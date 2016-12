Marktberichte

Kräftige Kursgewinne im Leitindex: Dax steigt auf neues Jahreshoch

Der anstehende Zinsentscheid in den USA droht am deutschen Aktienmarkt alles zu überstrahlen: Am Tag vor der Weichenstellung wagen Anleger dennoch den Einstieg. In Italien schnellen die Aktien von Mediaset in die Höhe.

Am Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed geben Anleger ihre Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt auf: Nach einer zunächst wenig bewegten Eröffnung bei 11.195 Punkten steigt der Dax um gut 0,63 Prozent auf 11.263 Zähler. Im Verlauf des Vormittags markiert der deutsche Leitindex mehrfach neue Jahreshochs, zuletzt bei 11.263,12 Punkten.

In der vergangenen Woche hatte der Dax bereits um 6,6 Prozent zugelegt, so dass Börsianer eine Atempause am Morgen für durchaus angemessen hielten. Seit dem Zwischentief bei rund 10.400 Punkten Anfang des Monats beläuft sich der Kursanstieg im Leitindex sogar auf etwa 8 Prozent. Zu Wochenbeginn fiel der Dax dagegen leicht zurück.

Die aktuellen Kursgewinne können erfahrene Beobachter nicht täuschen: "Wir verschnaufen weiter", fasste n-tv Börsenkommentatorin Corinna Wohlfeil die Lage zum Auftakt im Frankfurter Aktienhandel zusammen. Allgemein erwartet wird, dass die US-Währungshüter den maßgeblichen Leitzins für den Dollarraum zum ersten Mal seit Dezember 2015 anheben. "Ein Viertelprozent ist in den Kursen drin", sagte Wohlfeil. Alles andere dürfte an den Märkten als Überraschung gewertet werden und entsprechende Kursreaktionen auslösen. Der Zinsentscheid wird für Mittwochabend deutscher Zeit erwartet.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewinnt im frühen Dienstaghandel 0,44 Prozent auf 21.695 Punkte. Für den Technologiewerte-Index TecDax geht es um 0,24 Prozent auf 1751 Punkte nach oben. Der Eurostoxx50 verbessert sich um 0,77 Prozent auf 3223 Zähler.

"Insgesamt kann festgestellt werden, dass den Märkten etwas die Dynamik verloren geht. Nach dem ausgeprägten und sehr steilen Aufwärtsschub der letzten Zeit ist dies aber kaum überraschend", sagte Helaba-Analyst Christian Schmidt. Die Marktstimmung hält er nach wie vor für gut.

Im Blickfeld am Vormittag steht der ZEW-Index, der die Stimmung der Börsenprofis misst und Rückschlüsse auf die Konjunkturerwartungen ermöglicht. Gegenüber der seit Monaten erwarteten Fed-Entscheidung hätten diese aber nur geringe Relevanz, heißt es. Auch die guten Einzelhandelsdaten aus China sollten sich daher nicht stark auswirken.

Daneben gilt das Hauptaugenmerk weiterhin den italienischen Banken: Die HVB-Mutter Unicredit brachte am Morgen eine Kapitalerhöhung über 13 Milliarden Euro auf den Weg. An der Mailänder Börse rutschen die Aktien der Bank zur Eröffnung mehr als 5 Prozent ab.

Die wie erwartet ausgefallene Kapitalerhöhung macht Unicredit nur zeitweise zu schaffen: Nach der schwachen Eröffnung drehen die Aktien an der Mailänder Börse ins Plus und steigen um fast vier Prozent auf 2,51 Euro. Zuvor waren sie um bis zu 5,5 Prozent eingebrochen. Die italienische Großbank, zu der die Münchener HVB-Bank gehört, hatte zuvor bekanntgegeben, 13 Milliarden Euro frisches Kapital aufnehmen zu wollen.

Die Entwicklung in Italien wirkt sich auf den gesamten europäischen Bankensektor aus: In Frankfurt gaben die Titel der Deutschen Bank zum Auftakt rund 0,7 Prozent ab, drehten mit der Unicredit aber ebenfalls ins Plus. Zuletzt notieren die Aktien der prominentesten deutschen Bank 2,5 Prozent fester und dominieren damit das Gewinnerfeld im Leitindex. Die Aktien der Commerzbank legen 0,6 Prozent zu.

