Marktberichte

Fokus wieder auf der Geldpolitik: Dax stockt nach Trump-Effekt

Unter Anlegern hat sich die Aufregung angesichts des Wahlsieges von Donald Trump wieder gelegt - an der Börse herrscht "Business as usual". Das Augenmerk richtet sich auf die Geldpolitik. Impulse sind bestenfalls von den US-Industriedaten zu erwarten.

Es sieht so aus, als will der Dax erneut die 10.800er Marke testen. Sollte dieser brettharte Widerstand genommen werden, können wir hier eine Fortsetzung der vor ein paar Tagen noch völlig ausgeschlossenen Trump-Rally sehen. Der Dow Jones hat sieben Tage in Folge im Plus geschlossen. Er ist auf einem neuen Hoch. Warum sollte der Dax die 10.800 Punkte nicht knacken?

Aber: Am Dienstag hatte er bei nachlassenden Spekulationen auf einen Wirtschaftsboom unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump nur ein knappes halbes Prozent höher auf 10.735,14 Punkten geschlossen. Die Aufmerksamkeit verlagert sich rund eine Woche nach der US-Wahl wieder auf die Geldpolitik. Anleger gehen davon aus, dass die am Nachmittag (MESZ) anstehenden Erzeugerpreise und die Daten zur US-Industrieproduktion ihre Einschätzung einer Zinserhöhung im Dezember untermauern.

Von den Auftritten führender US-Notenbanker erhoffen sie sich Hinweise, wie schnell die Fed die Zinsen im kommenden Jahr anheben wird. Einen frühen Kursimpuls könnte die Rede des Fed-Gouverneurs James Bullard auf der UBS European Conference am Morgen geben. Bullard gelte als "Falke" und könne angesichts von steigenden Staatsausgaben unter Trump "einer raschen Zinserhöhung das Wort reden", so ein Händler.

Der Euro dürfte sich in der Spanne zwischen 1,07 und 1,08 Dollar bewegen, erwartet Shinsuke Sato, Leiter des Devisenhandels bei Sumitomo Mitsui Banking. Vor der EZB-Sitzung am 8. Dezember und dem Referendum in Italien, das ebenfalls im kommenden Monat stattfindet, agierten die Anleger vorsichtig, sagt Sato. Der Dollar holte seine zwischenzeitlichen Verluste am Dienstag wieder auf, nicht zuletzt dank guter US-Daten.

Bei Unternehmen steht Bayer im Fokus

Bei den Unternehmen stehen Kapitalmaßnahmen im Fokus. So geht Bayer mit einer Pflichtwandelanleihe von über 4 Milliarden Euro an den Markt. Bei dem Unternehmen war mit der Kapitalmaßnahme zur Finanzierung des Monsanto-Kaufs gerechnet worden. Die Leverkusener hatten bereits zur Veröffentlichung der Drittquartalszahlen auf eine zügige Finanzierung des Deals hingewiesen. Etwas Druck auf die Bayer-Aktie werde es aber geben, da Investoren die Wandelanleihe kaufen und zur Absicherung von möglichen Kursverlusten die Aktie dagegen geben.

Licht und Schatten gebe es bei den Quartalsergebnissen von ABN Amro, sagt ein Händler: "Die Kosten liegen über unseren Erwartungen, die Wertberichtigungen darunter." Unter dem Strich liege der Gewinn mit 607 Millionen Euro um 12 Prozent über seiner Schätzung. Angesichts der Kurs-Rally von fast 60 Prozent seit Anfang Juli seien Gewinnmitnahmen "möglich und wahrscheinlich", sagt der Händler.

Asien: Exportfirmen bejubeln schwachen Yen

Die Tokioter Aktienbörse trieb ein schwächerer Yen auf den höchsten Stand seit neuneinhalb Monaten. Der Leitindex Nikkei legte im Mittagshandel um 1,2 Prozent auf 17.882 Punkte zu. Auch beim breiter aufgestellten Topix lag das Plus bei 1,2 Prozent. Der Wert der japanischen Währung war am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit fünf Monaten gefallen. Am Mittwoch wurde ein Dollar mit über 109 Yen bewertet. Mit einer schwachen japanischen Währung schlagen sich im Ausland erzielte Gewinne in den Büchern der Firmen stärker nieder. Zudem werden Produkte aus dem Land auf dem Weltmarkt billiger. Davon profitieren vor allem Exportunternehmen.

Auch mit den Banken ging es aufwärts: Der entsprechende Index stieg um 4,3 Prozent. Bei Mitsubishi UFJ betrug das Plus sogar 5,9 Prozent. Hintergrund ist die Hoffnung, dass die Institute dank höherer Anleihenrenditen mehr Gewinn machen könnten. Bei den Einzelwerten stand Nintendo im Mittelpunkt. Der Konzern will sein Spiel Super Mario Run am 15. Dezember fürs iPhone veröffentlichen. Investoren hoffen auf größere Gewinne und ließen die Aktie um 4,4 Prozent steigen.

Rohstoffe: Ölpreise legen weiter zu

Derweil sind die Ölpreise am Morgen weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zur Lieferung im Januar 47,34 US-Dollar. Das waren 39 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Dezember-Lieferung stieg um 36 Cent auf 46,17 Dollar. Die Ölpreise haben zuletzt von einer etwas weniger skeptischen Haltung gegenüber Bemühungen des Ölkartells Opec profitiert, seine Förderung zu drosseln.

Ende November soll eine im Grundsatz beschlossene Förderkürzung umgesetzt werden. Aufgrund sehr unterschiedlicher Interessen der Opec-Staaten gilt das Vorhaben als kritisch. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet jedoch, dass Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo Gespräche mit mehreren Opec-Ländern führen will. Auch Russland, das nicht der Opec angehört, plane Gespräche.

Quelle: n-tv.de