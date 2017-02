Ausbruch aus der Seitwärtsrange?: Dax testet unten und dreht nach oben

Nachlassende Risikofreude bescheinigen Marktexperten den Anlegern hierzulande. Dennoch kämpft sich der Dax nach dem Mittag nach oben, lässt sein Tagestief deutlich hinter sich.

Um 11.550 Punkte markiert der Dax im Donnerstagshandel sein Tagestief. Danach prescht der Leitindex nach oben, durchbricht die 11.600er Marke. Ein Bild, das sich in ähnlicher Form auch bereits an den vorherigen Tagen der Handelswoche gezeigt hat. Irgendwann im Lauf des Nachmittags schmolzen da die Gewinne wieder zusammen: Kursaufschläge wurden zu Gewinnmitnahmen genutzt, hieß es dann. Heute heißt es: "Die Sicherheit geht vor", so n-tv-Börsenexpertin Corinna Wohlfeil.

Der Dax notiert am frühen Nachmittag 0,7 Prozent fester mit 11.625 Punkten. Montag war der Leitindex 1,2 Prozent abgerutscht. Am Dienstag konnte er leichte Gewinne verbuchen. Zur Wochenmitte verzeichnete er dann einen Mini-Abschlag. Der MDax liegt 0,3 Prozent im Plus bei 22.775 Zählern. Der TecDax dreht 0,2 Prozent ins Plus auf 1847 Stellen.

Risikoaversion steigt

"Ein Ausbruch aus den jüngsten Seitwärtsspannen ist schwer vorstellbar", sagt ein Händler. Der Dax sei in der Range zwischen 11.400 und 11.700 Punkten gefangen. "Die Risikoaversion nimmt zu", sagt ein Händler.

Gebremst werden die Kurse nach wie vor von der allgemeinen Verunsicherung wegen der politischen Entwicklungen. Im Blick stehen etwa die Wahlen in den Niederlanden und Frankreich. "Die Unsicherheit im Superwahljahr 2017 überschattet alles andere", sagt ein Händler. Hinzu kämen wachsende Zweifel am Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump.

Der Rückgang der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen indiziert, dass die Anleger zumindest derzeit nicht mehr an die Rückkehr der Inflation durch die Trump-Politik glauben. Die Rendite ist auf 2,35 Prozent nach Ständen von zeitweise deutlich über 2,50 Prozent gesunken.

Rohstoffe: Gold gesucht

Die Verunsicherung der Anleger kommt auch in den steigenden Goldpreisen zum Ausdruck. Der Preis für die Feinunze liegt nun erstmals seit fast drei Monaten über der Marke von 1240 Dollar.

Der Ölpreis legt ebenso zu. Am Mittag kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent l 55,74 Dollar. Das sind 1,1 Prozent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt ebenfalls 1,1 Prozent auf 52,96 Dollar.

Trotz des jüngsten Anstiegs der US-amerikanischen Reserven an Rohöl gehen die Experten von Goldman Sachs nach wie vor davon aus, dass es bereits im ersten Halbjahr zu einem Angebotsdefizit an Rohöl auf dem Weltmarkt kommen wird. Die Investmentbank erklärt ihre Einschätzung mit der Kürzung der Fördermenge durch wichtige Ölstaaten zu Beginn des Jahres.

Zur Wochenmitte war bekannt geworden, dass die Ölreserven in den USA in der vergangenen Woche überraschend stark um 13,8 Millionen Barrel gestiegen waren. Dies ist der zweitstärkste wöchentliche Zuwachs, der bisher ermittelt wurde.

Dax: Coba im Blick

Bei den Einzelwerten im deutschen Leitindex liegt das Augenmerk der Anleger auf den Finanztiteln. So legte etwa Commerzbank Zahlen vor Commerzbank–Titel drehen nach einem anfänglichen Plus kräftig ins Minus und ziehen dann wieder an: 0,2 Prozent. Die Geschäftszahlen seien nur auf den ersten Blick gut, heißt es im Handel. Sowohl Baader als auch Equinet merken kritisch an, dass die operative Ergebnisentwicklung eher schwach wirke. Die besseren Zahlen seien auf positive Einmaleffekte zurückzuführen, so Equinet. Baader merkt zudem an, dass die Rückstellungen bei Schiffsfinanzierungen wieder gestiegen seien. Das Schiff-Portfolio "blute" weiter.

