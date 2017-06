Startseite

ADP-Daten besser als erwartet: Dax übersteht sein Mittagstief

Der neue Börsenmonat beginnt am deutschen Aktienmarkt im Plus: Der Dax zieht am ersten Handelstag im Juni leicht an - bis er gegen Mittag Schwung verliert. Neue Daten des privaten Arbeitsvermittlers ADP zeichnen für die USA ein Bild robuster Stärke.

Kurzlebige Frühsommerlaune an der Frankfurter Börse: Der Juni startet am deutschen Aktienmarkt zunächst mit leichten Kursgewinnen. Gegen Mittag bricht der deutsche Leitindex Dax unvermittelt ein, fällt fast bis auf Vorabendniveau zurück, notiert zuletzt aber wieder 0,32 Prozent im Plus bei 12.655 Punkten. Das Tageshoch aus dem frühen Verlauf liegt bei 12.677,60 Zählern, das bisherige Tagestief 12.621,53 Punkten.

Einen unmittelbaren Auslöser für den markanten Kurseinbruch über Mittag konnten Beobachter zunächst nicht benennen. Am Vorabend war das Börsenbarometer 0,1 Prozent im Plus bei 12.615,06 Punkten aus dem Handel gegangen.

Der Nebenwerteindex MDax liegt 1,06 Prozent im Plus bei 25.396 Zählern. Im Technologiewerteindex TecDax geht es um 0,46 Prozent nach oben auf 2299 Punkte. Der freundliche Monatsauftakt bleibt nicht auf Deutschland beschränkt: Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 notiert 0,17 Prozent im Plus bei 3560 Punkten.

Nervös reagierten Anleger in Spanien auf Berichte, denenzufolge Banco Popular womöglich vor der Abwicklung steht. Die Aktien der Großbank brechen an der Börse in Madrid zeitweise um mehr als 17 Prozent ein. Auslöser der Verunsicherung ist ein Reuters-Bericht, laut dem das Single Resolution Board (SRB), also der Abwicklungsmechanismus der Banken-Aufsicht in der Eurozone, die EU davon in Kenntnis gesetzt haben soll, dass das spanische Kreditinstitut eventuell abgewickelt werden müsse, sollte sich kein Käufer finden. Banco Popular hat dafür noch bis Ende Juni Zeit. Zwar hat ein SRM-Sprecher den Artikel in der Zwischenzeit dementiert, der Aktie verschafft dies aber dennoch keinen Auftrieb.

Konjunktursignale bewegen den Handel: Nach jüngst durchwachsenen Daten vom US-Arbeitsmarkt scheint der am frühen Nachmittag vorgestellte ADP-Arbeitsmarktbericht Analysten zu überzeugen. Der private Stellenvermittler meldet für Mai einen Zuwachs von 253.000 Stellen in der Privatwirtschaft, erwartet wurde ein Plus von 180.000. Die ADP-Zahlen liefern nach üblicher Lesart am Markt einen Vorgeschmack darauf, was vom offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung zu erwarten ist.

"Der Stellenaufbau ist sehr robust und die Indikation für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag positiv", stufte Ulrich Wortberg, Marktstratege der Helaba, die Daten ein. Die Zinsfantasien würden tendenziell gestärkt, hieß es. Allerdings gelte zu berücksichtigen, dass Marktteilnehmer wegen der weitgehend vorherrschenden Vollbeschäftigung verstärkt auf die Entwicklung der Stundenlöhne achten. Diese legten bislang nur moderat zu.

Für Aufsehen im Automobilsektor sorgt der Staatsbesuch von Chinas Regierungschef Li Keqiang bei Kanzlerin Angela Merkel. Bei einem gemeinsamen Auftritt vor der Presse erklärte Ministerpräsident Li, China wolle günstige Rahmenbedingungen für den deutschen Automarkt schaffen. Deutschland sei der wichtigste Partner Chinas in der EU. Die Aktien von Volkswagen ziehen parallel zu dem Auftritt deutlich an und gewinnen knapp 0,8 Prozent. Daimler liegen 0,2 Prozent im Plus. BMW verteuern sich um 0,8 Prozent.

