Nikkei endet im Minus: Dax trotzt schwachen Vorgaben

Während in New York und Tokio die Stimmung an den Börsen zuletzt mau ist, legt der Dax am Morgen munter los. Gleich zu Beginn geht es über 11.600 Punkte hinaus. Stützend wirken vor allem die Gewinne bei Schwergewicht Siemens.

Munter startet der Dax in den zweiten Handelstag der Woche, trotz negativer Vorgaben aus Fernost und den USA. Am Morgen geht es zunächst über die 11.600er-Marke nach oben, danach pendelt sich der deutsche Leitindex mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent bei 11.595 Punkten ein. Der Nebenwerte-Index MDax stagniert unterdessen bei 22.186 Punkten, ebenso der TecDax, der bei 1848 Punkten steht.

Am Montag hatte der Dax mit einem Abschlag von 0,3 Prozent bei 11.564 Punkten geschlossen. Dabei hatten Gewinnmitnahmen und das Scheitern des Dow-Jones-Index an der 20.000er-Marke die Stimmung gedrückt.

An der Wall Street hatte der Dow-Jones-Index nach Handelsschluss in Europa seine Verluste ausgeweitet und war mit einem Abschlag von 0,4 Prozent aus dem Handel gegangen. Auch der S&P-500-Index verlor 0,4 Prozent. Gegen den Trend legte der Nasdaq-Composite zu und ging mit einem Plus von 0,2 Prozent aus dem Handel.

Dax und MDax: VW setzen Aufstieg fort

Getragen wird das Plus des Dax vor allem vom Schwergewicht Siemens mit einem Aufschlag von 1,6 Prozent. Die Analysten von UBS hatten die Titel auf "buy" von "neutral" hochgestuft. Zudem setzen VW ihren Aufwärtstrend vom Vortag fort und steigen um 2,3 Prozent.

Unter Druck stehen die Aktien der Deutschen Bank, die 2,3 Prozent abgeben. Grund sei die Verschiebung der Bekanntgabe der neuen Strategiepläne, heißt es an der Börse. Dies berichtet das "Handelsblatt". "Die Begründung ist zwar halbwegs plausibel, dass man zuerst auf die neuen regulatorischen Rahmenbedingungen warten will", sagte ein Händler: "Aber der Markt hat schon so lange auf die Pläne gewartet, da sorgt eine Verschiebung nur für neue Unsicherheiten."

Im MDax geraten Metro nach der Vorlage von Umsatzzahlen für das wichtige Weihnachtsquartal unter die Räder: Die Aktien verlieren 3,7 Prozent auf 30,10 Euro und sind damit das Schlusslicht bei den Nebenwerten.

Asien: Tokio leidet unter Yen-Erholung

Ein stärkerer Yen hat auf die Stimmung am japanischen Aktienmarkt gedrückt. Der Leitindex Nikkei beendete den Handel mit einem Minus von 0,8 Prozent und schloss bei einem Stand von 19.301 Punkten. Vor allem Exporttitel standen auf den Verkaufslisten. Auch in China gaben die beiden wichtigsten Indizes nach - dort stiegen die Verbraucherpreise zuletzt weniger stark als erwartet.

Allerdings gab es auch Aktienbörsen in Asien, die Gewinne verzeichneten, etwa Singapur oder Hongkong. Der MSCI-Index für die Region unter Ausschluss Japans stieg um 0,4 Prozent. Dazu trug auch der Ölpreis bei, der sich nach seinem Rutsch vom Montag bei 55 Dollar pro Fass stabilisierte.

In Tokio standen bei den Einzelwerten vor allem international aufgestellte Konzerne im Mittelpunkt. Ihre im Ausland erzielten Gewinne schlagen sich bei einem stärkeren Yen weniger stark in der Bilanz nieder. Aktien von Panasonic verloren etwa 1,2 Prozent, während die von Toyota um ein Prozent nachgaben. Für die Investoren war es der erste Handelstag der Woche, weil die Börse am Montag wegen eines Feiertages geschlossen war.

Devisen: Türkische Lira setzt Talfahrt fort

Der Euro legt im frühen Handel weiter zu. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0596 US-Dollar gehandelt und damit höher als am Vortag. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0516 (Freitag: 1,0589) Dollar festgesetzt.

Starke Impulse am Devisenmarkt durch Konjunkturdaten sind im weiteren Tagesverlauf nicht zu erwarten. Lediglich in Frankreich werden Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht. Ralf Umlauf, Experte bei der Landesbank Helaba, rechnet zwar mit robusten Daten, aber nicht mit nennenswerten Marktreaktionen. Auch n-tv Expertin Katja Dofel sagt: "Die Parität kommt erst einmal nicht."

Turbulent geht es unterdessen weiterhin bei der türkischen Lira zu. Die Währung setzte ihre Talfahrt fort und verlor im frühen Handel 1,7 Prozent an Wert. Ein US-Dollar kostete bis zu 3,7778 Lira und damit so viel wie nie zuvor. Seit geraumer Zeit ist die Lira vor allem wegen der Terroranschläge und der politischen Unsicherheit unter Druck, da Anleger ihr Geld aus der Türkei abziehen.

Rohstoffe: Ölpreise leicht gestiegen

Nach deutlichen Verlusten am Vortag legen die Ölpreise im frühen Handel leicht zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 54,98 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg geringfügig um einen Cent auf 51,97 Dollar.

Hinweise auf eine überraschend stark steigende Inflation in China hätten auch die Ölpreise gestützt, hieß es aus dem Handel, weil China ein wichtiger Ölkonsument ist. Noch am Vortag waren die Preise jeweils um gut dreieinhalb Prozent gefallen. Zahlen der US-Ausrüsterfirma Baker Hughes zur Anzahl der aktiven Bohrlöcher hatten die Preise gedrückt. Demnach ist die Zahl seit Juli 2016 um fast 20 Prozent gestiegen. Hinzu kamen Förderdaten aus dem Irak, wo im Dezember die Rekordmenge von 3,51 Millionen Barrel pro Tag von den Ölhäfen im Süden des Landes exportiert wurde.

