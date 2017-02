Sog von Dow und Nikkei verliert: Dax sieht den Zinsschritt

Die Börse hofft weiter, dass Donald Trump der US-Wirtschaft Steuergeschenke macht. Die Wall Street und die Märkte in Asien haben deshalb schon angezogen. Fed-Chefin Yellen bremst den Schwung aber mit der Andeutung steigender Zinsen.

Lange sind die guten Vorgaben aus New York und Tokio auch Wind unter den Schwingen des deutschen Aktienhandels. Doch gute US-Konjunkturdaten und Ausführungen von US-Notenbank-Chefin Janet Yellen lassen zunehmend weitere Zinsschritte in den Fokus rücken - und lasten auf dem Handel. So dreht der Dax ins Minus und verliert 0,3 Prozent auf 11.743 Punkte. Der MDax büßt 0,1 Prozent auf 23.271 Zähler ein. Der TecDax tritt bei 1881 Punkten auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx hält sich dagegen mit einem Aufschlag von 0,2 Prozent im Plus.

Yellen hatte vor dem Bankenausschuss des Senats klare Signale für bald steigende Zinsen gegeben. Am Nachmittag steht sie den Abgeordneten im Repräsentantenhaus Rede und Antwort zu ihren Zinsplänen. Daneben liegen die US-Einzelhandelsumsätze wie auch der Empire-State-Index klar über den Erwartungen. Zudem zogen die Verbraucherpreise im Januar stärker an als erwartet. Zwar sei der Kernpreisdruck noch moderat, der Anstieg dürfte aber die Sorgen vor einer deutlich höheren Inflationsrate untermauern, heißt es bei der Helaba.

Mit Blick auf die Einzelhandelsumsätze heißt es, dass diese auf einen Konsumzuwachs im ersten Quartal hindeuteten. Robust zeige sich auch die Unternehmensstimmung, was darauf schließen lasse, dass das Wachstumsszenario intakt sei. "Per saldo werden die Zinserhöhungserwartungen verstärkt", heißt es abschließend.

Von der Aussicht auf weiter steigende Zinsen profitieren im Dax vor allem die Banken: Zu den Favoriten gehören die Aktien der Commerzbank, die um 2,0 Prozent Euro zulegen. Die Titel der Deutschen Bank ziehen um ebenfalls 2,0 Prozent an. Dagegen geht es für Continental um 1,9 Prozent zurück. ProSiebenSat1 büßen 1,5 Prozent ein. Volkswagen und BMW geben ebenfalls nach.

Im MDax verlieren Gerresheimer 4,3 Prozent. Leoni verbilligen sich um 2,5 Prozent. Norma gewinnen am anderen Ende nach der Veröffentlichung von Bilanzdaten rund 2,0 Prozent. Fraport legen gleichsam um 2,0 Prozent zu.

Yellen weist Wall Street die Richtung

An der Wall Street dürfte es neben den Aussagen von Fed-Chefin Yellen zur künftigen Zinsentwicklung auch um einige Einzelwerte gehen. Berkshire Hathaway, die Holding von Investorenlegende Warren Buffett, hat laut einer Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht ihre Apple-Beteiligung aufgestockt und ist auch bei Monsanto eingestiegen. Buffet glaubt offenbar an die geplante Übernahme des Saatgutherstellers durch Bayer, die 0,7 Prozent zulegen.

Gleichzeitig trennte sich Buffet von Deere- und Wal-Mart-Aktien. Der von George Soros gegründete Investmentfonds Soros Fund Management hat Anteile von Goldman Sachs und Pandora gekauft. Im Gegenzug wurden die Beteiligungen an Amazon, Ebay und Netflix verringert.

Asien: Japans Versicherer profitieren von Yellen

Auch an den Börsen in Asien dominieren zur Wochenmitte die grünen Vorzeichen. Die Stimmung unter den Investoren hat sich mit den jüngsten Aussagen von Yellen nochmals aufgehellt. Nach dem Minus am Vortag ging es in Tokio für den Nikkei um 1,0 Prozent auf 19.438 Punkte nach oben. Dabei profitierte der Aktienmarkt in Japan von der Yen-Schwäche. Der Hang-Seng-Index in Hongkong legte um 1,4 Prozent zu und der Shanghai-Composite-Index notierte 0,3 Prozent höher.

In Südkorea erholte sich die Börse von anfänglicher Schwäche. Der Kospi gewann 0,5 Prozent. Der Index war anfangs von Schwergewicht Samsung in die Tiefe gezogen worden. Die südkoreanische Staatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl für Samsung-Vizechairman Lee Jae-yong beantragt. Lee wird vorgeworfen, in den Korruptionsskandal um die südkoreanische Regierung verwickelt zu sein. Die Titel schlossen am Ende dennoch 0,4 Prozent höher.

Devisen: Euro tritt auf der Stelle

Der Kurs des Euro stabilisiert sich nach deutlichen Vortagesverlusten vorerst unter der Marke von 1,06 US-Dollar. Er wird mit rund 1,055 Dollar etwa 0,3 Prozent schwächer gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0623 Dollar festgesetzt.

Im weiteren Handelsverlauf rechnen Marktteilnehmer zunächst mit wenig Bewegung am Devisenmarkt. Erst am Nachmittag könnten zahlreiche Konjunkturdaten aus den USA für neue Impulse sorgen, darunter Kennzahlen zur US-Preisentwicklung und zu den Umsätzen im Einzelhandel, die am Markt stark beachtet werden.

Rohstoffe: Öl billiger

Die Ölpreise sinken mit der Aussicht auf weiter steigende US-Ölreserven. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet mit 55,72 US-Dollar etwa 0,6 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt 0,8 Prozent auf 52,93 Dollar.

Zur Wochenmitte sind neue Daten zu den Lagerbeständen an Rohöl in den USA das bestimmende Thema am Markt. Am Vorabend hatte das private American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Anstieg der US-Ölreserven um 9,94 Millionen Barrel gemeldet. Die offiziellen Daten der US-Regierung für die Entwicklung der Lagerbestände in der vergangenen Woche werden am Nachmittag erwartet. Experten rechnen hier mit dem sechsten Anstieg in Folge und einem Zuwachs um 3,5 Millionen Barrel.

Quelle: n-tv.de