Eon und RWE führen dagegen mit Aufschlägen um 1,5 und 2,7 Prozent die Gewinnerliste an. Ein Händler spricht von Nachfrage der Anleger nach defensiven Werten. Der "Nachteil" der Versorger, nämlich die starke Fokussierung auf den heimischen Markt, werde in Zeiten von Trump plötzlich zum "Vorteil". Stützend wirke auch die Stabilisierung bei den Strompreisen.

Bayer zählen mit 2,7 Prozent Plus ebenfalls zu den Hauptgewinnern. "Die sehr positive Einschätzung der Xarelto-Studie von gestern setzt sich erst heute bei Analysten durch", sagt ein Händler. Die wichtige Compass-Studie habe gezeigt, dass es noch wesentlich mehr sinnvolle Anwendungsgebiet für den Wirkstoff Rivaroxaban gibt, der im Gerinnungsmittel Xarelto zum Einsatz kommt.

Thyssen überzeugen nicht

Thyssenkrupp notieren 1,5 Prozent leichter. Der Konzern hat im abgelaufenen Quartal mehr umgesetzt als erwartet und den Ausblick auf einen operativen Gewinn von 1,7 Milliarden Euro im gesamten Geschäftsjahr bestätigt. Das komme am Markt gut an und drücke den vergleichsweise schwachen Nettogewinn aus dem Quartal in den Hintergrund, sagt ein Marktteilnehmer.

Henkel ziehen 0,8 Prozent an. Laut "New York Post" will Henkel die Reinigungsmittelsparte Diversey von Sealed Air in den USA übernehmen. Es handelt sich dabei um eine Übernahme im Bereich über 3 Milliarden Dollar. Sie käme zudem nur wenige Monate nach der Integration von Sun, das belaste, hieß es im Handel.

Negativ für Infineon werten Händler die Ankündigung des Chip-Herstellers, die geplante Übernahme von Wolfspeed in den USA stehe vor dem Aus. "Die US-Politik scheint immer willkürlicher zu werden und auf Abschottung abzuzielen", sagt ein Händler: "Der abstrakte Verweis auf 'Nationale Sicherheit' ohne genaue Angabe von Details wird damit zu einem latenten Investitionsrisiko." Dies habe sich bereits bei Aixtron gezeigt. Ein anderer Händler erwartet Infineon mittelfristig allerdings eher fester: "Bei einem Scheitern wird Infineon selbst zu einem Übernahmeziel." Infineon verlieren 2,5 Prozent.

SDax: HHLA stürzen ab

HHLA sacken mehr als 01 Prozent ab und sind damit Topverlierer im SDax.. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die Elbvertiefung in ihrer geplanten Form als ungesetztlich verworfen. "Im Aktienkurs war viel Optimismus eingepreist hinsichtlich der Elbvertiefung", sagt ein Händler. Die Gewinnmitnahmen könnten sich sogar noch ausweiten.

Heideldruck drehen rund 3 Prozent ins Minus. Die DZ Bank bekräftigt ihre Kaufempfehlung. Den "Fair Value" sieht das Haus bei 3 Euro. "Die Gewinnentwicklung hat die Erwartungen ungefähr getroffen", so DZ-Analyst Thorten Reigber mit Blick auf Ebit und EBITDA. Das gelte auch für den Auftragseingang.

Europa: SocGen besser als erwartet

SocGen gewinnen 3,8 Prozent. Die Geschäftszahlen für das vierte Quartal der Societe Generale sind besser als erwartet ausgefallen. Positiv haben sich die geringeren Rückstellungen ausgewirkt.

3,5 Prozent geht es für Total-Titel aufwärts. Dank eines sich erholenden Ölpreises hat das Unternehmen besser als erwartete Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Der bereinigte Gewinn stieg auf 2,41 Milliarden Euro und damit deutlich stärker als die erwarteten 2,26 Milliarden Euro. Stützend wirke auch die leicht angehobene Dividende auf 2,45 Euro je Aktie. Nach der Umsetzung eines Kostensenkungsprogramms ist Total einer der profitabelsten Ölkonzerne weltweit.