Stark gefragt sind im Leitindex Namen wie etwa Infineon, Daimler, Telekom und Lufthansa. Deutlich freundlicher nach oben geht es mit Titel wie etwa Munich Re und Deutsche Post, die beide etwa 1,4 Prozent zulegen.

Unter den übrigen Einzelwerten stehen die Aktien von Bayer mit einem Plus von 0,6 Prozent im Rampenlicht. Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern ist der Übernahme des US-Saatgutspezialisten Monsanto ein Stück näher gekommen. Ein Richter aus dem US-Bundesstaat Missouri hatte zu Wochenbeginn eine Klage gegen den Deal abgewiesen. An diesem Dienstag sollen die Monsanto-Aktionäre auf einer eigens einberufenen Hauptversammlung abstimmen, ob sie die 66 Milliarden Dollar schwere Offerte annehmen.

Für Aufsehen sorgt die Entwicklung rund um Scout24. Die Aktien des Internetunternehmens, bekannt für Portale wie etwa Immobilienscout24, fallen um 6 Prozent auf 32,23 Euro. Auslöser des Kursrutsches ist Beobachtern zufolge eine Platzierung in größerem Umfang. Insgesamt 7 Millionen Aktien seien im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding zu 32 Euro je Anteilsschein auf den Markt geworfen worden. Eigner der Aktien sind Hellmann & Friedmann, die Beteiligungsgesellschaft der Deutschen Telekom und diverse Scout-Vorstände.

Kräftig unter Druck stehen auch die Aktien von SGL Carbon. Trotz der soliden Stimmung am deutschen Aktienmarkt geht es hier zeitweise fast 5 Prozent abwärts. Aktuell reduziert die Aktie ihr Minus auf 3,8 Prozent. Händler führen dies jedoch nicht auf Nachrichten, sondern das Ende des Bezugsrechtshandels für die Kapitalerhöhung und deren Ausübung zurück. "Das ist nur die Arbitrage zwischen Aktie und Bezugsrechten", erklärte ein Händler die Kursverluste. Allerdings sei damit auch keine gute Nachricht verbunden, denn in der Aktie wolle "niemand so recht long sein", hieß es. Operativ habe es hier zu viele Enttäuschungen und Gewinnwarnungen gegeben. Wichtig sei nun, dass SGL die 8-Euro-Marke verteidigten. Ansonsten drohe ein erneuter Kursrutsch mindestens bis zu den Jahrestiefs bei 7,50 Euro.

Plus 26 Prozent für Mediaset

Der Einstieg des französischen Medienkonzerns Vivendi bei Mediaset lösen an der Mailänder Börse ein Kursfeuerwerk aus: Die Aktien des italienischen Medienunternehmens Mediaset ziehen am Morgen um fast 26 Prozent auf 3,42 Euro an und führen damit die Gewinnerliste im italienischen Leitindex an.

Vivendi hatte mitgeteilt, drei Prozent an den Italienern zu halten und den Anteil noch bis auf 20 Prozent erhöhen zu wollen. Dies löste Spekulationen auf ein Übernahmeangebot in dem seit Monaten dauernden Streit zwischen den beiden Firmen aus.

Vivendi will mit dem Einstieg in Südeuropa Fuß fassen. Die Holding Fininvest, die mit rund 34,7 Prozent an Mediaset beteiligt ist, hatte zuletzt Vivendi vorgeworfen, den Preis für die Aktien zu drücken. Grund für den Streit ist der geplatzte Verkauf der Bezahlfernseh-Sparte von Mediaset im Sommer. Fininvest gehört der Familie des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi.

Devisen: Euro im Bann der Fed

Der Euro kann seine Kursgewinne vom Wochenstart zunächst halten. Die Gemeinschaftswährung kostet am Morgen 1,0650 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0596 Dollar festgesetzt.

Starke Impulse gibt es im frühen Handel nicht. Im Tagesverlauf dürfte in Europa der Konjunkturindikator des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW herausragen. Es wird mit einer geringfügigen Aufhellung gerechnet. In den USA stehen Preisdaten zum Außenhandel an.

