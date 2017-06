Startseite

Ölpreise ziehen leicht an: Dax und Dow tasten sich vor

Die Ölpreise können sich von ihren Tiefs etwas erholen. Aber es gibt noch viel Luft nach oben. Anleger bleiben vorsichtig. Analysten warnen, das Barrel könnte 2018 nur noch 25 Dollar kosten.

Die deutschen Standardwerte haben ihre Verluste am Donnerstag dank wieder gestiegender Ölpreise etwas wettgemacht. Bis Handelsschluss pendelten die großen Indizes um die Nulllinie: Der Dax notierte am Ende 0,2 Prozent höher bei bei 12.802 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,2 Prozent auf 25.290 Zähler, während der Technologiewerte-Index TecDax ein Plus von 0,4 Prozent auf 2281 Zähler schaffte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss unverändert bei 3557 Punkten.

Seit der Dax-Bestmarke von 12.951 Punkten am Dienstagmorgen hatten die Anleger Kasse gemacht. Die schwachen Ölpreise hatten bei ihnen Bedenken hinsichtlich der Inflationsziele der Notenbanken genährt. Sollte die US-Notenbank Fed die Zinsen trotz einer sehr niedrigen Inflation weiter anheben, befürchten Experten Belastungen für die Konjunktur.

Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich derweil im Juni sehr viel besser entwickelt als erwartet. Wie die EU-Kommission im Rahmen einer Vorabschätzung mitteilte, stieg der von ihr ermittelte Index des Verbrauchervertrauens auf minus 1,3. Das ist der höchste Stand seit April 2001. Volkswirte hatten einen Stand von minus 3,0 prognostiziert.

Der Konjunkturaufschwung in Europa erfasst mehr und mehr Länder, und die Arbeitslosigkeit befindet sich auf dem langsamen, aber stetigen Rückzug. Zudem scheint die Wahl von Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten die Stimmung vieler Verbraucher gehoben zu haben.

Auch an Unternehmensnachrichten mangelte es nicht. Bei Thyssenkrupp drängten die positiven Nachwirkungen eines Rüstungsauftrags einen Pressebericht über Probleme im Anlagenbau in den Hintergrund. Die Titel des Industrie- und Stahlkonzerns erreichten bei 25,30 Euro den höchsten Stand seit zwei Jahren und gewannen zuletzt 4,5 Prozent. Sie behaupteten damit den Spitzenplatz im Dax. "Der Markt spielt die Korvettenaufträge", sagte ein Händler. Der Verteidigungsausschuss habe die Milliarden-Aufträge am Mittwochnachmittag gebilligt, ergänzte er mit Blick auf verschiedene Medienberichte. "Viele Marktteilnehmer setzen nun auf ein neues technisches Kaufsignal", so der Händler weiter.

Als Stütze für SAP sahen Händler die guten Zahlen von US-Wettbewerber Oracle. Oracle schaffte es, über ein starkes Wachstum des Cloud-Geschäfts die fallenden Erlöse mit Softwarelizenzen mehr als auszugleichen. Der Gewinn stieg im vergangenen Quartal um knapp 15 Prozent auf 3,23 Milliarden Dollar. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal hat die Analystenschätzungen übertroffen. Für SAP-Aktien ging es 0,8 Prozent nach oben.

Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank belegten mit Kursverlusten von 0,9 und 0,5 Prozent hintere Plätze im Dax. Sie litten trotz der Ölpreiserholung weiter unter Sorgen um die Zinsentwicklung. Die Branche leidet seit Jahren unter Niedrigzinsen, welche die Gewinnmargen im klassische Einlagen- und Kreditgeschäft schmälern.

Im Blick standen auch Stada und Merck. Bei Stada endet um Mitternacht die Annahmefrist für das Übernahmeangebot von Bain Capital und Cinven. Bislang liegt die Annahmequote des Gebots bei 41,38 Prozent, notwendig ist eine Quote von 67,5 Prozent. Es wird also knapp, wenngleich die meisten Händler optimistisch sind, dass die erforderlichen Stücke angedient werden. Sollte die Übernahme scheitern, geht Warburg davon aus, dass die Stada-Aktie unter den Fairen Wert von 60 Euro fallen wird. Stada verloren 0,9 Prozent.

