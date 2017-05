Startseite

Dünne Nachrichtenlage: Dax startet vorsichtig in die Woche

Zu Wochenbeginn sind die Impulse für die Börsen sehr gering. Der Dax bewegt sich vorbörslich kaum. In den USA wird heute feiertagsbedingt nicht gehandelt. In Japan tritt der Nikkei auf der Stelle.

Wenig verändert dürften Europas Börsen in die neue Woche starten. Größere Impulse zeichnen sich zu Wochenbeginn nicht ab. Der Dax notiert am Morgen vorbörslich 0,1 Prozent höher bei 12.611 Punkten.

Die Prämien auf Dax-Optionen preisen für heute eine Schwankungsbreite im Leitindex von 104,56 Punkten oder 0,83 Prozent um den Schlusskurs des Vortages ein. Das entspricht einer Dax-Bewegung auf bis zu 12.707 Punkte nach oben und 12.498 Punkte nach unten. Der VDax-New schloss am Vortag bei 13,17 Prozent.

Der G7-Gipfel auf Sizilien hat einmal mehr die auseinanderdriftenden Positionen zwischen der neuen US-Administration und den restlichen Ländern unterstrichen. Für Bundeskanzlerin Merkel sind die USA kein verlässlicher Partner mehr. An den Märkten dürfte der G7-Gipfel keine großen Akzente setzen - die Erwartungen waren ohnehin gering. Von Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage ebenfalls dünn.

Angesichts der Feiertage in den USA und Großbritannien dürfte der Handel ohnehin sehr ruhig verlaufen. Im Handel stellt man sich auf ein ausgedünntes Geschäft ein. Das Volumen an Wall Street habe am Freitag 40 Prozent unter dem Durchschnitt gelegen. Akzente könnte die Rede von EZB-Präsident Mario Draghi vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments setzen. Die wieder nachlassende Inflation hat zuletzt den Handlungsdruck auf die EZB reduziert.

Fernost: Nikkei schließt unverändert

Weitgehend richtungslos präsentieren sich die Börsen in Ostasien und Australien zum Auftakt der neuen Woche. Teilnehmer sprechen von einem sehr ruhigen Handel und fehlenden frischen Impulsen. In Shanghai und auch in Taiwan wird wegen des Drachenbootfests am Montag und am Dienstag nicht gehandelt und in Hongkong pausiert der Handel wegen des Festes am Dienstag.

Dass Nordkorea erneut eine Rakete abgeschossen hat und damit wieder gegen Sanktionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen hat, scheint an den Börsen immer mehr als Normalität empfunden zu werden, Impulse auf die Kursfindung hat es zumindest erneut nicht. Am deutlichsten zeigt sich das an der Börse in Seoul. Dort ist die Aufwärtstendenz der Vortage ungebrochen, der Kospi steigt um 0,3 Prozent und markiert damit erneut ein Rekordhoch.

In Tokio schließt der Nikkei-Index unverändert bei 19.683 Punkten, in Sydney kommt der S&P/ASX 200 um 0,5 Prozent zurück, wobei überdurchschnittliche Verluste im Bankensektor für die negative Tagestendenz verantwortlich gemacht werden. Etwas mehr Musik spielt bei Einzelwerten. In Tokio leiden Nippon Steel und JFE mit Einbußen von je rund 2,5 Prozent unter fallenden Stahlpreisen, in Sydney fällt die Aktie des Eisenerzförderers Fortescue ähnlich stark zurück.

Rohstoffe: Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise bewegen haben sich nur wenig. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steht am Morgen bei 52,07 US-Dollar und damit leicht unter dem Niveau vom Freitagabend. Ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete 49,70 Dollar, das waren zehn Cent weniger.

Die Preise für Öl hatten am Freitag nach ihren deutlichen Verlusten des Vortags wieder angezogen. Am Donnerstag waren sie stark gefallen, obwohl die Ölminister der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ein seit Januar geltendes Produktionslimit um neun Monate bis zum März 2018 verlängert hatten. Mit dem Schritt sollen die Ölpreise eigentlich gestützt werden. Einige Investoren hatten aber offenbar auf noch deutlichere Maßnahmen der Opec-Staaten gesetzt. Vor der Sitzung des Ölkartells am Donnerstag hatten die Ölpreise deutlich zugenommen.

