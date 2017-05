TecDax scjraint Relprd macj oben: Dax und Wall Street im Apple-Einklang

"Alles ist offen", kommentiert n-tv-Börsenexperte Meyer am Dienstag treffend die Situation am deutschen Aktienmarkt. Die Kurse steigen, es stehen aber auch noch einige richtungsweisende Termine an. Einige nachbörslich.

Überzeugt Apple oder überrascht der iPhone-Konzern sogar? Dies ist eine der treibenden Fragen am deutschen Aktienmarkt zum Start in die verkürzte Handelswoche. Daneben rückt bereits die Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve (Fed) in den Blick und auch die am Sonntag anstehend Präsidentschaftsstichwahl in Frankreich. Der Dax klettert, wenn auch nur leicht. Die Handelsspanne bleibt wie an den vorangegangenen vier Handelstagen gering. "Alles ist offen", kommentiert n-tv-Börsenexperte Frank Meyer. "Der Dax muss erst noch in Schwung kommen. Es steht noch eine ganze Menge an", so Meyer weiter.

Der Dax liegt am späten Nachmittag 0,3 Prozent im Plus bei 12.470 Punkten. Das Tageshoch kratzt mit 12.485 aber am Allzeithoch. Am Freitag hatte er bei 12.438 Zählern geschlossen. Der MDax positioniert sich 0,6 Prozent fester mit 24.757 Stellen. Der TecDax verbessert sich 1,2 Prozent auf 2118 Punkte - ein neues Allzeithoch.

Konjunktur: USA, Frankreich, China, Deutschland

Bevor die Fed die volle Aufmerksamkeit bekommt, steht zunächst einmal die Berichtssaison im Fokus. Aus den USA kommen frische Daten zu den Einkommen und Ausgaben der Verbraucher. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Die Wahlen in Frankreich machen den Investoren momentan indes kaum noch Sorgen. Hier wird davon ausgegangen, dass Emmanuel Macron am kommenden Sonntag als Sieger aus dem zweiten Urnengang zur Präsidentschaftswahl in Frankreich hervorgeht.

Für etwas Gegenwind sorgt Händlern zufolge die wirtschaftliche Entwicklung in China: Dort schwächte sich die Industrie im April überraschend deutlich ab. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie rutschte im April auf 51,2 Punkte von 51,8 Punkten im März ab und notiert damit auf dem niedrigsten Stand seit sechs Monaten.

USA: Warten auf Apple

Die US-Börsen starten mit leichten Gewinnen in den Handel. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank und den Geschäftszahlen von Apple hielten sich viele Anleger mit Käufen im größeren Umfang zurück. "Wird die Fed anerkennen, dass das Wachstum an Fahrt verloren hat, und damit die Erwartungen an eine Zinserhöhung dämpfen? Die Fed-Erklärung sollte diese Fragen beantworten, und auf dieser Basis werden die Händler tätig werden", sagt Hussein Sayed, Chefstratege bei FXTM.

Der Dow-Jones-Index eröffnet mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 20.952 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 steigt 0,2 Prozent auf 2392 Zähler. Der Nasdaq Composite legt 0,2 Prozent zu und notiert erstmals über 6100 Stellen.

Die Apple-Aktien präsentieren sich 0,5 Prozent fester, nachdem sie bereits am Montag ein Rekordhoch erreicht hatten. Der Hersteller des iPhone legt noch am Dienstag seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vor. Die Papiere des Pharmakonzerns Pfizer geben dagegen 1,4 Prozent nach. Der Umsatz der Nummer eins der Branche ging unter anderem wegen der zunehmenden Konkurrenz von Nachahmermedikamenten zurück. Branchenexperten hatten dem Unternehmen mehr zugetraut.

Dax: Autos und Banken

Unter den Einzelwerten stehen Banken und Autowerte unter Beobachtung. Für BMW, Daimler und VW gibt es im Handelsverlauf Absatzzahlen aus den USA. Während BMW 0,3 Prozent zulegen, geht es für Daimler 0,3 Prozent nach unten. VW verlieren 1,3 Prozent. Der vom Abgasskandal gebeutelte Konzern plant eine "Pro-Diesel-Kampagne".

US-Präsident Donald Trump plant, das Bankensystem in den USA zu überarbeiten. Investment- und Privatkundengeschäft sollten dabei wieder getrennte Wege gehen, wie bereits in der Zeit vor Ende der 1990er Jahre. Deutsche Bank und Commerzbank ziehen 0,6 und 1,2 Prozent an.

Gefragt sind Prosieben, die 2,4 Prozent steigen. Mit Discovery Communications habe der deutsche TV-Sender einen "starken Partner für das Streaming von Inhalten gefunden", sagt ein Händler. Mit zusätzlichen Inhalten von Discovery dürfte die 7TV-App von Prosiebensat.1 an Attraktivität gewinnen. Positiv dürfte sich die Kooperation zum Beispiel beim Sportangebot auswirken, denn die Eurosport-Beteiligung von Discovery halte auch Übetragungsrechte für Bundesligaspiele und die Olympischen Winterspiele 2018.

Allianz ziehen 0,7 Prozent an, der Konzern investiert in britisches Wasser. Ein Konsortium um Allianz Capital Partners übernimmt den Wasserversorger Affinity Water. Der Versicherungskonzern zahlt gemeinsam mit den Infrastruktur-Investoren DIF und HICL 687 Millionen Pfund für 100 Prozent der Anteile.

Autos spielen auch bei der Deutschen Post eine Rolle: Der für den Eigengebrauch entwickelte Streetscooter fährt nun auch für andere Unternehmen. Die Post liefert beispielsweise an den Fischhändler Deutsche See. Aktien der Deutschen Post gewinnen leicht.

