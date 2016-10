Marktberichte

Gute Vorgaben aus China: Dax startet mit frischem Schwung

Vom wichtigen Handelspartner China kommen vielversprechenden Wirtschaftsdaten. Händler rechnen trotzdem damit, dass sich die Anleger zurückhalten werden. Hintergrund ist die Unsicherheit über die US-Wahlen in einer Woche.

Der deutsche Aktienmarkt startet mit leichten Gewinnen in den Tag. Der Dax klettert um 0,6 Prozent auf 10.729 Punkte.

Index der mittelgroßen Werte MDax steht kurz nach dem Auftakt um 0,34 Prozent höher bei 21 217,92 Zählern. Der Technologiewerte-Index TecDax kommt hingegen mit plus 0,05 Prozent auf 1724,77 nur wenig vom Fleck. Mit Gewinnen begann der Tag auch in Europa: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückt zuletzt um 0,49 Prozent auf 3070,20 Punkte vor.

Unterstützt werden die Kurse von Konjunkturdaten aus China: In der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft liegen die Geschäfte von Industrie und Dienstleister im Oktober besser als gedacht. Große Sprünge erwarten Händler dennoch nicht. Sie rechnen damit, dass der deutsche Leitindex seinen bereits fast drei Monaten andauernden Schaukelkurs fortsetzen wird.

Vor allem die Unsicherheit über die US-Wahlen in genau einer Woche dürfte wohl die Stimmung im Tagesverlauf dämpfen. Mit der neuen E-Mail-Affäre von Hillary Clinton ist das Rennen um das Weiße Haus wieder sehr eng geworden. Statistikguru Nate Silver sieht zwar noch immer eine Wahrscheinlichkeit von 75 Prozent, dass Clinton die Wahl gewinnen wird. Allerdings sind die Anleger skeptisch, auch wegen des überraschenden Brexit-Votums.

Zudem fehlen viele Anleger, da in einigen deutschen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und Bayern sowie in Österreich Feiertag (Allerheiligen) ist.

Zu den größten Dax-Gewinnern zählen am Morgen Volkswagen und ProSiebenSat.1 mit Aufschlägen von je rund einem Prozent. Pfeiffer Vacuum fallen nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 2,9 Prozent und halten damit im TecDax die rote Laterne.

China überrascht mit positiven Daten

In Südostasien zeigten sich die Börsen am Morgen zweigeteilt: Einerseits beflügeln positive Wirtschaftsdaten die Aktienmärkte in China, andererseits zeigen die übrigen Handelsplätze der Region tendenziell Abschläge. Tokio liegt weitgehend unverändert dazwischen.

Als Gründe für den Anstieg in China nennen Ökonomen die steigenden Rohstoffpreise und den Immobilienboom in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Auch die höheren Staatsausgaben halfen.

Weiter östlich hält die Bank of Japan (BoJ) an ihrer Geldpolitik fest, senkte allerdings den Inflationsausblick. Das Inflationsziel von 2 Prozent dürfte erst um das Fiskaljahr 2018 erreicht werden. Bisher wollten die Notenbanker das Teuerungsziel bereits im Fiskaljahr 2017 erreichen. Japans Notenbank pumpt Billionen von Yen in den Markt, um die Inflation auf 2 Prozent ansteigen zu lassen - bislang ohne wirklichen Erfolg. Der Nikkei-225 schließt mit 17.442 Punkten 0,1 Prozent im Plus.

Der Yen zeigt sich von geldpolitischen Entscheidungen der japanischen Notenbank ähnlich unbeeindruckt wie der lokale Aktienmarkt. Der Dollar notiert bei 104,82 Yen und damit im Großen und Ganzen auf Vortageskurs.

Opec enttäuscht die Händler

Die Ölpreise sind am Dienstag zunächst leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 49,95 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg um 23 Cent auf 47,09 Dollar. Trotz des leichten Preisanstiegs bleibt die Skepsis groß, dass die Opec und andere Ölproduzenten eine Förderkürzung umsetzen können. Bis Ende November soll feststehen, wie die bereits beschlossene Produktionskürzung auf die einzelnen Länder aufgeteilt wird. Nach einem Erfolg sieht es bisher nicht aus, weil einige namhafte Förderländer auf Ausnahmen bestehen.