Bei Merck richteten sich die Hoffnungen auf das MS-Medikament Cladribine, dessen EU-Zulassung am Freitag erwartet wird. Merck-Konzernchef Stefan Oschmann hatte kürzlich der "SZ" gesagt, die Medikamentenpipeline von Merck sei gut gefüllt. "Auch deshalb ist die Zulassung wichtig", sagt ein Händler. Für die Aktie ging es, auch mit den guten US-Branchenvorgaben vom Mittwoch, um 2,4 Prozent nach oben.

Erholungspotenzial sehen Marktteilnehmer noch bei VW. "Der Markt könnte auf eine Entspannung in der Slowakei setzen", sagte ein Marktteilnehmer. Gewerkschaftschef Zoroslav Smolinsky habe zuletzt von "deutlichen Fortschritten" in den Verhandlungen gesprochen. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung um 16 Prozent. VW hatte 4,5 Prozent mehr in diesem und 4,2 Prozent mehr im kommenden Jahr angeboten. VW drehten mit 1,8 Prozent ins Plus.

Wall Street: US-Börsen bleiben zurück

Das hartnäckig niedrige Niveau der Ölpreise hinterließ auch Bremsspuren an den US-Aktienmärkte. Der Dow-Jones-Index schaffte nach einem negativen Start ein Mini-Plus von 0,1 Prozent auf 21.444 Punkte, genauso wie der S&P-500 und der Nasdaq-Composite.

Die vor der Startglocke veröffentlichte Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche stieg geringfügig stärker als erwartet, hatte aber keinen Einfluss auf den Markt. Der Index der Frühindikatoren fiel dafür deutlich besser als erwartet aus.

Schon am Vortag standen die Standardwerte im Sog fallender Ölpreise. Die Nasdaq-Indizes wurden hingegen vom Biotechnologiesektor nach oben getragen. Nach Informationen der New York Times hat US-Präsident Trump ein Dekret vorbereitet, das die regulatorischen Vorgaben für die Pharmabranche lockern soll. Dazu hatten einige Technologieunternehmen überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt.

Die Serie positiver Quartalsausweise setzte sich mit Oracle fort. Der Softwarekonzern und SAP-Konkurrent hat mit seinen am Mittwoch nach US-Börsenschluss veröffentlichten Geschäftstzahlen die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Die Aktie schnellte 8,7 Prozent nach oben.

Die Nachricht von einem bevorstehenden Einstieg der Qatar Airways bei American Airlines schob die Aktie der US-Gesellschaft um 1,2 Prozent nach oben. Die arabische Fluggesellschaft will nach Angaben von American Airlines eine Beteiligung von mindestens 10 Prozent kaufen. Das ist insofern bemerkenswert, als andere arabische Länder Qatar die Unterstützung von Terroristen vorwerfen und deshalb die diplomatischen Beziehungen zu dem Emirat abgebrochen haben.

Für die Aktie von Accenture ging es um 4,7 Prozent abwärts. Hohe Pensionsverpflichtungen haben das Ergebnis des Beratungsunternehmens im dritten Geschäftsquartal überraschend stark geschmälert.

Asien: Takata-Aktie im freien Fall

An den ostasiatischen Aktienmärkten prägten im Handelsverlauf zwar Kursgewinne das Bild. Im Späthandel bröckelten diese aber vor allem in China. Auch in Tokio drehte der Nikkei-Index ins Minus. Dort schloss der Markt 0,1 Prozent leichter bei 20.111 Punkten.

In Tokio habe der im Verlauf anziehende Yen etwas gebremst, hieß es. Auslöser seien die am Markt gestiegenen Zweifel, dass die US-Notenbank das avisierte Zinserhöhungstempo auch beibehalten wird. Zu den größeren Verlierern gehörten dazu passend Aktien aus dem zinssensitiven Finanzsektor. Ein niedriges Zinsniveau erschwert das traditionelle Kreditgeschäft der Branche.

Für Gesprächsstoff sorgte in Tokio auch der Absturz der Takata-Aktie. Das wegen fehlerhafter Airbags, die vereinzelt auch zu Todesfällen führten, in eine schwere Krise geratene Unternehmen wird Medienberichten zufolge am Freitag oder am Montag Insolvenz beantragen. Nach dem Einbruch um 25 Prozent am Mittwoch brachen Takata um weitere 55 Prozent auf 110 Yen ab. Takata selbst sagte derweil, man habe noch keine Entscheidung über einen Insolvenzantrag getroffen.

