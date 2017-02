Wall Street wartet auf Trump: Dax steckt fest

Am Morgen scheint der Dax noch einmal Anlauf zu nehmen für den Sprung 12.000-Marke. Doch am Nachmittag verliert er an Schwung. Zweifeln die Anleger, ob US-Präsident Trump morgen wirklich eine "phänomenale" Steuerreform verkünden wird?

Die Börsen in Europa notieren am Nachmittag wenig verändert. "Wir haben letzte Woche gesehen, dass die Investoren im Dax bei 12.000 Punkten auch Gewinne mitnehmen", so ein Aktienhändler. Damit dürfte der Weg nach oben zunächst einmal versperrt sein. Ob es zu einer ausgedehnten Konsolidierung komme, bleibe abzuwarten. Zudem verstimmt, dass geplante Übernahmen nicht mehr zum Abschluss gebracht werden. Ein Beispiel ist der geplante Zusammenschluss der Deutschen Börse und der London Stock Exchange (LSE), der vor dem Aus steht. Aber auch in Italien scheint es zwischen Intesa und Generali keine Hochzeit mehr zu geben.

Der Dax legt um 0,2 Prozent auf 11.824 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,3 Prozent auf 3.313 Punkte. Daneben warten die Anleger bereits mit Spannung auf die Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress in Washington am Dienstag. Die Investoren hoffen auf Details zu den Wirtschaftsplänen der neuen Regierung, vor allem aber zu den geplanten Steuersenkungen.

Die Erwartungen an Deregulierungsmaßnahmen, Infrastrukturprogramme und niedrigere Steuern haben die US-Börsen seit der Wahl von Trump beflügelt. Über allgemeine Sätze ist Trump bislang aber nicht hinausgekommen. Es fehlen konkrete Zahlen und Zeithorizonte. Sollte Trump diese nicht liefern, ist eine Korrektur an den Aktienmärkten nicht auszuschließen.

Nach dem wahrscheinlichen Aus der Börsenfusion stehen die Aktien der beiden Betreibee unter Abgabedruck: Die LSE-Aktien fallen 1,8 Prozent, Deutsche Börse rutschen um 4,5 Prozent ab. Die LSE hatte in der Nacht zu Montag bekanntgegeben, dass sie nicht den Vorgaben der EU-Kommission folgen will. Diese fordert, dass sich die LSE von der strategisch wichtigen Handelsplattform MTS trennt. Dies wird von der LSE abgelehnt.

Nach oben geht es nach einer Fusions-Absage dagegen bei Intesa Sanpaolo. Die Aktien springen um 5,9 Prozent, nachdem die Bank einer Übernahme des Versicherers Generali eine Absage erteilt hat. Für Generali geht es dagegen um 3 Prozent nach unten. "Nachdem die ersten Gerüchte um eine Übernahme aufkamen, hat die Aktie 15 Prozent eingebüßt", sagt ein Händler. Aktionäre der Bank dürften Druck ausgeübt haben in Sorge um eine niedrigere oder gar ausfallende Dividende.

Abgaben bei VW nach Zahlen

Volkswagen stehen mit den Geschäftszahlen des Konzerns vom Freitagabend unter leichtem Druck und fallen 0,7 Prozent. Händler stufen die Daten als "durchwachsen" ein. Analyst Arndt Ellinghorst von ISI Evercore zeigt sich wenig angetan: Das EBIT im vierten Quartal sei klar unter seiner Schätzung als auch der Konsensschätzung geblieben. Den Ausblick bezeichnet Ellinghorst als wenig inspirierend. Die Aufwendungen für den Dieselskandal seien mit 7,5 Milliarden Euro höher als von den Kepler-Analysten erwartet ausgefallen. Stützend wirkt indes die überraschend hohe Dividende. Die Ausschüttung je Vorzugsaktie soll auf 2,06 von 0,17 Euro je Aktie steigen.

Im TecDAX richtet sich der Blick auf Nordex (minus 1,2 Prozent auf 13,29 Euro). Hier drücken Verkaufsempfehlungen zweier Banken: Die Deutsche Bank hat die Aktien auf "Sell" abgestuft mit einem Kursziel von 14 Euro, und Kepler Cheuvreux sieht das Ziel sogar nur noch bei 11 Euro nach zuvor 27 Euro und ruft ebenfalls zum "Reduzieren" auf.

Adidas profitieren dagegen von zwei Kaufempfehlungen. So hat die UBS die Aktie auf "Buy" nach "Neutral" erhöht, und von RBC wurde sie auf "Outperform" nach oben genommen. Die Aktien springen danach mit 4,2 Prozent Plus an die DAX-Spitze.

