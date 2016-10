Marktberichte

China-Daten und Zinssorgen: Dax taucht über ein Prozent ab

Die Sorgen über den Zustand der chinesischen Wirtschaft sind zurück. Schuld sind die schwachen Außenhandelszahlen. Auch das Fed-Protokoll schmeckt den Anlegern nicht.

Die Anleger halten sich zum Börsenstart wie erwartet zurück. Der Dax fällt zur Eröffnung um 1,1 Prozent auf 10.394 Punkte.

Die politischen und konjunkturellen Unsicherheiten seien zu groß, sagen Händler. Belastet werden die Aktienmärkte unter anderem von der Aussicht auf ein baldiges Ende der Geldflut zumindest in den USA.

Aus dem nach Handelsschluss in Europa am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung geht hervor, dass die Notenbank trotz interner Differenzen über den rechten Zeitpunkt auf eine Zinserhöhung zusteuert.

Zudem belastet der überraschend starke Rückgang der chinesischen Exporte um rund zehn Prozent die Märkte. "Es gibt keinen Grund, dass der Markt heute nach oben geht", sagte ein Händler.

Bei den Einzeltiteln gab es kaum Gewinner. Nach einem positiven Start rutschen Eon am Morgen 0,2 Prozent ins Minus. Einem Bericht der "Wirtschaftswoche" zufolge erwägt der Konzern mindestens einen Teil seiner Stromnetze abzuspalten und Investoren anzubieten oder an die Börse zu bringen.

Nur ProSiebenSat.1 hielten sich mit 0,2 Prozent im Plus. Der Medienkonzern hatte seine Prognosen für das laufende Jahr und die mittlere Frist angehoben.

Lufthansa, die in den vergangenen fünf Handelstagen 6,2 Prozent gewonnen hatten, verloren knapp zwei Prozent. Rivale Cathay Pacific hatte vor einem schwächeren zweiten Halbjahr gewarnt und damit seine Aktionäre in Hongkong vergrault.

Auch an den ostasiatischen Börsen überwogen die negativen Vorzeichen. Besser als die übrigen Aktienmärkte der Region hielt sich die Börse in Schanghai, die gut behauptet tendierte. Dass die chinesischen Exporte im September in US-Dollar gemessen überraschend deutlich eingebrochen sind, belastete die Kurse kaum. Bei den Daten könnte es sich um einen Ausreißer gehandelt haben, hieß es. Spätestens im Oktober dürften vermehrt Aufträge für das Weihnachtsgeschäft hereinkommen, die dann auch wieder höhere Ausfuhren zur Folge hätten.

Die starke US-Wirtschaft in Verbindung mit einer schwachen chinesischen Währung dürfte der chinesischen Exportwirtschaft ebenfalls zugute kommen, so Marktteilnehmer. Am Donnerstag hat die chinesische Notenbank (PBoC) den Yuan mit 6,7296 je US-Dollar abermals niedriger gefixt.

Weniger gelassen als in Schanghai reagierten die Anleger in Hongkong auf die Exportdaten. Dort gab der Hang-Seng-Index (HSI) um 1,5 Prozent nach. Schwächere Exporte bedeuteten, dass auch die Aussichten der Industrieproduktion nicht gut seien, sagt Alexander Lee, Marktstratege bei DBS Vickers.

Die Aktie der in Hongkong gelisteten Fluggesellschaft Cathy Pacific fiel nach einer Gewinnwarnung um über 5 Prozent und zog den Kurs des Wettbewerbers Singapore Airlines in Singapur gleich um 0,3 Prozent mit nach unten. Die Cathay-Warnung habe die schlechten Ertragsaussichten der asiatischen Fluggesellschaften verdeutlicht, sagte ein Beobachter.

Auch die Börse in Sydney litt mit einem Minus von 0,7 Prozent deutlicher unter den chinesischen Konjunkturdaten. China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe. Toyota und Suzuki mit geplanter Zusammenarbeit im Fokus

An der Tokioter Börse fiel der Nikkei-225-Index um 0,4 Prozent auf 16.774 Punkte, nachdem der als Fluchtwährung in Krisenzeiten geltende Yen nach den schwächeren China-Daten zum Dollar und anderen Währungen aufgewertet hatte. Verkauft wurden Aktien des Energiesektors, nachdem der Ölpreis deutlich nachgegeben hatte. Stahlwerte litten erneut unter den enttäuschenden Quartalsdaten, die der US-Aluminiumkonzern Alcoa am Dienstag vorgelegt hatte.

Rohstoffe: Ölpreis gibt nach

Die Aussicht auf eine anhaltende Ölschwemme lastete auf den Ölpreisen. Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich um 0,9 Prozent auf 51,33 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Leichtöl der Sorte WTI kostete mit 49,62 Dollar 1,1 Prozent weniger. Händler verwiesen auf das Ringen der Opec um eine Förderkürzung, die in Zusammenarbeit mit dem großen Förderer Russland erreicht werden soll.

Zwar vereinbarten die die Mitgliedsländer des Kartells, weitere Nicht-Opec-Staaten einzubinden. Aber konkrete Schritte wurden nicht bekannt. Ende des Monats soll nun auf Fachebene weiter verhandelt werden. Im September hatte die Opec derweil so viel Öl gefördert wie seit mindestens 2008 nicht mehr.

Auch in den USA macht die Ölschwemme weiter bemerkbar. Nach Daten des Branchenverbandes API stieg der Bestand an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend deutlich an. Die amtlichen Daten des Energieministeriums (EIA) werden am Nachmittag (16:30 MESZ) erwartet.

Devisen: Türkische Lira auf Rekordtief

Die türkische Lira fällt am Morgen auf ein Rekordtief zum Dollar, nachdem Ministerpräsident Binali Yildirim am Mittwoch gesagt hatte, dass die Regierungspartei AKP dem Parlament einen eigenen Verfassungsentwurf vorlegen wolle, der ein Präsidialsystem vorsehe.

Der Vorstoß lässt Anleger fürchten, dass es zu einer Machtkonzentration kommt. Zuvor hatte die nationalistische Oppositionspartei signalisiert, dass sie ein Referendum unterstütze könnte, bei dem über das Präsidialsystem abgestimmt werde. Der Dollar stieg zur Lira auf das Rekordhoch von 3,1058 Lira und kam dann zurück auf 3,1023 Lira.

Der Euro notiert knapp unter der Marke von 1,10 US-Dollar. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,09 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1020 Dollar festgelegt. Zulauf erhielt am Donnerstagmorgen der japanische Yen. Auslöser waren schwache Außenhandelszahlen aus der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft China. Japans Währung gilt als sicherer Anlagehafen, der von negativen Nachrichten meistens profitiert.

