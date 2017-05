Startseite

Aufwärts geht's!: Dax springt ins Plus

Die deutschen Indizes ziehen ohne konkrete Nachrichten nach oben. Zu den Gewinnern zählen Commerzbank und Deutsche Post. Die rote Laterne halten Metro. Turbulent droht es für das britische Pfund zu werden.

Europas Börsen ziehen am frühen Nachmittag nach oben. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,5 Prozent auf 3582 Punkte nach oben, der Dax gewann 0,6 Prozent auf 12.683 Punkte. Im Handel war von technisch bedingten Käufen die Rede. Einen nachrichtlichen Auslöser für die Bewegung gebe es nicht, sagten mehrere Händler übereinstimmend. Der Dax könne nun die jüngsten Hochs bei 12.700 Punkten testen.

Etwas Unterstützung kam von besseren Einkaufsmanagerindizes aus China. Die Verbraucherpreise aus Europa setzten derweil keine Akzente. Wie die deutschen am Vortag sind die Preise auch auf europäischer Ebene im Mai deutlich zurückgekommen.

Die Verbraucherpreise stiegen im Mai um 1,4 Prozent nach 1,9 Prozent im April. Erwartet worden war ein Rückgang auf 1,5 Prozent. "Die EZB steht mithin nicht unter Druck, ihre expansive Geldpolitik vorschnell zurückzufahren, wenngleich das konjunkturelle Umfeld eine Anpassung des EZB-Wordings bei der Sitzung in der nächsten Woche durchaus rechtfertigt", kommentierte die Helaba.

Händler hatten am Morgen über mangelnde Impulse geklagt. Viele Anleger wollten die für die US-Zinspolitik entscheidenden Arbeitsmarktdaten im weiteren Wochenverlauf abwarten. "Die Luft scheint raus an Europas Börsen", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. Vor allem die bevorstehende Rückkehr der politischen Risiken sorge für eine gedrückte Stimmung.

Unsicherheiten gibt es nicht nur in Nordkorea und Italien. Neben den Unterhauswahlen in Großbritannien stehen im Juni auch die französischen Parlamentswahlen an. Zwar rechnen die meisten Analysten mit einer Fortsetzung der Börsenrally. Doch bleibt eine Restunsicherheit. Auch die innenpolitischen Turbulenzen in den USA sorgen immer wieder für Nervosität.

Die anderen deutschen Indizes schlugen mit dem Dax ebenfalls leicht nach oben aus: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte zuletzt 0,1 Prozent auf 25.252 Punkte zu, der TecDax zog 0,2 Prozent an auf 2290 Punkte. Auch der EuroStoxx machte 0,5 Prozent gut.

Bei den Einzeltiteln profitierten Commerzbank von einer Hochstufung auf "Buy" durch die UBS und das gleich um zwei Stufen. Entsprechend sprangen sie um 2,7 Prozent an die Dax-Spitze. Deutsche Bank konnten davon nicht profitieren. Sie verloren 0,4 Prozent.

Für die Aktie der Deutschen Post ging es kräftig um 2,2 Prozent nach oben. Im Handel ist von charttechnischen Käufen die Rede. Die Aktie teste die Widerstandszone um 32,50 Euro. Bei einem Überwinden sei der Weg zum Jahreshoch bei 33,31 Euro frei. Fundamental gibt es keine neuen Entwicklungen. Das zu Jahresbeginn schwächelnde Briefgeschäft scheint sich wieder stabilisiert zu haben. Weiteres Potenzial sehen Analysten im Paketgeschäft sowie der Kooperation mit Amazon.

Zu den Verlierern zählten Thyssenkrupp. Sie verloren 0,5 Prozent. Auch andere Stahlwerte wie Salzgitter, Arcelormittal und Voestalpine gaben nach. Händler führten die Aktienverkäude auf den fortgesetzten Preisdruck auf Eisenerz zurück.

Metro fielen 2,3 Prozent zurück. Die Quartalszahlen sind nach Einschätzung von Baader Helvea schwierig mit dem Vorjahr zu vergleichen wegen diverser verzerrender Effekte. Geschönt werde das Ergebnis durch einen einmaligen Gewinn mit Immobilien, hieß es. Analyst Antoine Parison von Bryan Garnier bemerkte dazu, dass ohne die Erträge aus dem Immobiliengeschäft die Ergebnisse "schwach" ausgefallen seien. Sie seien zudem von zahlreichen Anpassungen geradezu "verseucht" und folglich nur schwer zu interpretieren.

Ericsson zogen derweil um 5,6 Prozent an. Positiv wurde gewertet, dass der aktivistische Investor Cevian sich mit rund einer Milliarde Dollar an Ericsson beteiligt hat. "Ich gehe davon aus, dass der Investor stärker auf Kosteneinsparungen bei den Schweden drängt", sagte ein Aktienhändler.

Im TecDax sprangen SMA Solar um 3,7 Prozent an, nachdem eine Partnerschaft zur Direktvermarktung von Solarstrom mit MVV Energie bekanntgegeben worden ist.

Rocket Internet gaben nach der Vorlage der Quartalszahlen um 1,5 Prozent nach. Den Daten zufolge haben die Beteiligungen von Rocket Internet ihre Verluste weiter gesenkt. Die Rocket-Aktie hatte allerdings in der Vorwoche bereits deutlich zugelegt.

Deutsche Pfandbriefbrank im MDax brachen nur optisch über 10 Prozent ein. Hier schlug sich der Dividendenabschlag von 1,05 Euro nieder.

