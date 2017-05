Startseite

Mehr als 2200 Punkte im TecDax: Dax steigt kühn ins Wochenende

Endspurt am Abend: Kurz vor Feierabend hellt sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt unvermittelt kräftig auf. Der Dax liegt nur noch 13 Zähler unter seinem jüngsten Allzeithoch. An den US-Börsen kann es nicht liegen.

Neue Daten aus den USA und Europa haben dem deutschen Aktienmarkt am letzten Handelstag vor dem Wochenende kräftige Impulse versetzt: In den letzten Minuten des Freitagshandels zieht der Leitindex Dax noch einmal kräftig an. Zum Wochenschluss verabschiedet sich das Frankfurter Börsenbarometer 0,47 Prozent fester bei 12.770,41 Punkten in den Abend.

Damit schließt der Dax nicht nur knapp unter Tageshoch, sondern auch nur noch weniger als 13 Zähler von seinem am Dienstag erreichten Rekordhoch bei 12.783 Punkten entfernt. Auf Wochensicht ergibt sich für den Leitindex ein kleiner Gewinn von 0,4 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Werte beendet den Freitagshandel 0,16 Prozent im Plus bei 24.946,80 Punkten. Sehr vieler freundlicher geht es dagegen im TecDax nach oben: Der Auswahlindex der deutschen Technologiewerte zieht getrieben von der Drillisch-Übernahme um 2,95 Prozent an auf 2210,43 Punkte. Erstmals seit den Zeiten des Neuen Marktes liegt der TecDax damit wieder über der Marke von 2200 Punkten.

Treiber der starken Entwicklung zum Wochenausklang sind Übernahmepläne: Der Telekom- und Internetkonzern United Internet will das Mobilfunkunternehmen Drillisch schlucken. Die Aktien der beiden Unternehmen legten jeweils im zweistelligen Prozentbereich zu.

Moderate Gewinne verzeichneten die Börsen auch europaweit. Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 rückt zum Wochenschluss 0,39 Prozent vor auf 3637 Zähler.

"Anleger versuchen zurzeit, das goldene Mittelmaß bei den Bewertungen zu finden, da einerseits Firmengewinne und Wachstumsdaten gut aussehen, sich bei den Zentralbanken aber ein Konsens herauszubilden scheint, dass Zinsanhebungen der sinnvolle nächste Schritt wären", beschreibt Jochen Stanzl von CMC Markets die gegenwärtige Situation. Damit dürfte sich die Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau erst einmal fortsetzen.

USA: New York dümpelt im Minus

An der Wall Street beginnt der letzte Handelstag der Woche mit einer leichten Abwärtsbewegung. Der Dow-Jones-Index zieht sich in den ersten Minuten um 0,11 Prozent auf 20.893 Punkte zurück. Der S&P-500 notiert 0,15 Prozent tiefer bei 2390 Zählern. An der Nasdaq liegt der Composite-Index nahezu unverändert bei 6114 Punkten.

Beobachter erklären die gedämpfte Stimmung mit Zweifeln an der Ausgabefreude der US-Bürger. Der private Konsum macht etwa zwei Drittel des US-Bruttoinlandsprodukts aus und ist daher tragende Säule der Wirtschaft. Als erstes Alarmzeichen wurden schon am Donnerstag die enttäuschenden Geschäftszahlen einiger Einzelhandelsunternehmen aufgefasst.

Am Freitag wurden vor der Startglocke die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im April veröffentlicht. Demnach zogen die Geschäfte der Branche im vergangenen Monat verglichen mit dem März um 0,4 Prozent an. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,5 Prozent auf Monatssicht prognostiziert, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,2 Prozent verzeichnet worden war.

Der Preisauftrieb war im April moderat, dürfte die Konsumfreude mithin kaum gedämpft haben: Die Daten zu den Verbraucherpreisen wiesen insgesamt einen Anstieg um 0,2 Prozent und in der Kernrate um nur 0,1 auf. Hier war in beiden Fällen ein Anstieg um 0,2 Prozent erwartet worden. Die schon am Donnerstag veröffentlichten Erzeugerpreise waren hingegen etwas stärker gestiegen als erwartet.

