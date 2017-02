Blick auf den Ölmarkt: Dax startet vorsichtig in die Woche

Richtungssuche in Frankfurt und in Europa: An den Börsen stehen die Zeichen auf Konsolidierung. Wichtige Konjunkturzahlen werden nicht erwartet. Am Nachmittag gibt es den Opec-Monatsbericht.

Mit einem verhaltenen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler. "Die Zeichen in Europa stehen weiter klar auf Konsolidierung", sagt ein Händler. Der US-Markt laufe zwar weiter in seinem Aufwärtstrend, dies werde aber nur noch als geringerer Impulsgeber für Europa betrachtet, da er sich zum Teil auf erhoffte US-Steuersenkungen durch Präsident Donald Trump stütze. Dies schade europäischen Aktien eher, da ihre relative Ertragskraft im Vergleich zu US-Unternehmen zurückgehe. Der Dax notiert am Morgen vorbörslich 0,1 Prozent höher bei 11.675 Punkten.

Die Rentenmärkte sind nach ihrer kräftigen Erholungsrally der vergangenen Woche ebenfalls auf einen Seitwärtskurs eingeschwenkt. Positiv wird die Erholung im Ölpreis gesehen, der wieder an seine Zwei-Wochenhochs bei rund 54 Dollar herangelaufen ist.

Am Ölmarkt wird mit Argusaugen auf den Opec-Monatsbericht am Nachmittag gewartet. Wichtige Zahlen stehen sonst nicht auf der Agenda. Der Dax kämpft mit einem starken Widerstand an der Marke von 11.700 Punkten.

Asien: Zugewinne in Japan und China

Die asiatischen Börsen reagieren zum Wochenauftakt auf die Rekordverlagen der Wall Street. In Tokio gewinnt der Nikkei 0,2 Prozent auf 19.420 Punkte, angetrieben von Hoffnungen auf eine Entspannung im Verhältnis zum neuen US-Präsidenten Donald Trump. Zwar ist die japanische Wirtschaft im vierten Quartal nur noch mit einer Jahresrate von einem Prozent gewachsen nach einer Jahresrate von 1,2 Prozent im dritten Quartal, das wird aber von den politischen Einflüssen in den Hintergrund gedrängt. Der Shanghai-Composite zieht um 0,6 Prozent an, und in Hongkong steigt der Hang-Seng-Index auf den höchsten Stand seit Oktober.

Der Markt setzt auf eine Entspannung im Verhältnis der asiatischen Staaten mit den USA, heißt es am Markt. "Trump und Abe zeigen Einigkeit", sagt Chris Weston, Marktanalyst von IG Markets. Nach dem nordkoreanischen Raketentest sagte US-Präsident Donald Trump, "die USA stehen zu 100 Prozent hinter Japan, dem großen Verbündeten". Damit schweißt Nordkorea die USA und ihre asiatischen Verbündeten nun wieder stärker zusammen.

Auch das Verhältnis der USA zu China scheint sich zu bessern. In einem Telefongespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping deutete Trump an, die USA würden an ihrer "Ein-China-Politik" festhalten. Anderslautende Aussagen vor der Wahl Richtung Taiwan hatten daran Zweifel geweckt.

Gestützt wird die Stimmung auch vom wieder schwächeren Yen, zum Dollar fällt er mit knapp 114 Yen je Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende Januar. Nachdem das Wachstum im vierten Quartal vor allem von den Exporten gestützt wurde, treibt der schwächere Yen nun die Kurse der exportorientierten Unternehmen weiter an. Unter den Autoaktien gewinnen Honda Motor 1,0 Prozent und der Kurs der Subaru-Autosparte Fuji Heavy 0,9 Prozent.

Rohstoffe: Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise fallen nach einem kräftigen Anstieg in den vergangenen Handelstagen wieder leicht. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,65 US-Dollar. Das sind fünf Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fällt um acht Cent auf 53,78 Dollar.

Zum Wochenauftakt seien die Ölpreise durch jüngste Daten zu den Bohrlöchern in den USA gebremst worden, hieß es von Marktbeobachtern. Am Freitagabend hatte die Ausrüsterfirma für die Ölindustrie, Baker Hughes, gemeldet, dass die Bohraktivitäten in der vergangenen Woche erneut zulegten. In den USA war die Zahl der Bohrlöcher demnach von 583 auf 591 gestiegen.

Ende der vergangenen Woche waren die Ölpreise deutlich gestiegen, nachdem die Internationale Energieagentur (IEA) gemeldet hatte, dass die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) die vereinbarte Kürzung der täglichen Fördermenge im ersten Monat der sechsmonatigen Laufzeit bereits zu 90 Prozent umgesetzt hat.

Quelle: n-tv.de