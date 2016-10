Marktberichte

BASF stützt: Dax stemmt sich gegen schlechte US-Stimmung

Alcoa bescherte der Wall Street einen schlechten Start in die Berichtssaison. Das drückt auch auf die Stimmung der Anleger in Deutschland. Aus hiesigen Unternehmen kommen dagegen positive Impulse.

Nach dem misslungenen Auftakt der US-Bilanzsaison dürften die Anleger heute auf der Hut bleiben. Banken und Broker sagten für die Eröffnung wenig veränderte Kurse voraus. Mit Verkäufen hatten die Anleger am Dienstag auf die enttäuschenden Zahlen von Alcoa reagiert, deren Aktien in New York um mehr als elf Prozent abgestürzt waren. Der Dax fiel um 0,4 Prozent auf 10.577,16 Zähler.

Stützend wirken die guten Zahlen von BASF. Der Chemiekonzern hat im dritten Quartal einen geringeren Gewinnrückgang als erwartet eingefahren. Auch Rocket Internet könnte für Aufmerksamkeit sorgen: Die Beteiligungsfirma rückt in den SDax vor und ersetzt den Solar- und Windanlagenbetreiber Chorus Clean Energy, der vom Konkurrenten Capital Stage übernommen wird.

Auch der weiter schwache Euro bleibt im Fokus. Die Gemeinschaftswährung wie auch das Pfund Sterling leiden unter den Spekulationen auf eine Zinserhöhung in den USA noch in diesem Jahr. Hinweise auf Tempo und Ausmaß des überwiegend für Dezember erwarteten Zinsschritts könnte die nach Handelsschluss in Europa erwartete Mitschrift der jüngsten Fed-Sitzung bringen.

Asien: Im Abwärtssog der Wall Street

Mit negativen Vorgaben von der Wall Street dominieren am Mittwoch auch an den ostasiatischen Börsen die negativen Vorzeichen. Die Verluste fallen aber in den meisten Fällen geringer aus als in den USA. In Tokio fällt der Nikkei-225-Index um 0,8 Prozent auf 16.891 Punkte. Die Börse in Schanghai gibt um 0,3 Prozent nach, in Hongkong geht es mit den Kursen um 1,1 Prozent nach unten.

Am Zinsterminmarkt wird die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank im Dezember die Zinsen erhöht, nunmehr mit 74,5 Prozent eingepreist. Am Vortag waren es 69,5 Prozent. "Das ist das erste Mal, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts mit mehr als 70 Prozent eingepreist wird", stellt Credit-Suisse-Stratege Heng Koon How fest. Der Markt scheine die Sache ernst zu nehmen und sehr besorgt zu sein, fügt er hinzu. Marktteilnehmer seien gespannt, ob das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das am Mittwochabend veröffentlicht wird, Hinweise auf eine baldige Zinserhöhung enthält. Höhere Zinsen in den USA dürften zur Folge haben, dass Kapital aus Asien abgezogen wird, so die Befürchtung der Anleger.

Rohstoffe: Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise legen im frühen Handel leicht zu. Unterdessen ist die Ungewissheit, ob die Umsetzung einer vom Ölkartell Opec beschlossenen Förderkürzung gelingt, immer noch hoch. Am Morgen kostet ein Barrel Brent zur Lieferung im Dezember 52,62 US-Dollar. Das sind 21 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass WTI zur November-Lieferung steigt um 16 Cent auf 50,95 Dollar.

Nachdem der Brent-Ölpreis am Montag einen einjährigen Höchststand erreicht hatte, hat er seither wieder etwas nachgegeben. Das Misstrauen von Marktbeobachtern gegenüber der Ankündigung der Opec, zusammen mit anderen großen Produzenten die Ölförderung zwecks Preiskontrolle zu kürzen, ist nach wie vor groß. Nicht zuletzt gilt es als fraglich, ob sich Russland, wie von Staatspräsident Wladimir Putin angekündigt, dem Vorhaben tatsächlich anschließt.

Quelle: n-tv.de