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn erreichten Daten zum Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan die Öffentlichkeit. Als Ergebnis der ersten Umfrage im Mai stieg der vielbeachtete Index von 97,0 uuf 97,7 Punkte. Fachleute hatten im Vorfeld im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 97,1 Punkte gerechnet.

Mit J.C. Penney hat am Freitag ein weiterer Vertreter der Einzelhandelsbranche Geschäftszahlen vorgelegt, die ins Bild einer kränkelnden Branche passen. Im ersten Quartal schrumpfte der bereinigte Umsatz unerwartet deutlich um 3,5 Prozent. Da nützt es auch nichts, dass das Unternehmen auf bereinigter Basis wider Erwarten ein positives Ergebnis je Aktie auswies und an seinen Umsatzerwartungen für dieses Jahr festhält: Die Aktie sackt um 9,3 Prozent ab.

Am Vorabend hatte bereits Nordstrom nach Börsenschluss über den Verlauf des ersten Quartals berichtet und mit den Zahlen die Erwartungen verfehlt. Die Nordstrom-Aktie verliert 9,4 Prozent. Bessere Nachrichten kommen aus der Pharmabranche. Ein Migränemedikament von Eli Lilly hat in einem späten Studienstadium die primären Ziele erreicht. Die Aktie legt um 0,3 Prozent zu. Anleger laufen sichere Häfen an

Blick nach Deutschland

Nach den Quartalszahlen der Stahlgrößen ThyssenKrupp und Arcelormittal geht es mit beiden Aktien kräftig bergab. ThyssenKrupp verlieren 4,3 Prozent, Arcelor 5,8 Prozent. ThyssenKrupp hat zwar die Prognose für das operative Ergebnis auf 1,8 von 1,7 Milliarden Euro angehoben; die Prognoseanhebung wie auch der gute Auftragseingang geraten aber in den Hintergrund, weil ThyssenKrupp nun im Gesamtjahr mit einem negativen Cashflow im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich rechnet. Bisher hatte der Dax-Konzern einen leicht positiven Wert erwartet.

Der Kursverlust von Arcelormittal - trotz überraschend guter Gewinnkennziffern - ist nach Meinung der Berenberg-Analysten Ausdruck von Bedenken, was das zweite Quartal angeht. Die Aussicht auf ein gegenüber der Auftaktperiode im Großen und Ganzen stabiles Marktumfeld scheine am Aktienmarkt die Vermutung auszulösen, dass der Höhepunkt der Ergebnisentwicklung im ersten Quartal erreicht worden sei.

Die von der Allianz vorgelegten finalen Erstquartalszahlen bestätigen laut DZ Bank den guten Start ins Jahr gemessen an der Gewinnzielsetzung 2017. Die Analysten streichen das überzeugende Betriebsergebnis der Bereiche Lebens- und Krankenversicherung heraus und verweisen zudem auf hohe Mittelzuflüsse bei der Vermögensverwaltung. Dies seien positive Nachrichten. Die Experten belassen ihre Einstufung für die Aktie auf "Kaufen" und nennen einen fairen Wert von 182 Euro. Die Allianz-Aktien geben 0,3 Prozent nach. Gefragt sind am Vormittag im Dax Aktien von Fresenius, Prosiebensat1 und Merck KGaA.

An der Indexspitze ziehen jedoch die Aktien der Telekom mit plus 4,9 Prozent dem Gesamtmarkt davon. Marktbeobachter begründeten den Kurssprung mit der Drillisch-Übernahme durch United Internet, die den gesamten europäischen Telekomsektor in Bewegung gebracht hätte. "Der Deal macht absolut Sinn", urteilte ein Händler. "Damit entsteht ein neuer großer Spieler am Markt." Daneben kursieren auch Berichten, denenzufolge der japanische Softbank-Konzern mit der Telekom um eine Übernahme der US-Tochter T-Mobile US verhandelt. Die Telekom wollte sich dazu nicht äußern.

Greifbarer sind die Auswirkungen des Drillisch-Deals. Der Zusammenschluss habe einen langfristig positiven Effekt für die ganze Branche, erklärten die Analysten von Bernstein. Er sei der logische nächste Schritt für die Konsolidierung der überlaufenen deutschen Mobilfunkbranche. Auch andere Telekom-Werte waren gefragt: Telefonica Deutschland etwa gewannen bis zu sechs Prozent.