Die moderaten Kursreaktionen erklärten Beobachter damit, dass sich die chinesische Öffnung offenbar nur auf Elektro-Autos beschränkt. China will ab dem kommenden Jahr Quoten für Elektroautos vorschreiben, um die Luftverschmutzung zu bekämpfen. Die deutsche Autoindustrie hatte mehr Zeit gefordert, da sie vor Ort noch nicht viele Autos mit Batteriebetrieb produzieren und noch am Anfang einer Modelloffensive stehen.

Daneben rückt Linde ins Blickfeld. Bei dem Industriegasekonzern steht die entscheidende Aufsichtsratssitzung an, bei der es um die umstrittene Fusion mit dem US-Rivalen Praxair zum weltgrößten Industriegasekonzern geht. Anleger setzen offenbar darauf, dass das Kontrollgremium Grünes Licht für die Fusion gibt. Die Linde-Aktie gehört mit Aufschlägen von 2 Prozent auf 173,35 Euro zu den Dax-Gewinnern des Tages.

Die Aktie profitiere damit von der Erwartung, dass der Aufsichtsrat die geplante Fusion mit Praxair durchwinken wird, heißt es aus dem Handel. Laut Medienberichten scheint die Arbeitnehmerfront gegen einen Zusammenschluss zu bröckeln.

An der Indexspitze verteuern sich Aktien der Lufthansa um 2,3 Prozent. Ein positiver Kommentar der Societe Generale lässt deren Aktien von Deutschlands größter Fluggesellschaft kräftig zulegen. Ebenfalls getrieben von einem Analystenkommentar gewinnen die Aktien des Hamburger Hafens (HHLA) 4,4 Prozent. Die Bank HSBC hat die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" erhöht. In der Branche ziehen aber auch Hapag-Lloyd und Moeller-Maersk um rund 0,9 Prozent an. Eher positiv für die Branche werten Händler die bevorstehende Insolvenz der Hamburger Reedereigruppe Rickmers. "Alles, was für eine Bereinigung und Konsolidierung in der Branche sorgt, dürfte gut ankommen", meinte ein Händler. Es gebe noch zuviele Kapazitäten und Mitspieler am Markt.

Zur Eon-Tochter Uniper kursiert weiter die Spekulation, die finnische Fortum könne an dem konventionellen Energieerzeuger Interesse haben. Uniper steigen um 4,2 Prozent. Eon legen um 0,7 und Fortum um 1,7 Prozent zu.

Leichten Druck beobachten Händler bei Thyssenkrupp: Die Börsenstimmung sei hier belastet durch einen negativen Bericht in der "Rheinischen Post", heißt es. Die Stahl-Aktie gibt knapp 1,5 Prozent ab. Die Zeitung bezieht sich auf ein internes Papier, das "an zu vielen Stellen" im Konzern mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und Renditen sehe. "Das sollte man aber nicht überbewerten", meinte ein Händler: "Die Post zitiert aus einem typischen Profil, das Unternehmen für sich intern produzieren, um Überblick über ihre Positionierung zu bekommen". Da es dabei immer um das Ausmerzen von Schwachpunkten gehe, würden diese auch entsprechend betont. Die guten Zahlen von Voestalpine könnten aber für eine Abmilderung sorgen, erklärte er.

Am unteren Ende des Dax tauchen die Aktien der Deutschen Telekom auf. Der Bonner Konzern schüttet am Donnerstag eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie aus. Mit Dividendenabschlag notiert die T-Aktie 2,5 Prozent.

Die am Vormittag eintreffenden Konjunkturdaten aus Europa stützen das Bild einer soliden Entwicklung. Veröffentlicht wurden Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone, darunter Daten aus Italien, Frankreich und Deutschland. Dabei handelt es sich aber vornehmlich um Zweitveröffentlichungen, die jeweils nahe an den bisherigen Daten lagen.

