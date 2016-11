Marktberichte

US-Vorgaben treiben die Kurse: Dax startet entspannt in den Tag

Nach dem erneuten Rekordstand an der Wall Street werden auch für den Dax neue Impulse erwartet. An der Frankfurter Börse rechnet man mit einem überwiegend freundlichen Start in den Tag. Im Tagesverlauf werden weitere wichtige Daten aus den USA erwartet.

Angetrieben von steigenden US-Börsen dürfte der Dax Börsianern zufolge am Mittwoch freundlich starten. Bereits am Dienstag hatte ihn die Rekordjagd der Wall Street 0,3 Prozent ins Plus auf 10.713,85 Punkte gehievt, den höchsten Schlusskurs seit einer Woche.

Am Tag vor dem US-Erntedankfest Thanksgiving werden jenseits des Atlantiks eine Reihe von Konjunkturdaten veröffentlicht. Auf dem Terminplan stehen die Auftragseingänge für langlebige US-Güter sowie die Bekanntgabe der wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe.

Mit Spannung warten Anleger zudem auf die Vorlage der Protokolle der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed am Abend (20 Uhr). Von den Mitschriften erhoffen sie sich Hinweise auf das Tempo der erwarteten Zinserhöhungen. An den Finanzmärkten gilt der Schritt bereits als vollständig eingepreist. Es wäre erst die zweite Zinsanhebung nach der Finanzkrise.

Asien: China und Shanghai im Aufwind

Die Rekordjagd der US-Börsen greift am Mittwoch auch auf die asiatischen Börsen über. Sie zeigen am Morgen ein überwiegend moderat freundliches Bild, auch weil die Sorgen vor der Trump-Präsidentschaft in den USA erst einmal als in die Kurse eingearbeitet gelten. Der Leitindex der Börse in China stieg um 0,6 Prozent. Die Börse in Shanghai notiert nach kleineren Kursgewinnen auf dem höchsten Stand seit Januar. Der Aktienmarkt in Tokio hat wegen eines Feiertags geschlossen.

Devisen: Euro legt leicht zu Chart Euro / US-Dollar 1,06

Der Euro ist am Mittwoch leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0635 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Seit einigen Tagen pendelt der Euro um die Marke von 1,06 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0617 Dollar festgesetzt.

Rohstoffe: Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gefallen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 48,91 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember fiel um 19 Cent auf 47,84 Dollar.

Für Belastung sorgt am Ölmarkt, dass wichtige Fragen in der vom Ölkartell Opec angestrebten Förderkürzung nicht geklärt sind. Es geht vor allem um Irak und Iran, die derzeit zweit- und drittgrößten Opec-Produzenten. Zusammen vereinen sie fast ein Viertel der Kartellförderung auf sich. Nach derzeitigem Stand wollen sie keinen Beitrag zu der beabsichtigen Produktionskürzung leisten. Mit der Kürzung will die Opec das Überangebot am Ölmarkt verringern und die Preise anheben.

Im Blick stehen weiterhin die Rohstoff- und Stahlaktien. Die Eisenerz-Futures in Asien ziehen am Morgen um 8,5 Prozent an, nicht nur wegen der erhofften Konjunkturstimuli durch Trump, sondern auch wegen der guten Lage am US-Immobilienmarkt und wegen der nach wie vor guten Stahlnachfrage in China. "Das spricht für weitere Gewinne in der Branche", sagt ein Händler. Auch die Vorlagen sind extrem stark, sowohl in den USA als auch in Asien führen die Rohstoff-Aktien die Gewinnerlisten an.

Quelle: n-tv.de