United Internet schluckt Drillisch

Im deutschen Mobilfunksektor schlägt das Gebot von United Internet für Drillisch Wellen. United Internet will den kleineren Rivalen übernehmen und damit den drei großen deutschen Telefongesellschaften Paroli bieten. Dazu bringt United die Mobilfunk- und Festznetz-Tochter "1&1 Telecommunication" für 5,85 Milliarden Euro bei Drillisch ein und übernimmt im Gegenzug die Mehrheit an Drillisch.

United Internet bietet dafür Aktionären 50 Euro je Drillisch-Aktie. Drillisch soll als eigenständiges Unternehmen an der Börse bleiben. "Der Markt hat mit einem Übernahmeangebot für Drillisch gerechnet, nun ist es da", sagte ein Händler. Drillisch schießen um bis zu 11,3 Prozent nach oben und lagen damit deutlich über dem von United gebotenen Übernahmepreis von 50 Euro je Aktie. United Internet gewinnen zeitweise 11,8 Prozent und sind mit 47,79 Euro so teuer wie seit eineinhalb Jahren nicht. Hintergrund der deutlichen Kursgewinne seien die in Aussicht gestellten hohen Synergien, heißt es im Handel.

Sehr gut kommen die Zahlen von Hamburger Hafen (plus 2,3 Prozent) an. "Das Containergeschäft läuft", meinte ein Händler. Die Zahlen zeigten, dass die jüngst erfolgte Prognoseanhebung gerechtfertigt gewesen sei. "Die Perspektiven für die gesamte Branche haben sich deutlich verbessert", so der Experte weiter.

In der dritten Reihe profitieren Singulus mit plus 5 Prozent davon, dass der Maschinenbauer aufgrund eines hohen Kundeninteresses an seinen Fertigungsmaschinen kräftig steigende Umsätze und Erträge verzeichnet und die Verlustzone verlassen hat.

Devisen: Euro springt über 1,09

Der Kurs des Euro zieht vor dem Wochenende deutlich an. Am Nachmittag kostet ein Euro 1,0917 US-Dollar und damit gut einen halben Cent mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) errechnete bei der Festlegung der täglichen Referenzkurse am Freitagnachmittag einen Wechselkurs von 1,0876 US-Dollar. Ein Euro entspricht außerdem 123,82 Yen, 0,84588 Pfund Sterling und 1,0963 Schweizer Franken.

Kurz vor Veröffentlichung der Daten zu BIP und Inflation in Deutschland hatten Devisenhändler bereits größere Bewegungen verzeichnet: Der Euro gab zeitweise kräftig nach. Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich zum Jahresanfang 2017 beschleunigt.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der Anstieg des deutschen BIP im ersten Quartal ist aus Sicht von KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner ein "konjunktureller Blitzstart". "Unsere Konjunkturprognose von bisher noch 1,4 Prozent für das Gesamtjahr 2017 dürfte bei diesem Tempo übertroffen werden", schreibt Zeuner in einer ersten Einschätzung. Besonders freue ihn, dass die Investitionen klar aufwärts gerichtet seien, denn das bedeute, dass die Unternehmer offenbar wieder mehr Vertrauen in die Zukunft fassten.

Für hoch gezogene Augenbrauen sorgte dagegen der mehr und mehr sichtbare Preisauftrieb: Die offizielle Inflationsrate stieg im April auf 2,0 Prozent, wie die Statistiker in Wiesbaden mitteilten. Im März hatte die Rate im Vergleich zum Vorjahr noch bei 1,6 Prozent gelegen. Damit ist die Alarmschwelle der europäischen Geldpolitik zumindest in Deutschland erreicht: Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt im Euroraum einen Wert von knapp unter zwei Prozent an, bei dem sie Preisstabilität gewahrt sieht. Gegenüber dem Vormonat blieben die Verbraucherpreise in Europas größter Volkswirtschaft unverändert.