Gute Zahlen und Aussagen von Pernod Ricard helfen dem Kurs nicht auf die Sprünge, der 0,7 Prozent abgibt. Der Umsatz konnte trotz Gegenwinds durch die Währungsentwicklungen um 2 Prozent gesteigert werden. "Für Freude dürfte vor allem sorgen, dass der Absatz in China und Russland wirklich die im letzten Quartal erhoffte Bodenbildung zeigt", sagt ein Händler.

Zurich verbilligen sich 0,5 Prozent, obwohl die Geschäftszahlen besser als erwartet ausgefallen sind. Stark hat sich das Schadenversicherungsgeschäft entwickelt. Der Gewinn fiel mit 685 Millionen Dollar deutlich über der Erwartung von 626 Millionen aus. Positiv hat sich auch die Schaden-Kosten-Quote entwickelt: Diese verbesserte sich um 5,1 5,1 auf 103,6.

USA: Keine Sprünge erwartet

Der lethargische Handel an der Wall Street in der laufenden Woche dürfte am Donnerstag in eine neue Runde gehen. Händler verweisen aber auf das unverändert hohe Bewertungsniveau und die Robustheit des Marktes, der trotz weitgehender Stagnation in den vergangenen Tagen seine hohen Stände gegen alle Widrigkeiten vornehmlich aus der Politik verteidigt habe.

Am Mittwoch habe der Nasdaq-Composite bereits das zweite Mal in Folge auf einem Rekordstand geschlossen. Angesichts steigender Nachfrage nach vermeintlich sicheren Vermögenswerten wie Gold sei die Stärke des US-Aktienmarktes bemerkenswert. Andererseits kann selbst die positiv verlaufende Berichtssaison der Unternehmen kaum für Bewegung sorgen. "Es ist eine für Händler frustrierende Zeit und Richtungssuche", beklagt sich Marktanalyst Richard Perry von Hantec Markets. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine weitgehend unveränderte Eröffnung am Kassamarkt.

Vielleicht reißen die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten den Markt aus seiner Lethargie, nachdem der überzeugende Arbeitsmarktbericht für Januar am vergangenen Freitag von Anlegern euphorisch aufgenommen worden war. Die Daten werden vor der Startglocke veröffentlicht. Darüber hinaus äußern sich mit James Bullard und Charles Evans zwei Vertreter der US-Notenbank im Tagesverlauf. Impulspotenzial billigen Händler auch den Geschäftsausweisen von Coca-Cola und Twitter zu.

Devisen: Euro gibt nach

Der Euro bewegt sich nahe der 1,07er Marke und kostet am frühen Nachmittag 1,0687 Dollar. Das sind etwa 0,1 Prozent weniger als noch am Mittwochabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0665 Dollar festgelegt.

Nach wie vor laste die Sorge um die politische Zukunft Europas auf dem Kurs der Gemeinschaftswährung, heißt es aus dem Handel. Vor allem der Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich wird am Markt wegen der Euro-kritischen Kandidatin Marine Le Pen vom Front National genau verfolgt. Außerdem sorgten enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland für Druck auf den Euro. Im Dezember waren die deutschen Exporte überraschend stark im Monatsvergleich gesunken.

Asien: Außerhalb Japans läuft's

Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Donnerstag erneut keine gemeinsame Richtung. Ein starker Yen lastete auf der Tokioter Börse. Außerdem hielten sich viele Anleger im Vorfeld des ersten Treffens zwischen US-Präsident Trump und dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am Freitag zurück. Abe will Analysten zufolge vor allem die Themen Handel und Verteidigung anschneiden. In Tokio schloss der Nikkei-Index 0,5 Prozent schwächer bei 18.907 Punkten. Unter Druck gerieten vor allem Exportwerte wie die Aktien des VW-Rivalen Toyota, die gut 2 Prozent nachgaben.

Andernorts lief das das Aktiengeschäft besser. Hier brachte neuer Optimismus mit Blick auf die Wirtschaftsentwicklung in China die Anleger in Kauflaune. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,3 Prozent zu. Das Börsenbarometer erreichte zeitweise den höchsten Wert seit 18 Monaten. Besonders stark aufwärts ging es an den Märkten in Shanghai und Taiwan mit einem Plus von jeweils rund 0,5 Prozent.

Die Anleger setzten auf steigende Unternehmensgewinne in China. Grund für die Zuversicht ist Analysten zufolge unter anderem eine Rally bei Rohstoffen wie Kupfer.

Quelle: n-tv.de