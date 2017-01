Marktberichte

Kaum Impulse für Index erwartet: Dax startet wohl Sinkflug

Gerade weil der Dow Jones immer noch nicht die magische Marke von 20.000 Punkten nimmt, könnte auch der Dax zu Beginn leicht nachgeben. Zudem ist der Terminkalender hierzulande noch sehr leer.

Angesichts von Kursverlusten in Übersee sagen Banken und Broker für die Dax-Eröffnung sinkende Kurse voraus. Am Montag hatte der Dax mit einem Abschlag von 0,3 Prozent bei 11.563,99 Punkten geschlossen. Dabei drückten Gewinnmitnahmen und das Scheitern des Dow-Jones-Index an der 20.000er Marke die Stimmung. Mit Blick auf die erste Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump am Mittwoch und dem Beginn der US-Berichtssaison im weiteren Wochenverlauf seien die Anleger vorsichtig, sagte ein Händler.

n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel kommentiert: "Die Hoffnung auf ein neues Jahreshoch über 11.637 Punkten für den Dax haben die Börsianer zwar nicht aufgegeben, aber verschoben."

Der Terminkalender hierzulande ist noch recht leer. Die Lufthansa will mit ihren Verkehrszahlen für Dezember aufwarten, spannend sind auch die eher enttäuschenden Umsatzzahlen des Handelsriesen Metro für das so wichtige Weihnachtsgeschäft. Nach den starken Kursgewinnen vom Dezember habe die Metro-Aktie nun wieder "einiges an Korrekturpotenzial", sagt ein Händler. Zwar habe es kaum einen Marktteilnehmer gegeben, der einen wirklich positiven Quartalsbericht erwartet hat. "Aber ein organisches Wachstum von beinahe Null im wichtigsten, umsatzstärksten Quartal des Jahres ist einfach enttäuschend". Am Montag und Freitag seien bereits Aktienverkäufe zu beobachten gewesen, der Kurs dürfte jedoch am Dienstag weiter nachgeben. Impulse könnten auch von der Autoshow in Detroit kommen.

An der Wall Street hatte es der Dow-Jones-Index am Montag erneut nicht geschafft, die 20.000-Punkte-Marke zu knacken. Nach Handelsschluss in Europa weitete er seine Verluste aus und ging mit einem Abschlag von 0,4 Prozent aus dem Handel. Auch der S&P500-Index verlor 0,4 Prozent. Gegen den Trend legte der Nasdaq-Composite zu und ging mit einem Plus von 0,2 Prozent aus dem Handel.

Asien: Tokio leidet unter Yen-Erholung

Etwas stärkere Kursverluste in Tokio und Sydney prägen das Bild an den ansonsten insgesamt uneinheitlichen Börsen in Ostasien. Der stärkste Impuls für den Nikkei-Index, der um 0,8 Prozent auf 19.301 Punkte nachgibt, kommt vom Devisenmarkt. Teilnehmer sprechen aber auch von Gewinnmitnahmen und einer Pause der "Trump-Rally".

Der Dollar gibt weiter nach, der Yen wertet im Umkehrschluss also auf, womit sich die Exporte aus Japan verteuern. Der Dollar kostet 115,60 Yen nach gut 116 im US-Geschäft. Zur Tokioter Handelszeit am Freitag kostete der Dollar ebenfalls rund 116 Yen. Am Montag fand in Tokio wegen eines Feiertags kein Handel statt.

"Ich glaube, einige Marktteilnehmer steigen aus ihren Dollarpositionen aus Vorsicht vor der Pressekonferenz von Donald Trump morgen aus", sagt Devisenfachmann Yuzo Sakai von Tokyo Forex & Ueda Harlow. An den Finanzmärkten in Asien kursierten Spekulationen, dass sich Trump kritisch zu den asiatischen Zulieferern der US-Industrie äußern wird - das schüre Verunsicherung, sagt Shusuke Yamada von der Bank of America-Merrill Lynch.

In Sydney sprachen Marktteilnehmer von Gewinnmitnahmen – der S&P/ASX-200 schloss 0,8 Prozent leichter. Zu den größeren Verlierern gehörten Aktien aus dem Ölsektor. In China sorgt ein unerwartet starker Anstieg der Erzeugerpreise zwar für Gesprächsstoff, die Aktienkurse bewegen die Daten aber zunächst nicht.

Devisen: Türkische Lira setzt Talfahrt fort

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel weiter zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0596 US-Dollar gehandelt und damit höher als am Vortag. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0516 (Freitag: 1,0589) Dollar festgesetzt. Starke Impulse am Devisenmarkt durch Konjunkturdaten sind im weiteren Tagesverlauf nicht zu erwarten. Lediglich in Frankreich werden Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht. Ralf Umlauf, Experte bei der Landesbank Helaba, rechnet zwar mit robusten Daten, aber nicht mit nennenswerten Marktreaktionen. Auch n-tv-Expertin Dofel sagt: "Die Parität kommt erst einmal nicht."

Turbulent geht es unterdessen weiterhin bei der türkischen Lira zu. Die Währung setzte ihre Talfahrt fort und verlor im frühen Handel 1,7 Prozent an Wert. Ein US-Dollar kostete bis zu 3,7778 Lira und damit so viel wie nie zuvor. Seit geraumer Zeit ist die Lira vor allem wegen der Terroranschläge und der politischen Unsicherheit unter Druck, da Anleger ihr Geld aus der Türkei abziehen.

Rohstoffe: Ölpreise leicht gestiegen

Nach deutlichen Verlusten am Vortag haben die Ölpreise am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 54,98 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg geringfügig um einen Cent auf 51,97 Dollar.

Hinweise auf eine überraschend stark steigende Inflation in China hätten auch die Ölpreise gestützt, hieß es aus dem Handel, weil China ein wichtiger Ölkonsument ist. Noch am Vortag waren die Preise jeweils um gut dreieinhalb Prozent gefallen. Zahlen der US-Ausrüsterfirma Baker Hughes zur Anzahl der aktiven Bohrlöcher hatten auf die Preise gedrückt. Demnach ist die Zahl seit Juli 2016 um fast 20 Prozent gestiegen. Hinzu kamen Förderdaten aus dem Irak, wo im Dezember die Rekordmenge von 3,51 Millionen Barrel pro Tag von den Ölhäfen im Süden des Landes exportiert wurde.