Wall Street: Ist die Luft raus?

Die Wall Street dürfte zu Beginn des Handels auf der Stelle treten. Im Vorfeld wichtiger Termine im weiteren Wochenverlauf und im kommenden Monat herrsche Zurückhaltung, so ein Teilnehmer.

So wird im Handelsverlauf das "Beige Book" der US-Notenbank veröffentlicht, das einen Einblick in die konjunkturelle Entwicklung in den einzelnen Regionen gibt. Zudem steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für Mai auf der Agenda. Beide Termine könnten Indikationen für die Sitzung der US-Notenbank im Juni geben, bei der fest mit einer weiteren Zinserhöhung gerechnet wird. Insgesamt sprechen Teilnehmer allerdings von einer weiterhin positiven Stimmung am Markt.

"Die Investoren fühlen sich nach der soliden Berichtssaison und vor dem Hintergrund einer weiter anziehenden Konjunktur weiterhin wohl", so Aktien-Analystin Dianne Lob von AB. Rund 75 Prozent der im S&P-500 gelisteten Unternehmen hätten die Erwartungen beim Gewinn je Aktie im ersten Quartal übertroffen. Laut Daten von FactSet liegt der Durchschnitt bei 68 Prozent.

Bei den Einzelwerten könnten die Aktien aus dem Ölsektor ihre Abwärtstendenz fortsetzen. Die Preise für WTI und Brent fallen weiter zurück. Bei den Investoren herrscht weiterhin die Sorge, dass die beschlossenen Maßnahmen der Ölförderländer und die beginnende Feriensaison in den USA nicht ausreichen werden, um das bestehende Überangebot abzubauen.

Fernost: Politische Unsicherheiten belasten

Die anhaltende politische Ungewissheit in Italien und Großbritannien hat die asiatischen Aktienmärkte zur Wochenmitte ausgebremst. Angesichts der Turbulenzen in Europa flüchteten Anleger in den Yen als sichere Anlage. Der Kurs der japanischen Währung stieg, das belastete insbesondere exportorientierte Unternehmen in dem Land.

In Tokio gab der Nikkei-Index um 0,14 Prozent auf 19.650 Punkte nach. Gegen den Trend konnten die Panasonic-Papiere um knapp zwei Prozent zulegen, nachdem das Unternehmen vor Analysten eine langfristige Wachstumsstrategie vorgestellt hatte.

Für positive Impulse sorgte auch in Asien der Industrie- und Dienstleistungssektor in China. Der Industrie-Einkaufsmanagerindex für Mai lag mit 51,2 Punkten gleichauf mit dem Wert des Vormonats und damit deutlich oberhalb der 50-Punkte-Marke, die Wachstum signalisiert. Auch der Dienstleistungssektor zeigte sich in guter Verfassung. Das kam an der Börse gut an, in Schanghai tendierte der Index etwas fester.

Mehrere andere Märkte in der Region traten dagegen auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,1 Prozent im Minus.

Devisen: Schwächeanfall beim Pfund

Gut eine Woche vor den britischen Unterhauswahlen haben die Anleger am Devisenmarkt am Mittwoch das Pfund Sterling in hohem Bogen aus den Depots geworfen. Auslöser war eine neue Umfrage, der zufolge die Konservativen von Premierministerin Theresa May ihre absolute Mehrheit verfehlen könnten. Die britische Währung wertete um 0,7 Prozent auf 1,2770 Dollar ab und notierte damit so niedrig wie zuletzt am 21. April.

Nach einer am Dienstagabend veröffentlichten Berechnung des Instituts YouGov für die "Times" könnten Mays Konservative bei der Wahl am 8. Juni auf nur noch 310 Mandate kommen und damit die absolute Mehrheit um 16 Sitze verfehlen. Die Labour-Partei könnte dagegen Sitze gewinnen.

Dabei hatte May mit den vorgezogenen Wahlen im April ihre Mehrheit ausbauen und so ihre Position bei den Brexit-Verhandlungen mit der EU stärken wollen. Daher war das Pfund nach der Ankündigung der Wahl von weniger als 1,26 Dollar auf zeitweise über 1,30 Dollar gestiegen. "Das Umfrageergebnis hat die Art von Unsicherheit geschürt, die die Märkte nicht mögen", sagte Analyst Neil Wilson vom Brokerhaus ETX Capital.

Der Euro lag wenig verändert bei 1,1192 Dollar. Am Vortag war er kurzzeitig über die Marke von 1,12 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1173 Dollar festgelegt.

Rohstoffe: Ölpreise im Sinkflug

Bergab geht es am Morgen mit den Ölpreisen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 51,78 US-Dollar, das ist ein Minus von 1,0 Prozent. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligt sich um 0,9 Prozent auf 49,23 Dollar.

Das von Unruhen erschütterte Libyen rechnet für die laufende Woche mit einer etwas höheren Ölförderung. Bislang hat das nordafrikanische Land im laufenden Jahr im Schnitt mit rund 500.000 Barrel pro Tag (bpd) deutlich mehr als im vergangenen Jahr mit durchschnittlich nur 300.000 bpd exportiert. Libyen gehört der Opec an, ist wegen der unsicheren politischen Verhältnisse von der Förderbremse aber ausgenommen.

Da auch in den USA mit steigender Ölförderung gerechnet wird, könnte die Förderbremse der Opec und ihrer Partnerländer wie Russland verpuffen, spekulierten Händler. Erst in der vergangenen Woche hatte die Opec die Förderbremse bis zum März 2018 verlängert.

Quelle: n-tv.de