Im asiatisch geprägten Devisenhandel hatte sich der US-Dollar in seinem Verhältnis zum japanischen Yen auf 115,24 Yen erholt nach Vortageswechselkursen in der Spitze über 116 Yen. Allerdings gehen Devisenanalysten von Dollarkursen um 120 Yen im kommenden Jahr aus.

Ein zu schneller Anstieg des Greenbacks könnte zu einer politischen Krise mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump führen, lautete eine im Handel umgehende Warnung. Denn Trump brauche einen schwächeren Dollar, um die US-Exporte anzukurbeln und die Importe einzudämmen.

Asien: Nikkei schließt im Plus

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien stehen am Dienstag ganz im Bann der US-Notenbanksitzung. Die Vertreter der Federal Reserve verkünden ihre Beschlüsse am Mittwoch, doch die obersten Geldpolitiker der USA kommen bereits heute zusammen. Dieser Umstand reicht aus, um die Börsen in Asien in eine gewisse Lethargie fallen zu lassen. Zwar glauben praktisch alle Marktakteure an eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte, doch über die mittelfristige Zinspolitik der Fed 2017 gehen die Meinungen auseinander. Daher ist die Risikoneigung im Vorfeld nicht sehr ausgeprägt.

Der Shanghai Composite verliert trotz positiver Daten von Industrieproduktion und Einzelhandel 0,1 Prozent auf 3150 Punkte. In Tokio hält sich der Nikkei-225 mit 0,4 Prozent bei 19.231 Zählern im Plus, obwohl sich der Yen nach der Dollar-Rally leicht erholt. An der rohstofflastigen Börse im australischen Sydney haben die Kurse etwas leichter geschlossen. Die Ölpreisrally nach den Förderbegrenzungen des Erdölkartells Opec sowie von Nichtmitgliedern der Organisation sei nun eingepreist und sie laufe bereits aus, heißt es im australischen Handel.

Positive Daten aus China helfen kaum: Im November legte die Industrieproduktion mit 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nicht nur stärker zu als im Vormonat mit damals 6,1 Prozent, sondern auch stärker als von Volkswirten mit 6,0 Prozent erwartet. Die Einzelhandelsumsätze kletterten gegenüber dem Vorjahr kräftig, und zwar um 10,8 Prozent. Im Oktober hatte der Zuwachs noch bei 10,0 Prozent gelegen.

In Tokio stellen die jüngsten Gewinner aus den Branchen Elektronik und Versicherungswesen nun die Verlierer. Die Titel des Industrieausrüsters SMC sinken um knapp 6 Prozent, nachdem die Analysten von Well Investments Research die Liquiditätsposition des Unternehmens, den Wert der Lagerbestände und die Bilanzpraktiken als solche in Frage gestellt haben. Die Papiere des Bau- und Technologiekonzerns Civmec steigen in Singapur um 14,5 Prozent auf ein Dreimonatshoch. Die Gesellschaft hat einen Großauftrag von Rio Tinto an Land gezogen. Dagegen brechen die Aktien der insolventen Reederei Hanjin Shipping in Seoul um 12 Prozent auf neue Allzeittiefs ein. Die Liquidation der Gesellschaft rückt immer näher. Bereits am Vortag war der Wert um 18 Prozent abgestürzt.

Rohstoffe: Öl etwas billiger

Auch bei den Ölpreisen zeigte sich das Muster einer Konsolidierung. Ein Barrel Nordseeöl der Sorte Brent fällt um 0,3 Prozent auf 55,52 Dollar. Das Fass der US-Leichtölsorte WTI verbilligt sich ebenfalls um 0,3 Prozent auf 53,59 Dollar. Nach der Übereinkunft vom Wochenende, wonach sowohl die Opec-Staaten als auch andere Förderländer wie Russland ihre Ölproduktion im kommenden Jahr einschränken wollen, waren die Ölpreise stark gestiegen. Sie erreichten den höchsten Stand seit Sommer 2015.

Allerdings herrscht unter Fachleuten nach wie vor große Skepsis, ob sich die Staaten auch an die Vereinbarung halten werden. Sie verweisen unter anderem darauf, dass ähnliche Vereinbarungen in der Vergangenheit selten die gewünschten Resultate erzielt hätten.

Quelle: n-tv.de