An den chinesischen Börsen wirkte zunächst weiter die Entscheidung des Indexbetreibers MSCI, chinesische A-Aktien ab dem kommenden Jahr in seine Schwellenländerindizes aufzunehmen. Das werde längerfristig zu starken Mittelzuflüssen an den chinesischen Aktienmarkt führen, sagten Marktexperten.

Zum Handelsende gerieten die Kurse aber ins Rutschen, laut Markteilnehmern ausgelöst von einem "mysteriösen" Kursverfall bei der in Shenzhen notierten Aktie von Wanda Film Holding, der Unterhaltungstochter des Konglomerats Wanda Holding.

Wanda Film knickten 9,9 Prozent ein, zeitgleich geriet eine Wanda-Anleihe unter Druck, belastet von Gerüchten, dass mehrere Banken Wanda-Anleihen auf den Markt würfen. Wanda Film beantragte daraufhin, die eigene Aktie vom Handel auszusetzen. Analysten sagten, wenn sich die Unsicherheiten um diese Entwicklung bei Wanda gelegt hätten, dürfte sich der breitere Markt rasch wieder erholen.

Der Schanghai-Composite gab um 0,3 Prozent nach, der HSI in Hongkong pendelte zuletzt um den Vortageskurs. In Taiwan markierte der Taiex derweil nach einem weiteren Anstieg um 0,5 Prozent erneut ein 27-Jahreshoch. Taiwan Semiconductor stiegen um 1,2 Prozent auf ein neues Rekordhoch. Stärker nach oben um 0,8 Prozent ging es in Sydney, nachdem der rohstofflastige australische Aktienmarkt am Vortag mit 1,6 Prozent sein größtes Tagesminus im bisherigen Jahresverlauf eingefahren hatte. Rückenwind sei unter anderem von gestiegenen Metallpreisen gekommen, hieß es.

Rohstoffe: Öl bleibt billig

Der Ölpreis machte am Donnerstag zwar etwas Boden gut, befindet sich aber nach wie vor in einem sogenannten Bärenmarkt, nachdem die Preise in den zurückliegenden sechs Monaten um über 20 Prozent gefallen sind. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich zuletzt um 2,3 Prozent auf 43,14 Dollar. Brent legte 2,5 Prozent zu auf 45,59 Dollar.

Mehr als eine technisch bedingte Gegenbewegung dürfte es jedoch nicht sein, meinten Beobachter. Auch wenn die US-Regierung am Vortag eine Abnahme ihrer Rohölvorräte gemeldet hat, steigt die Ölförderung in den USA nach wie vor - zuletzt auf ein 22-Monatshoch. Auch in anderen Ländern, darunter Libyen, wird mehr Öl gefördert. Damit bleiben die Förderkürzungen, auf die sich andere große Ölproduzenten im Mai geeinigt hatten, ohne Wirkung auf den Ölpreis. Paul Horsnell, Leiter des Rohstoff-Research der Bank Standard Chartered, spricht von einem "übermächtig bearishen Sentiment".

Die russische Zentralbank lieferte zudem einen ernüchternden Ausblick: Die Produktionssteigerungen in Libyen, Nigeria und den USA gepaart mit einer schwächelnden Konjunktur in China könnten den Ölpreis Mitte 2018 bis auf 25 Dollar drücken. Dazu passten Aussagen des iranischen Ölministers. Angeblich prüfen Opec-Staaten zusätzliche Förderbeschränkungen, nachdem die bisherigen nicht zu einer Stabilisierung der Preise geführt hatten. Der jüngste Preisverfall "erhöht den Druck auf die Opec, bei ihren Mitgliedern für eine verstärkte Förderdisziplin zu sorgen", sagte ein Analyst.

Gold setzte die am Vortag eingeleitete Erholungsbewegung fort. Der Preis für eine Feinunze steigt um 0,3 Prozent auf 1250 Dollar. Das Edelmetall profitiert von der Erwartung, dass die Zinsen in den USA letztlich langsamer steigen werden, als die US-Notenbank derzeit noch signalisiert. Selbst ein stärker als erwartet ausgefallener Lagerabbau in den USA am Vortag vermochte den Absturz nicht zu stoppen. Denn die US-Förderung sprang gleichzeitig auf ein 22-Monatshoch und die Behörden erhöhten ihre Erwartungen an die US-Förderung weiter.

