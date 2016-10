Marktberichte

Deutsche-Bank-Gewinn überrascht: Dax sucht die Richtung

Eine Flut von Unternehmenszahlen steht an, und zwei Schwergewichte legen mit positiven Überraschungen vor: Samsungs Gewinn bricht weniger stark ein als befürchtet. Und bei der Deutschen Bank staunen die Anleger, dass überhaupt unter dem Strich etwas übrig bleibt.

Der überraschende Quartalsgewinn der Deutschen Bank hat bei Anlegern nicht gerade für Euphorie gesorgt. Der Dax fällt am Vormittag 0,2 Prozent auf 10.684 Punkte, der MDax gibt 0,2 Prozent auf 21.166 Zähler nach. Der TecDax büßt 0,4 Prozent auf 1743 Punkte ein. Die am Vortag eingeleitete Korrektur gehe weiter, heißt es. Im Dax hatte man damit nach dem erneuten Scheitern an der 10.800er-Marke bereits gerechnet. Händler halten nun einen Rücksetzer bis auf 10.600 für denkbar. Viel hängt jedoch von den Ergebnissen der Zahlenflut in Europa ab.

Die Titel der Deutschen Bank rutschen nach anfänglichen Gewinnen von bis zu 3,4 Prozent wieder ab und pendeln sich um den Vortagesschluss von 13,29 Euro ein. Trotz eines Umbaus und diverser Rechtsstreitigkeiten hat das Institut überraschend im dritten Quartal einen Gewinn eingefahren.

Unterstützung bekommt der Dax von Volkswagen, die Aktien legen zeitweise um 1,7 Prozent zu. Vor Handelsbeginn hatte der Konzern seine Quartalszahlen veröffentlicht.

Im MDax ziehen die Aktien von Wacker Chemie nach dem Zwischenbericht um rund zwei Prozent an. Auf Talfahrt gehen nach der Veröffentlichung von Zahlen dagegen Kion, die um rund drei Prozent fallen.

Nach dem Scheitern der Übernahme durch GE brechen die Aktien von SLM Solutions im TecDax um 16,8 Prozent ein. Der US-Mischkonzern übernimmt stattdessen den fränkischen 3D-Druck-Anlagenbauer Concept Laser.

Als belastend wird der Ölpreis gesehen. Der WTI-Preis setzt sich unter der 50-Dollar-Marke fest, nachdem ein kurzer Erholungsversuch am Donnerstag gescheitert ist. Händler rechnen daher mit weiter fallenden Preisen. Dies könnte wiederum die US-Energie-Anleihen weiter unter Druck setzen und einen "Dominoeffekt" ausüben.

Konjunkturseitig steht vor allem das britische BIP zum dritten Quartal im Fokus. Je nachdem wie es ausfällt, könnte es zu stärkeren Bewegungen beim Pfund kommen. In den USA steht der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter als wichtiges Datum auf dem Kalender.

Asien: Minuszeichen in China und Japan

Verluste haben das Gesamtbild an den asiatischen Märkten geprägt. Im Blick standen chinesische Konjunkturdaten, der Ölpreis und diverse Unternehmensberichte. Der Markt in Südkorea tendierte gegen den Trend im Plus, da die schwer gewichtete Samsung-Aktie nach dem Quartalsbericht trotz eines Gewinnrückgangs zulegte. Anleger hatten angesichts des Galaxy-Note-7-Debakels wohl Schlimmeres erwartet.

Der Markt in Shanghai gab 0,1 Prozent ab, nachdem sich der Anstieg der Unternehmensgewinne in der Industrie im September auf plus 7,7 von 19,5 Prozent im Vormonat verlangsamt hatte. Analysten zufolge haben Immobilienkontrollen die Baubranche und damit auch die Kohle- und Stahlproduzenten getroffen. Dies sei aber nur ein temporärer Faktor, hieß es.

Die Börse in Hongkong präsentierte sich deutlich schwächer. Der HSI gab 1 Prozent nach. Hier verdarb unter anderem ein langsameres Gewinnwachstum der chinesischen Industrie den Investoren zusätzlich die Laune.

Am Ölmarkt hatten sich die Preise am Vortag verbilligt und waren auf ein Dreiwochentief gefallen, am Morgen stagnierte das Fass der Sorte Brent bei 50 Dollar. Zwar war über einen Aufbau der Bestände in den USA berichtet worden. Doch Experten wiesen darauf hin, dass dieser sich weitgehend auf die Westküste beschränkt, die vom Rest des Transportnetzes isoliert ist. Außerdem herrsche weiter Skepsis, ob die Opec erfolgreich Preisabsprachen durchsetzen könne. Unter den Aktien der Branche verloren die australische Woodside Petroleum 1,6 Prozent, die chinesischen Petrochina fielen um 2,4 Prozent. In Hongkong ermäßigten sich CNOOC um 2,9 Prozent, nachdem der Konzern für das dritte Quartal über einen signifikanten Rückgang bei der Ölproduktion berichtet hatte.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,9 Prozent.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging in Tokio mit 17.336 Punkten um 0,3 Prozent schwächer aus dem Handel. Hier trübte die Gewinnwarnung von Canon die Stimmung weiter. Die Aktien des Kamera-Herstellers schlossen drei Prozent im Minus. Canon bekommt wegen seiner Exportorientierung die Folgen des zuletzt gestiegenen Yen zu spüren. Weil eine stärkere Landeswährung aber auch die Geschäfte auch anderer Firmen mit großem Auslandsgeschäft belasten könnte, wagten sich viele Anleger nicht aus der Deckung.

Nintendo drehten im Verlauf ins Plus und schlossen 1,5 Prozent höher. Der Spielekonsolenhersteller hat im Quartal einen operativen Verlust eingefahren, hat aber für Januar die Präsentation einer neuen Konsole angekündigt.

Beim Finanzdienstleister Orix ging es gut 8 Prozent aufwärts, nachdem das Unternehmen einen Aktienrückkauf und eine höhere Dividende in Aussicht gestellt hatte.

Die Aktie des Technologiekonzerns Fujitsu sprang um 7,8 Prozent. Das Unternehmen hatte angekündigt, eine strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Computerhersteller Lenovo zu prüfen. Im ersten Halbjahr ist Fujitsu beim Ergebnis mit knapp 12 Milliarden Yen klar in die Gewinnzone vorgeprescht nach einem Verlust von rund 16 Milliarden Yen im Vorjahr.

Rohstoffe: Kaum Veränderung beim Öl

Die Ölpreise bewegen sich am Morgen kaum. Nach wie vor sei das Überangebot am Markt das beherrschende Thema, heißt es von Händlern. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Dezember kostet 50,05 US-Dollar. Das sind 7 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI steigt um 7 Cent auf 49,25 Dollar. WTI notiert damit in der Nähe seines Drei-Wochen-Tiefs.

Die jüngsten Daten zu den Rohöllagerbeständen in den USA hatten am Mittwoch die Kurse zunächst stark bewegt, am Abend im US-Handel verloren die Ölpreise ihre Gewinne aber wieder komplett. Vor dem Treffen der Opec im November werde Öl in einer gewissen Bandbreite gehandelt, sagte ein Ölhändler in Sydney. Führende Ölnationen arbeiten derzeit an einer Einigung auf gemeinsame Maßnahmen zur Begrenzung der Fördermenge. Zuletzt gab es hierzu jedoch ernüchternde Signale.

Quelle: n-tv.de