Marktberichte

Euro rauf, Dollar runter: Dax und Dow im Trump-Blues vereint

Der künftige US-Präsident verdirbt Anlegern weltweit die Laune. "Der Trump-Trade verliert an Glanz", heißt es nach seiner jüngsten Rede. Aktien werden billiger, aber wird Öl teurer - aus anderen Gründen.

Ein gestiegener Eurokurs nach der Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat dem deutschen Aktienmarkt Verluste eingebrockt. Neue Details zu den Wirtschaftsplänen des zukünftigen US-Präsidenten wurden nicht genannt - weder zu den angekündigten Steuersenkungen noch zum Infrastrukturprogramm. Vielmehr erneuerte Trump seine Kritik an der chinesischen Handelspolitik und drohte erneut mit Strafzöllen. "Der Trump-Trade verliert an Glanz", so das Bankhaus Metzler.

Der Dax blieb am Nachmittag mit einem Minus von 0,9 Prozent auf 11.541 Punkten deutlich unter der Marke von 11.600 Zählern. Diese hatte der Leitindex noch am Vortag problemlos hinter sich gelassen. Mit fast 11.700 Punkten hatte er sich gerade erst auf das höchste Niveau seit Sommer 2015 vorgeackert.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab 0,2 Prozent auf 22.318Punkte nach. Der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,8 Prozent auf 1832 Punkte ein. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Minus von 0,4 Prozent auf 3292 Zähler zu Buche.

Der Eurokurs kletterte bis zum Nachmittag mit 1,0685 US-Dollar auf den höchsten Stand seit Jahresbeginn. Experten verwiesen zur Begründung der Euro-Aufwertung und der im Gegenzug schwächeren Entwicklung des Dollar auf die Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten am Vortag. Anleger hatten dabei nähere Ausführungen zu den bereits angekündigten Wirtschaftsvorhaben des Republikaners vermisst.

Für Unmut sorgte der Immobilienunternehmer vor allem bei den Anlegern im Pharmasektor. Mit seinen skeptischen Aussagen zur Branche hatte er den Eindruck geweckt, dass er die Medikamentenpreise deckeln könnte. Am deutschen Aktienmarkt gerieten in der Folge auch Pharma- und Biotechwerte erheblich unter Druck, nachdem am Vortag bereits im New Yorker Handel der Pharmasektor Federn lassen musste.

Im Dax verloren die Anteilsscheine von Merck KGaA rund 1,8 Prozent. Europaweit war der Pharmasektor mit einem Minus von gut zwei Prozent der schwächste der Stoxx-600-Branchenübersicht. Mit starken Quartalszahlen sorgte Südzucker bei den Anlegern für Freude. Die Aktien gewannen im MDax 3,1 Prozent. Der Gewinn sei besser als erwartet gewesen, sagte ein Händler.

Die jüngsten Halbjahreszahlen des Autozulieferers Hella bewerteten Händler als durchwachsen. Die Jahresziele des Scheinwerfer-Spezialisten stehen aber. Dies reichte für ein Kursplus von zuletzt ebenfalls 1,7 Prozent.

Profiteure nach der Pressekonferenz waren die Energiewerte m Dax, da Trump ihnen gegenüber eine freundliche Politik verfolgt. Eon legten 2,7 Prozent zu und übernahmen damit die Führung im Dax. RWE verteuerten sich um 2,0 Prozent. Händler führen die Käufe auch auf den Status der Papiere als "Nachzügler" zurück. Die Kurse der beiden Stromkonzerne sind seit August vergangenen Jahres eingebrochen. Der Kurs der Eon-Tochter Uniper gewinnt 4,2 Prozent, gestützt von einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs.

Devisen: Trump schwächt den Greenback

Dass Trump seine Pläne für die künftige Wirtschafts- und Steuerpolitik weiter vage ließ, machte sich auch am Devisenmarkt bemerkbar. Der Dollar neigt nach den Aussagen Trumps weiter zur Schwäche. Den Euro hat es mit rund 1,0659 Dollar wieder deutlich über die Marke von 1,06 getrieben. Das ist der höchste Kurs seit vier Wochen. Marktakteure vermissen Aussagen zur künftigen Fiskal- und Wirtschaftspolitik: "Wer sich von der gestrigen Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten neue Details zu seinen Wirtschaftsplänen erhofft hat, wurde enttäuscht", sagt Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.

Schließlich habe es kein Wort über Steuersenkungen und Infrastrukturinvestitionen gegeben.

Dominierende Themen bei der Pressekonferenz waren stattdessen jüngste unbewiesene Berichte, wonach Russland belastendes Material gegen Trump besitze, sowie Trumps Pläne, wie er künftig seine Tätigkeit als Präsident von seinen Privatgeschäften trennen will. Außerdem wetterte Trump erneut gegen Mexiko und China und kündigte an, mit dem Bau der Mauer zum südlichen Nachbarland möglichst bald zu beginnen.

Die Hoffnung auf ein Konjunkturpaket steht weiterhin auf wackligen Füßen. Anleger warten nun auf die Rede von Fed-Präsidentin Janet Yellen am Freitag.

Während der Pressekonferenz fiel der mexikanische Peso auf ein neues Rekordtief, so dass zwischenzeitlich erstmals in der Geschichte ein Dollar über 22 Peso wert war. Im Anschluss pendelte sich der Peso-Kurs aber schnell wieder auf dem Ausgangsniveau vor Trumps Auftritt ein. Wegen der hohen Abhängigkeit Mexikos vom Handel mit den USA reagiert der Peso besonders stark auf politische Entwicklungen im nördlichen Nachbarland. Seit dem Wahlsieg Trumps im November hat der Peso etwa 20 Prozent an Wert eingebüßt.