Der leicht unter den Erwartungen ausgefallene italienische Einkaufsmanagerindex belaste die Gesamtmärkte nicht, heißt es. Der Index für das Verarbeitende Gewerbe gab im Mai auf 55,1 von 56,2 nach. Die Erwartung lag bei 56,0. Hier sei zu bedenken, erklärte ein Beobachter, dass der Index im April auf den höchsten Stand seit 2011 gestiegen war. Die Zweitlesung für Frankreich blieb derweil leicht hinter der Prognose zurück, dafür stieg der deutsche Index in der Zweitlesung etwas stärker als erwartet an. Europaweit ergibt sich damit eine Zweitlesung im Rahmen der Erwartungen.

Aus Deutschland kamen zusätzlich auch Zahlen zum Auftragseingang einer Schlüsselindustrie: Die starke Nachfrage aus dem Euroraum hält Deutschlands Maschinenbauer demnach auf Kurs. Im April legten die Bestellungen aus den Ländern des gemeinsamen Währungsraumes laut Zahlen des Branchenverbands VDMA kräftig um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. "Das bestätigt unsere Hoffnung, dass der Euro-Raum sich in diesem Jahr als einer der Wachstumstreiber für den Maschinenbau erweist", erläuterte Ralph Wiechers, Chefvolkswirt des VDMA. Insgesamt sank der Auftragseingang gegenüber dem starken Vorjahresmonat um drei Prozent. Damals hatten Großanlagengeschäfte der Branche den besten Monat des vergangenen Jahres beschert.

Frische Daten aus China steuerten in der Nacht einen leichten Dämpfer bei: Der chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex ist im Mai unter die Expansionsschwelle gefallen. Der Index fiel auf 49,6 Punkte von zuvor 50,3. Die Daten unterstreichen, dass derzeit nicht alles in der Weltwirtschaft rund läuft.

Am Nachmittag steht in den USA die Veröffentlichung des ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe an. Dieser wird für Mai bei 55 Punkten erwartet nach 54,8.

USA: Wall Street dürfte vorsichtig starten

Nach zuletzt zwei Tagen mit Abgaben werden die US-Börsen zur Eröffnung stabil erwartet. Der Dow-Jones-Index wird in der vorbörslichen Indikation auf Teleboerse.de zum Auftakt bei 20.996,00 gesehen, was einem leichten Minus von 0,1 Prozent entspricht.

Zurückhaltung dürfte das Handelsgeschehen am Donnerstag dominieren, heißt es am frühen Morgen (Ortszeit US-Ostküste) aus New York. Denn mit dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und der Sitzung der US-Notenbank am 13. und 14. Juni sowie Wahlen in Großbritannien und Frankreich stehen im gerade begonnenen Monat Juni wichtige Entscheidungen an.

Keine Rolle spielen dagegen offenbar die jüngsten Konjunkturdaten aus China. Die Industrie ist dort im Mai erstmals seit fast einem Jahr geschrumpft. Aber auch die Entwicklungen in Washington bleiben weiter im Blickfeld des Marktes. Im Laufe des Tages will US-Präsident Donald Trump mitteilen, ob die USA das Klimaabkommen umsetzen wollen. Auch die zuletzt etwas in den Hintergrund geratene Affäre um die Entlassung von FBI-Direktor James Comey könnte am Donnerstag mit dessen Anhörung vor dem US-Senat wieder an Bedeutung gewinnen.

Bei den Einzelwerten dürften die Aktien von Hewlett Packard unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen mit den Zahlen für das zweite Quartal enttäuscht hat.

PPG Industries ist mit der geplanten Übernahme von Akzo Nobel gescheitert. Der US-Konzern hat sein 27,6 Milliarden Dollar schweres Angebot endgültig zurückgezogen. Der niederländische Chemiekonzern Akzo Nobel konnte sich damit erfolgreich gegen die Übernahme durch PPG Industries verteidigen. PPG hatte seine Offerte zwei Mal erhöht und erst letzte Woche in einem Brief versucht, das Akzo-Management von dem Zusammenschluss zu überzeugen. Der US-Konzern kündigte an, den Aktionären kein feindliches Übernahmeangebot unterbreiten zu wollen. Akzo Nobel verlieren 1,5 Prozent.

Devisen: Euro leicht unter Mittwochsniveau

Der Kurs des Euro gibt minimal nach. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1212 US-Dollar und damit 0,27 Prozent weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1221 (Dienstag: 1,1173) Dollar festgesetzt.