USA: Wall Street wartet auf Trump

Vor der Rede Trumps am Dienstag halten sich auch die US-Anleger zurück. Die zuletzt rekordmüde Wall Street ist im frühen Handel kaum in Tritt gekommen. Der Dow Jones Industrial notiert 0,03 Prozent schwächer bei 20 814,75 Punkten. Am Freitag war dem US-Leitindex nach seiner zehntägigen Rekordserie der Schwung ausgegangen.

Der breiter gefasste S&P 500 gab zum Wochenstart um 0,06 Prozent nach auf 2365,85 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,21 Prozent auf 5332,30 Punkte.

US-Konjunkturdaten hatten keinen Einfluss auf das Kursgeschehen: Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im Januar war überraschend gesunken. Dagegen waren die Auftragseingänge für langlebige Güter unerwartet deutlich gestiegen.

Buffett pusht Apple

Einige Marktteilnehmer äußern angesichts des Rekordlaufs bereits die Sorge einer Blasenbildung am US-Aktienmarkt. Doch Investorenlegende Warren Buffett zählt sich nicht zu jenen Skeptikern, wie er nun kundtat.

Unter den Einzelwerten ziehen Apple um 0,4 Prozent an. Buffett hat seine Beteiligung an Apple seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Der Konzern aus dem Silicon Valley ist damit eine der größten Beteiligungen von Berkshire. Die Titel von Buffetts Holding Berkshire Hathaway legen um 0,3 Prozent zu. Buffett sagte am Wochenende, die Debatte um Aktienrückkäufe bei seinem Finanzvehikel sei überzogen.

Sotheby's ziehen dagegen um elf Prozent an. Das Auktionshaus schlug mit seinen Geschäftszahlen die Markterwartungen. La Jolla Pharmaceutical schießen nach einer positiven Medikamentenstudie um 72 Prozent in die Höhe.

Asien: Exporteure unter Druck

Abwarten lautet zum Wochenbeginn die Devise an den asiatischen Märkten. Die Leitindizes der wichtigsten Handelsplätze geben überwiegend leicht nach. Der Shanghai-Composite-Index gibt um 0,4 Prozent auf 3.240 Punkte nach. Der japanische Nikkei-225 gerät mit minus 0,9 Prozent auf 19.107 Punkten etwas stärker unter Druck.

Der festere Yen drückt auf die Kurse japanischer Exporteure. So geben Aktien von Toyota um 0,6 Prozent nach und Mitsubishi Motors um 2,4 Prozent. Sony verlieren 1,2 Prozent. Papiere des Finanzkonzerns Mitsubishi UFJ Financial geben um 2,7 Prozent nach. Das Unternehmen will ins Online-Banking in den USA einsteigen, um seine Dollar-Einlagen zu erhöhen. Stärker unter Druck stehen die Kurse von Halbleiter-Herstellern und -Zulieferern. Sie waren zuletzt in der Erwartung einer dynamischeren Nachfrage nach Chips kräftig gestiegen.

Rohstoffe: Öl legt zu

US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 1,0 Prozent auf 54,55 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent legt in ähnlicher Größenordnung zu. Wegen der stetig steigenden US-Förderung sei der Ölpreis Mitte der 50-Dollar-Marke gedeckelt, heißt es. Ein Ausbruch nach oben sei derzeit trotz Fördersenkung des Erdölkartells Opec unwahrscheinlich.

Der Goldpreis spiegelt die aktuelle Verunsicherung am Finanzmarkt wider, denn auch das Edelmetall profitierte jüngst von seinem Ruf als vermeintlich sicherer Anlegerhafen. Der Preis für die Feinunze erreichte zuletzt den höchsten Stand seit drei Monaten. Nun fällt der Preis um 0,1 Prozent auf 1.255 US-Dollar.

Devisen: Schottische Gerüchte drücken Pfund

Am Devisenmarkt neigt der Dollar zum Euro zur Schwäche, zum Pfund wertet er aber auf. Der Greenback steigt auf 0,8056 Pfund nach Wechselkursen unter 0,80 Pfund im Tagestief zum Wochenschluss. Hintergrund sind Medienberichte, laut denen Schottland erneut über die Unabhängigkeit von Großbritannien abstimmen will. Am Montag meldet die Times, die britische Premierministerin Theresa May bereite sich darauf vor, dass Schottland ein neuerliches Unabhängigkeitsreferendum in die Wege leiten werde, wenn Großbritannien im kommenden Monat offiziell den Austritt aus der EU erklären werde.

Die Europäische Zentralbank legt den Referenzkurs für den Euro am Montagnachmittaga auf 1,0587 US-Dollar fest.

Quelle: n-tv.de