Kurz nach der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten legte der Euro am Nachmittag aufgrund eines geschwächten Dollar um ein halbes Prozent zu. Die Inflationsrate in den USA lag laut Arbeitsministerium im April bei 2,2 Prozent. Das war weniger als im Vormonat und als von Experten erwartet. Auch die Kerninflation, die Energie- und Lebensmittelpreise außen vor lässt, sank leicht auf 1,9 Prozent. Schwache Inflationszahlen nehmen tendenziell Druck von der US-Notenbank Fed, ihre Geldpolitik zügig zu straffen, was den Dollar unter Druck setzt. Zusätzlich belastet wurde der Dollar außerdem von eher schwachen Umsätzen im US-Einzelhandel.

Das britische Pfund hat sich deutlich erholt, seit Premierministerin Theresa May für den 8. Juni vorgezogene Neuwahlen angekündigt hat. Es stieg von damals knapp über 1,25 Dollar bis Anfang der Woche auf 1,2991 Dollar. Am Donnerstag rutschte das Pfund unter die Marke von 1,29 Dollar zurück, nachdem die Bank of England Spekulationen auf eine geldpolitische Straffung zerstreut hatte.

Die Marke von 1,30 Dollar scheint derzeit unerreichbar. Nach Meinung von Audrey Childe-Freeman, Chefstrategin und Gründerin von FX Knowledge, könnte es schon bald an der Zeit sein, wieder auf eine Abwertung des Pfund zu wetten. Sie verweist auf die Bank of England, das sich eintrübende wirtschaftliche Umfeld und die alles andere als überzeugende politische Lage. Aktuell kostet ein Pfund 1,2885 Dollar. Der Euro notiert bei 0,8473 Pfund.

Asien: Starker Yen bremst den Nikkei

Ohne klare Tendenz zeigen sich die ostasiatischen Börsen im Handelsverlauf. Die Vorgaben aus Europa und den USA förderten kein gesteigertes Kaufinteresse, heißt es. Dort hätten vor allem schwache Geschäftsausweise belastet. In Japan verhindert ein steigender Yen den Angriff auf die Marke von 20.000 Punkten im japanischen Leitindex Nikkei. Schon seit Tagen scheitern in Tokio entsprechende Versuche. Nun sind es in erster Linie vom Export abhängige Werte, die bremsen.

Im späten Geschäft sinkt der 225 Werte umfassende Nikkei an der Tokioter Börse um 0,5 Prozent auf 19.854 Punkte, in Australien fällt der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 0,9 Prozent deutlicher zurück. In China scheinen die gröbsten Regulierungssorgen nun eingepreist zu sein, der Schanghai-Composite erholt sich um weitere 0,4 Prozent auf 3.073 Punkte. In Singapur dominieren Gewinnmitnahmen, nachdem der Leitindex am Vortag ein frisches 22-Monatshoch markiert hatte.

Rohstoffe: Ölpreise halten Vortagsgewinne

Die Ölpreise können ihre seit Wochenmitte erzielten Gewinne zunächst halten. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 50,80 US-Dollar. Das sind sechs Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Referenzssorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung steigt um 5 Cent auf 47,88 Dollar.

Seit Mittwoch befinden sich die Ölpreise im Aufwind. Auslöser waren Vorratsdaten aus den USA, die auf einen stärkeren Rückgang der nach wie vor überdurchschnittlich hohen Rohölvorräte hindeuten. Fallende Lagerbestände sind ein Hauptziel des Ölkartells Opec, das zusammen mit anderen großen Produzenten seit Jahresbeginn die Rohölförderung deckelt. Gehen die Lagerbestände weiter zurück, erhöhen sich die Chancen, dass die Opec ihrem zweiten Hauptziel näher kommt: dauerhaft höheren Ölpreisen.

Die sinkenden Kurse am Aktienmarkt treiben einige Anleger in die vermeintlich sichereren Häfen. Der Goldpreis verbesserte sich zum US-Settlement um 0,3 Prozent auf 1228 Dollar je Feinunze. Der Preis bewege sich weiter in seiner bestehenden Spanne zwischen 1200 und 1250 Dollar, sagte Jeffrey Nichols von American Precious Metals Advisors.

Quelle: n-tv.de