Deutliche Bewegung am Devisenmarkt gibt es weiterhin beim chinesischen Yuan. Obwohl der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex erstmals seit fast einem Jahr unter die wichtige Schwelle von 50 Punkten sank, legte der Yuan wie schon an den vorangegangenen Handelstagen kräftig zu. Der Wertzuwachs in der Nacht liegt bei fast einem halben Prozent.

Der Preis für Gold und die Notierung des Yen geben leicht nach, was Händler als Hinweis auf eine intakte Risikoneigung an den Märkten werte. Die Feinunze Gold verliert 0,2 Prozent auf 1266,60 US-Dollar.

Fernost: Nikkei präsentiert sich stark

In der Region Ostasien und Australien präsentiert sich der japanische Aktienmarkt stark. Während es an den meisten Plätzen nur zu kleineren Veränderungen kommt, nachdem die Wall Street wenig Impulse lieferte, rückt der Nikkei-Index um 1,1 Prozent auf 19.860 Punkte vor und nähert sich damit wieder der 20.000er Marke. Zuletzt hatte er sie im Dezember 2015 leicht übertroffen hatte.

Einige Marktteilnehmer äußern sich erstaunt über die deutlichen Gewinne in Tokio, zeigt sich der Yen doch robust gegen den Dollar, der weiter um 111 Yen notiert. Allerdings weisen neue Daten der Tokioter Regierung aus, dass die Investitionen der Unternehmen im ersten Vierteljahr das höchste Niveau seit neun Jahren erklommen haben. "Die Aktivität der heimischen Unternehmen nimmt Fahrt auf", sagt Stratege Hideyuki Ishiguro von Daiwa Securities.

Anders sieht es in Shanghai aus, wo es um ein halbes Prozent nach unten geht. Als belastenden Faktor machen Händler den nichtoffiziellen Einkaufsmanagerindex - ermittelt von Caixin und Markit - für die Produktion aus. Er ist erstmals seit Mitte 2016 in den Schrumpfungsbereich abgesackt. Allerdings war der offizielle Einkaufsmanagerindex zuletzt noch robust ausgefallen. Die Nachbarbörse in Hongkong legt um 0,4 Prozent zu, hier stützt unter anderem der Immobiliensektor nach einer starken Bauland-Versteigerung.

In Südkorea wiederum geht es trotz guter Exportdaten - im Mai plus 13 Prozent - knapp unter dem Rekordniveau des Kospi leicht nach unten. Im genannten Monat wurde eine Rekordmenge an Chips im Volumen von 8 Milliarden US-Dollar ausgeführt.

Unter den Einzelwerten geht es in Tokio mit Toshiba um 2,3 Prozent nach unten. Der angeschlagene Technologiekonzern muss den Verkauf seines Gemeinschaftsunternehmens für Speicherchips rückgängig machen. Der Joint-Venture-Partner ist der Auffassung, dass ein solcher Schritt Toshibas Probleme nicht lösen würde.

Rohstoffe: Ölpreis erholt sich

Der Ölpreis kann über Nacht einen Teil der Mittwochsverluste wieder ausgleichen. Der Preis für die Nordseesorte Brent steigt um 0,9 Prozent auf 51,23 US-Dollar je Barrel. Das sind 47 Cent mehr als am Vorabend. US-Leichtöl der Referenzssorte West Texas Intermediate (WTI) verteuert sich um ebenfalls 1,1Prozent auf 48,85 Dollar. Das sind 53 Cent mehr als am Vorabend.

Hinweise auf weiter deutlich gesunkene Ölreserven in den USA sorgten am Ölmarkt für Auftrieb, sagen Händler. Demnach hat das private Institut API einen Rückgang um über 8 Millionen Barrel in der vergangenen Woche berichtet. Die offiziellen Zahlen zu den US-Reserven wurden wegen eines Feiertags in den USA zum Wochenbeginn nicht wie sonst üblich am Mittwoch veröffentlicht, sondern stehen erst Donnerstagnachmittag auf dem Kalender. Experten rechnen im Mittel mit einem Rückgang um 3 Millionen Barrel.

Quelle: n-tv.de