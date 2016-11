Marktberichte

Commerzbank und BMW im Fokus: Dax soll tiefer starten

Börsianer rechnen für Freitag mit einem verhaltenen Handelsstart des Dax. Wegen der bevorstehenden US-Wahl sind die Anleger nervös. Das Zünglein an der Waage dürfte auch der US-Arbeitsmarktbericht sein.

Wenige Stunden vor Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts wird der Dax Börsianern zufolge am Freitag etwas tiefer starten. Am Donnerstag hatte ihm die Verunsicherung wegen der nahenden US-Präsidentschaftswahl den fünften Tagesverlust in Folge eingebrockt. Er schloss 0,4 Prozent im Minus bei 10.325,88 Punkten.

Experten gehen davon aus, dass die US-Wirtschaft im Oktober 175.000 neue Stellen geschaffen hat nach einem Plus von 156.000 im Vormonat. Dies würde die Erwartung untermauern, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Zinsen im Dezember anhebt. Daneben stehen die Stimmungsbarometer der Einkaufsmanager aus Deutschland und der Euro-Zone auf dem Terminplan. Einen genauen Blick werden Anleger auch auf die Quartalsergebnisse der Commerzbank, BMW und Evonik werfen.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland nachgegeben. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent tiefer, während der Nasdaq 0,9 Prozent verlor. Der S&P500 fiel um 0,4 Prozent.

In Asien überwiegen am Freitag die Minuszeichen an den Handelsplätzen der Region. Zwar sprechen Händler nicht von starkem Abgabedruck, doch die Risikoneigung sei extrem gering. Dieser Zustand werde wohl bis zur Wahl in den USA in der nächsten Woche anhalten.

In Japan holt der Markt die Vortagesverluste der Region nach, weil in Tokio wegen eines Feiertags am Donnerstag nicht gehandelt wurde. Der Nikkei-225 verliert im späten Geschäft 1,5 Prozent auf 16.873 Punkte - erneut belastet vom festen Yen, der die Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Exportwirtschaft schmälert.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 0,9 Prozent und verbuchte damit die vierte Woche in Folge Verluste. Schanghai hält sich wacker, der Composite zeigt sich wenig verändert.

Die Berg- und Talfahrt an den Ölmärkten geht weiter. Nachdem die Ölpreise am Vortag ihre anfänglichen Gewinne wieder abgeben mussten, konnten sie sich am Freitag etwas erholen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 46,52 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI stieg um 16 Cent auf 44,82 Dollar.

Die Märkte blieben nervös, hieß es von Händlern. So belastet vor allem ein anhaltend hohes Angebot die Preise. Die amerikanische Regierung hatte zur Wochenmitte einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 14,4 Millionen Barrel gemeldet. Zudem sind viele Investoren skeptisch, ob die Mitgliedsländer des Ölkartells Opec und Russland sich auf Details einer gemeinsamen Förderbegrenzung einigen können.