Unterdessen blieb die türkische Lira weiter schwach, erreichte am Donnerstag aber zunächst kein neues Rekordtief. Inzwischen müssen Händler für einen Euro mehr als 4,0 Lira hinblättern. Seit geraumer Zeit ist die türkische Währung vor allem wegen Terroranschlägen und der politischen Unsicherheit unter Druck. Aktuell sorgt außerdem die geplante Verfassungsreform in der Türkei für Unsicherheit. Seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 hat die Lira im Verhältnis zum Dollar rund ein Drittel ihres Wertes verloren.

Wall Street: US-Börsen blasen zum Rückzug

US-Anleger zeigten sich auch am Donnerstag enttäuscht über den künftigen Präsidenten. Er habe bei seiner ersten Pressekonferenz seit seiner Wahl keinerlei Details zu Steuersenkungen oder Ausgaben für die Infrastruktur genannt, wurde auch an der Wall Street bemängelt.

Stattdessen habe er sich über Geheimdienste und Medien ausgelassen, die über angeblich kompromittierende Dossiers über ihn berichtet hatten. Die Hoffnung auf ein großangelegtes Konjunkturprogramm hatte die Börsen seit Anfang November in die Höhe getrieben. Investoren hatten sich Aufschlüsse darüber erhofft, ob der Aufwärtstrend gerechtfertigt ist. Sie richteten nun ihr Augenmarkt auf die am Freitag beginnende Berichtssaison. Drei große Banken - JPMorgan, Bank of America und Wells Fargo - öffnen dann ihre Bücher.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 19.888 Punkten in den Handel. Der breiter gefasste S&P-500 fiel ebenfalls 0,3 Prozent auf 2269 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,4 Prozent auf 5540 Stellen.

Auch in New York standen Pharmawerte im Fokus, nachdem Trump hohe Medikamentenpreise kritisiert hatte. Der US-Pharmaindex gab 0,5 Prozent nach. Merck konnte sich allerdings mit einem Kursanstieg von 2,4 Prozent gegen den Trend stemmen.Hintergrund sind verschiedene Heraufstufungen von Handelshäusern.

Asien: Nikkei gibt nach

Auch der Aktienhandel in Fernost stand ganz im Zeichen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump. Der Tokioter Leitindex Nikkei mit seinen 225 führenden Werte schloss 1,2 Prozent schwächer bei 19.134 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte dagegen 0,6 Prozent zu. In Hongkong führten Gewinnmitnahmen zu einem Minus von 0,6 Prozent.

Trumps Äußerungen hätten die Investoren mit einer ganzen Liste offener Fragen zurückgelassen, schrieben Analysten des Finanzhauses Westpac. Von seinem wirtschaftsfreundlichen Ton, den er unmittelbar nach seiner Wahl angeschlagen habe, sei nur noch ein Nachhall zu hören gewesen. Es sei möglich, dass die Märkte zu große Hoffnungen in Trump gesetzt und den Mangel an konkreten politischen Plänen ignoriert hätten.

In Japan gerieten ebenfalls Pharmawerte unter Druck, da Trump eine Kampagne gegen hohe Arzneimittelkosten angekündigt hatte. Astellas Pharma verloren 4,2 Prozent, Eisai büßten 3,3 Prozent ein.

Gegen den allgemeinen Markttrend legten die Aktien von Aeon rund ein Prozent zu. Der Supermarktbetreiber hatte für das dritte Quartal einen kräftigen Gewinnzuwachs ausgewiesen.

Rohstoffe: Öl wird teurer

Berichte über Förderkürzungen haben derweil die Ölpreise in die Höhe getrieben. Nordseeöl der Sorte Brent verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 56,16 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Leichtöl WTI kostete mit 53,15 Dollar 1,0 Prozent mehr. Es sehe so aus, als ob sich alle Opec-Länder an die Vereinbarung hielten, sagte Bjarne Schieldrop, Chef-Rohstoff-Analyst bei SEB Markets in Oslo. Kuwait erklärte, seine Förderung stärker als versprochen reduziert zu haben. Einzelheiten wurden aber nicht bekannt.

Zudem rechnet der chinesische Ölriese CNPC mit einer Rekordnachfrage in der Volksrepublik. Die Opec hatte sich auf eine Förderbremse verständigt, um den Ölpreis zu stabilisieren. Der saudiarabische Energieminister Chalid al-Falih erklärte, der Opec-Deal werde zu einer schnellen Ausbalancierung der Märkte im Jahresverlauf führen. Die Preise würden daher noch mehr anziehen. Zudem werde die weltweite Nachfrage 2017 um eine Million Fässer täglich steigen.

Unterstützung bekamen die Preise auch aus China: Die staatliche China National Petroleum Corp (CNPC) teilte mit, die Nachfrage nach Öl werde im laufenden Jahr in China mit 594 Millionen Tonnen - etwa zwölf Millionen Fässer täglich - so hoch wie nie zuvor sein.

Gebremst wurde der Preisanstieg laut Händlern aber von den US-Lagerdaten vom Donnerstag. Dem Energieministerium in Washington zufolge stiegen die Bestände in der vergangenen Woche mit 4,1 Millionen Barrel überraschend stark.

Quelle: n-tv.de