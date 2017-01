Marktberichte

Es fehlt an Vorgaben: Dax startet schwach ins neue Jahr

Einsam handelt die Frankfurter Börse vor sich hin, während die bedeutenden Märkte noch im Neujahrs-Urlaub sind. Dementsprechend mau fällt der Start aus. Der Dax kommt von seinem jüngsten Hoch leicht zurück. Nach oben hingegen geht es für die Aktien von RWE und Eon.

Mit leichten Verlusten startet der Dax in das neue Börsenjahr. Nach der Kursrally zum Ende des vergangenen Jahres machen Anleger am ersten Handelstag des neuen Jahres Kasse. Aus 2016 hatte sich der Leitindex mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 11.481,06 Punkte verabschiedet, der höchste Schlussstand seit knapp eineinhalb Jahren. Aufs Jahr gesehen machte das ein Plus von knapp sieben Prozent.

Für den MDax geht es am Tag nach Neujahr um 0,1 Prozent nach oben auf 22.162 Punkte. Der TecDax verliert 0,2 Prozent auf 1810 Zähler. Der Euro-Stoxx-50 handelt 0,2 Prozent niedriger bei 3283 Punkten.

Händler in Frankfurt stellen sich auf einen ruhigen Handelstag ein. Viele Marktakteure seien noch die gesamte Woche im Urlaub, so dass erst ab der kommenden Woche mit dem echten Startschuss ins Jahr gerechnet wird. Zudem sind viele relevante Börsenplätze geschlossen. In Japan, China, der Schweiz, Großbritannien und den USA wird der Neujahrs-Feiertag nachgeholt. "Wir fragen uns eigentlich, warum wir heute überhaupt da sind", sagt ein Händler.

Nach dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul mit mindestens 39 Toten herrscht auch an den Börsen in der Türkei Verunsicherung. Der Auswahlindex gibt am Montag um 0,7 Prozent auf 77.570 Punkte nach. Die türkische Lira verliert an Wert und handelte in der Nähe ihres Rekordtiefs. Ein Dollar kostete mit 3,54 Lira ein halbes Prozent mehr.

Dax: Energieversorger an der Spitze

An der Dax-Spitze stehen RWE und Eon, die zwischen 1,8 und 1,3 Prozent zulegen. Als positiv für die beiden Energieversorger werten Händler die Aussagen des Eon-Chefs vom Wochenende, keine große Kapitalerhöhung mehr zu brauchen. Wie der Vorstandsvorsitzende Johannes Teyssen gegenüber der "Rheinischen Post" sagte, könne die im Juli fällige Zahlung von 10 Milliarden Euro an den Atomfonds ohne sie geleistet werden. Die Finanzierung könne über Hybridanleihen, Wandelanleihen auf Uniper-Aktien oder neue Eon-Aktien erfolgen, dann aber nur im genehmigten Rahmen von 10 Prozent des Grundkapitals.

TecDax: Dialog wegen Problemen bei Apple unter Druck

Spekulationen auf eine Produktionskürzung beim iPhone setzen dem Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor zu. Die Titel verlieren 2,5 Prozent und sind der mit Abstand schwächste Wert im TecDax. Einem Zeitungsbericht zufolge drosselt Apple die iPhone-Produktion im ersten Quartal 2017 um etwa zehn Prozent.

Asien: Handel nur in Südkorea und Indien

An den wenigen asiatischen Börsen, die zum Jahresbeginn geöffnet hatten, ging es vergleichsweise ruhig zu. Viele Plätze blieben noch geschlossen. Unter anderem in Japan, Schanghai, Hongkong, Singapur und Taiwan wurde der Neujahrsfeiertag nachgeholt, der in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel. Auch in Australien fand kein Handel statt.

Im südkoreanischen Seoul tendierte der Kospi kaum verändert. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Südkorea stieg im Dezember auf 49,4 von 48,0 im November. In Mumbai sank der BSE-Sensex um 0,5 Prozent, nachdem der von IHS Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Indien im Dezember erstmals seit einem Jahr gesunken war.

In Seoul stieg die Samsung-Aktie um 0,2 Prozent. Auf der Neujahrsveranstaltung des Konzerns berichtete Co-CEO Kwon Oh-hyun von einer sich verändernden Marktlage, zu der ein schwächeres Wachstum auf den wichtigsten Märkten ebenso gehöre wie politische und wirtschaftliche Unsicherheit aufgrund einer protektionistischen Politik. Hyundai-Aktien gewannen 2,7 Prozent. Nach Börsenschluss in Seoul meldete der Automobilkonzern dann für 2016 den ersten Absatzrückgang seit fast zwei Jahrzehnten.

Devisen: Euro kaum verändert

Am Devisenmarkt ist nach den starken Kursausschlägen vom Freitag Ruhe eingekehrt. Der Euro handelt zum US-Dollar knapp über 1,05 und somit kaum verändert zum Jahresschluss von 1,0517 Dollar. Auch der Euro/Yen und der Dollar/Yen bewegen sich kaum von der Stelle.

Rohstoffe: Öl gibt nach

An den Rohstoffmärkten gibt der Goldpreis leicht nach auf 1152 Dollar, der Brent-Ölpreis handelt ebenfalls etwas leichter bei 56,70 Dollar. Die Preise für die Industriemetalle Aluminium, Zink und Kupfer legen zu, gestützt von den soliden Konjunkturdaten aus China.

Quelle: n-tv.de