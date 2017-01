Marktberichte

"Hängepartie auf hohem Niveau": Dax tastet sich in den Tag

Im Geschäft im Aktien ist laut Händler derzeit alles möglich: Ein Kurverfall ebenso wie ein steiler Anstieg. Neue Konjunktursignale aus den Vereinigten Staaten könnten dem Markt eine klare Richtung vorgeben. Im Ranmpenlicht am Morgen: Die Aktien von VW.

Schwacher Auftakt am deutschen Aktienmarkt: Der Leitindex Dax steigt mit leichten Kursverlusten in den Donnerstagshandel ein. Das Frankfurter Börsenbarometer gibt in den ersten Minuten des regulären Handels 0,3 Prozent ab auf 11.550 Punkte. Am Vorabend hatte der Dax bei 11.584,31 Zählern geschlossen.

In Erwartung weiterer Hinweise auf den Zustand der US-Konjunktur dürften sich Anleger vorerst zurückhalten, lautete eine erste Einschätzung am Morgen. "Am Markt ist man im Moment hin- und hergerissen, ob die Kurse wieder zurückfallen und die Möglichkeit zum Einstieg geben, oder ob der Markt rasch nach oben wegläuft", beschreibt ein Händler die Gemengelage. Sollte der Dax über 11.600 und 11.700 Punkte steigen, werde für unterinvestierte Akteure die Not groß, zumal Investoren im neuen Jahr auch neue Mittel zur Anlage zur Verfügung haben dürften.

Vor den US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag weitere Aufschlüsse über den Zinspfad der Federal Reserve geben können, dürfte die "Hängepartie auf hohem Niveau" andauern, sagt ein anderer Händler. Veränderungen in den Portfolios zum Jahresbeginn dürften in den kommenden Wochen eine steigende Anzahl von Umstufungen von Sektoren und Einzelwerte seitens der Analysten zur Folge haben. So beispielsweise am Morgen Exane BNP zum deutschen Immobiliensektor und JP Morgan zu deutschen Versicherern.

Devisen: Dollar unter Druck

Die Bereitschaft der US-Notenbank zu rascheren Zinserhöhungen kann dem Dollar im frühen Handel zunächst nicht helfen. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, beschleunigte seine Talfahrt und verlor 0,8 Prozent auf 101,83 Punkte. Im Gegenzug verteuert sich der Euro um 0,68 Prozent auf 1,0557 Dollar.

Asien: Plus in China, Minus in Japan

Positive Vorzeichen dominieren an den ostasiatischen Börsen. Gute Konjunkturdaten geben dabei den Börsen in Hongkong und Schanghai Auftrieb. Zu den wenigen Verlierern in der Region gehört der Tokioter Aktienmarkt. Dort geben vor allem die Kurse exportorientierter Unternehmen nach, nachdem der Yen zum Dollar deutlich aufgewertet hat.

Der Nikkei fällt um 0,5 Prozent auf 19.493 Punkte. In Schanghai notieren die Kurse im Schnitt kaum verändert, gestützt vom Anstieg des Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor.

Ein kräftiges Plus von 1,3 Prozent zeigt dagegen der Hang-Seng-Index in Hongkong, nachdem der von IHS Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Sonderverwaltungszone in den expansiven Bereich zurückgekehrt ist, was auf ein Wachstum hindeutet. In den 21 Monaten davor war der Index stetig zurückgegangen.

Rohstoffe: Öl gibt nach

Die Ölpreise fallen im frühen Handel leicht. Ein Barrel Brent zur Lieferung im März kostet am Morgen 56,28 US-Dollar. Das sind 18 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass WTI zur Lieferung im Februar sinkt um 11 Cent auf 53,15 Dollar.

Nach einem unruhigen Jahresauftakt mit deutlichen Preisschwankungen hat sich die Lage am Ölmarkt zuletzt beruhigt. Im Zentrum des Interesses steht nach wie vor, ob das Ölkartell Opec seine mit anderen Förderländern verabredete Produktionskürzung wahr macht. Konkrete Daten dazu liegen noch nicht vor, die Kürzung soll aber seit Jahresbeginn in Kraft sein.

Quelle: n-tv.de