MDax: K+S salzt nach

Als gut für K+S werten Händler die lange ersehnte Eröffnung der Leqacy-Mine in Kanada. "Das könnte endlich wieder die Aufmerksamkeit auf ein Asset von K+S richten, das von der Börse lange ignoriert worden ist", sagt ein Händler. K+S nimmt die Kali-Mine nun in Betrieb, in die rund 3 Milliarden Euro investiert worden waren. Mit der Mine rutscht K+S näher an den wichtigen US-Markt im Mittleren Westen. K+S büßen 1,5 Prozent ein.

Nicht ganz neu ist der Plan, dass der Onlinemodehändler Zalando Flagship-Stores eröffnen will. "In den Metropolen haben wir regelrechte Fans, die viel Zeit bei uns verbringen und viel bestellen. Für die könnte es interessant sein, die Marke auch offline zu erleben", sagte Zalando-Vorstand Rubin Ritter dem "Manager Magazin". Im März hatte Zalando bereits den Basketball-Spezialisten Kickz übernommen, der über ein kleines Filialnetz verfügt. Der Kurs der Zalando-Aktien sinkt 0,5 Prozent.

TecDax: Pfeiffer pumpt

Pfeiffer Vacuum reduzieren die Anfangsverluste und notieren nahezu unverändert. Zwar sei das Ebit etwas hinter der Konsensprognose zurückgeblieben. "Der gute Auftragseingang dürfte das aber wettmachen", sagt der Händler. Die neuen Orders lägen um 9 Prozent über der Markterwartung. Auch der Umsatz sei im ersten Quartal besser ausgefallen als erwartet. Seit Ende Januar haben K+S rund ein Drittel zugelegt.

Sonstige: Short-Seller bei Aurelius?

Aurelius notieren 1.2 Prozent im positiven Bereich. "Angesichts der Ankündigung weiterer Short-Attacken durch Gotham City und fehlender Unterstützung durch unsere Aufsichtsbehörden ist das sehr hilfreich", sagt ein Händler. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft scheine den Behauptungen des Short-Sellers ausgeliefert zu sein.

Europa: Lonza sacken ab

Mit einem Kurseinbruch von fast 7 Prozent fallen die Aktien des schweizerischen Biotech- und Pharmaherstellers Lonza auf. Im Handel zeigt man sich jedoch entspannt, am Dienstag hat der Bezugsrechtshandel für die Kapitalerhöhung begonnen. Lonza will rund 2,3 Milliarden Franken durch die Ausgabe von 16,5 Millionen Aktien zu 136 Franken erlösen. Damit wird der größte Teil der Übernahme von Capsugel finanziert.

BP ist im ersten Quartal 2017 dank der höheren Ölpreise wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Gewinn zu Wiederbeschaffungskosten, eine Kennzahl die mit dem Nettogewinn bei den US-Wettbewerbern vergleichbar ist, stieg im Zeitraum von Januar bis Ende März auf 1,4 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr zuvor schrieb BP einen Verlust von 485 Millionen Dollar. BP-Aktien verbessern sich rund 1,5 Prozent.

Devisen: Euro leicht aufwärts

Der Euro legt etwas zu. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0908 Dollar und damit 0,1 Prozent fester als noch am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am vergangenen Freitag auf 1,0930 Dollar festgesetzt. Die Aussicht auf eine Fortsetzung des Aufschwungs in der Eurozone habe die Gemeinschaftswährung gestützt, hieß es von Marktbeobachtern.

Rohstoffe: Ölpreis uneinheitlich

Der Ölpreis präsentiert sich ohne klare Richtung. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet am Nachmittag 51,97 Dollar. Das sind 0,9 Prozent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt 0,1 Prozent auf 49,10 Dollar.

Die Sorge vor einem zu hohen Angebot habe die Preise belastet, heißt es von Marktbeobachtern. Experten gehen davon aus, dass die Lagerbestände an Benzin in den Vereinigten Staaten in der vergangenen Woche gestiegen sind. Bei den Ölreserven wird hingegen ein Rückgang erwartet.

Asien: Nikkei im Aufwind

Überzeugende Zahlen von Technologiekonzernen gaben den Börsen in Asien am Dienstag Auftrieb. In Tokio schloss der Nikkei-Index 0,7 Prozent im Plus mit rund 19.446 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,4 Prozent fester. Aufwärts ging es auch für den Kospi in Seoul oder die taiwanesische Börse. Leichte Verluste verzeichnete dagegen der Shanghai Composite.

Marktexperten erklärten das überwiegend positive Abschneiden mit starken Zwischenberichten von US-Technologieriesen wie Google, Amazon und Microsoft. In den Hintergrund rückten dadurch der Konflikt auf der Koreanischen Halbinsel und überraschend schwache Industriedaten aus China. In Seoul legten die Aktien von Samsung Electronics 0,6 Prozent zu. In Taiwan verbesserten sich Taiwan Semiconductor 1 Prozent und Hon Hai Precision Industry 1,2 Prozent.

Der S&P/ASX200 in Sydney verzeichnet ein Minus von 0,4 Prozent, nachdem eine der vier größten Banken des Landes mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes verfehlt hat. Die ANZ meldete einen Gewinn von 3,4 Milliarden australischen Dollar, Analysten hatten aber 3,5 Milliarden erwartet. Für die Aktien ging es 2,6 Prozent nach unten. Im Sog von ANZ verloren Westpac 1,8 Prozent, National Australia Bank 1,1 Prozent und Commonwealth Bank 1,4 Prozent.

Quelle: n-tv.de