Begrenzung der Fördermenge. Zuletzt gab es hierzu jedoch ernüchternde Signale.

Quelle: n-tv.de