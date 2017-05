Startseite

Raketen, Öl und das Cyber-Risiko: Dax setzt zum starken Wochenstart an

Die neue Woche beginnt im Aktienhandel unter düsteren Vorzeichen: Der Cyberangriff lenkt Aufmerksamkeit auf die Verwundbarkeit von IT-Systemen. Der Ölpreis steigt. Pjönjang droht mit Raketen. In Frankfurt zeigt der Trendpfeil dennoch nach oben.

Raketen, Öl und verwundbare Windows-Rechner: Am deutschen Aktienmarkt müssen sich Anleger auf einen Wochenstart unter erschwerten Bedingungen einstellen. Insgesamt scheint der freundliche Aufwärtstrend im Frankfurter Aktienhandel anzuhalten. Auf Teleboerse.de wird der Dax am frühen Morgen zum Auftakt jenseits der Marke von 12.800 bei 12.804,50 Punkten erwartet, was einem Plus von 0,3 Prozent entspricht. Vor dem Wochenende war der deutsche Leitindex in einem kühnen Schlussspurt bis auf 12.770 Zähler gestiegen.

Zahlen gibt es am Morgen von Dax-Schwergewicht RWE, sowie von Salzgitter, United Internet und der Tui AG. Am Nachmittag wird mit dem Empire State Manufacturing der erste Indikator für die US-Wirtschaftsentwicklung im Mai veröffentlicht.

Der Energieversorger RWE ist nur schleppend in das neue Jahr gekommen. Nach einem Milliardenverlust im vergangenen Jahr mussten die Essener im ersten Quartal Einbußen bei Umsatz und Gewinn hinnehmen. Hauptgrund dafür ist der gesunkene Großhandelspreis an der Strombörse. "Wir sind gut ins Jahr gestartet und können unseren optimistischen Ausblick und die angestrebte Dividende von 50 Cent für 2017 bekräftigen", kommentierte Finanzvorstand Krebber die Zahlen.

Per Saldo als "inline bis ganz ok" werden die Zahlen von RWE im Handel aufgenommen. "Der Markt hatte keine hohen Erwartungen und es gab auch keine Positionierungen im Vorfeld", sagte ein Händler. Die Probleme, wie der Fall der Strompreise, seien bekannt. Daher könnten die Zahlen sogar positiv aufgenommen werden. Lediglich der bereinigte Gewinn habe leicht unter Erwartung gelegen, andere Kennziffern dagegen im erwarteten Rahmen oder leicht darüber. "Vor allem der bestätigte Ausblick gibt eine gute Grundlage für Investoren", sagte ein anderer Händler. Die Aktien sollten daher steigen.

Die weltweite Cyber-Attacke auf Windows-Rechner rückt Technologie-Titel in den Blick. "Profitieren dürfte alles, was mit IT-Sicherheit zu tun hat", meinte ein Händler. Von der bisher größten Cyber-Attacke waren am Wochenende Computer in 150 Ländern betroffen. "Gefragt dürften neben den direkten Anbietern von Sicherheits-Software die Aktien IT-Dienstleister sein", so der Marktteilnehmer.

Zudem rechnen Händler mit Bewegungen im Ölsektor. Grund sind die deutlich steigenden Ölpreise. Saudi-Arabien und Russland wollen die Förderkürzungen um neun Monate verlängern. "Die Statements deuten auf Konsens zwischen dem größten Opec- und dem größten Nicht-Opec-Mitglied hin", sagte ein Marktteilnehmer. Damit seien die Chancen für eine nachhaltige Preisstabilisierung vergleichsweise gut.

Deutlich über den Erwartungen liegen laut Händlern die Zahlen von Aurubis. "Der Kurs sollte davon deutlich profitieren", meinte ein Marktteilnehmer. Besonders die Gewinnseite entwickle sich gut, sagte er. Aber auch die Umsätze seien gut. Den Ausblick hat der Kupferverarbeiter allerdings lediglich bestätigt.

Steigende Kursen werden auch bei dem Rohstoffkonzern K+S erwartet. Die Börsenstimmung in Bezug auf die Aktie sollte nach Ansicht von Händlern von der geplanten neuen Strategie profitieren. "Wir werden den Kurs nachhaltig steigern", sagte der neue Vorstandsvorsitzende Burkhard Lohr der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Das Unternehmen hat sich zudem offen für den Einstieg eines Großaktionärs gezeigt. "Auch das sollte das Sentiment stützen", sagte ein Händler.

Weniger gut als erhofft sind die Zahlen von United Internet zum ersten Quartal ausgefallen. Der Gewinn lag genau im erwarteten Rahmen, der Umsatz jedoch darunter. Die Aktien reagierten darauf im späten Handel am Freitag mit einem Kursrückgang von rund 4 Prozent vom Tageshoch auf 46,92 Euro. Händler warnen jedoch, diese Reaktion überzubewerten: "Das zeigt einfach, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen", sagte ein Händler. "Aber gegenüber einer strategischen Weichenstellung wie der Sektorkonsolidierung mit dem Drillisch-Kauf sind die Quartalszahlen einfach irrelevant." Mehr als Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung sollten sie nicht auslösen.

Mit Blick auf die Lage im Dax sei mit einer "ersten Attacke auf den oberen Rand der Konsolidierungs-Range" zu rechnen, wie es aus dem Lager der charttechnisch orientierten Marktbeobachter heißt. "Der Dax steht vor neuen Rekorden", meinte ein Händler. "Das Umfeld stimmt." Der Euro stehe stabil über 1,09 Dollar und habe damit die jüngsten Gewinne verteidigt.

Der Ölpreis liege mit der Grundsatzvereinbarung zwischen Saudi-Arabien und Russland weiter auf Erholungskurs. Selbst das Wahlergebnis in Nordrhein-Westfalen deute auf eine "Fortsetzung der relativen Stärke des Dax" hin, hieß es. "Der Stillstand, den große Koalitionen mit sich bringen, könnte mit der Bundestagswahl enden", meinte en Marktteilnehmer.

Aus technischer Sicht wäre ein neuer Dax-Höchststand über 12.783 Punkten ein erstes Zeichen für ein "Ende der Konsolidierung". Darüber gerät das Hoch des Dax-Futures bei 12.840 Punkten in den Blick. Zusätzliche Impulse könnten zudem weiterhin von der auslaufenden Berichtsaison ausgehen.

Asien: Nikkei geht in die Defensive

Der weltweite Hackerangriff auf Computersysteme und der neuerliche Raketentest Nordkoreas sorgen zu Wochenbeginn für Verunsicherung an den asiatischen Börsen. Anleger hielten sich zurück, heißt es aus dem Handel, da noch unklar ist, welche Ausbreitung die in mehr als 150 Ländern festgestellte Schadsoftware letztlich erreichen wird.

In Tokio liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im frühen Handel 0,2 Prozent tiefer bei 19.852 Punkten. Im Blick stehen dort insbesondere die Aktien von Toshiba, die 3,8 Prozent zulegen. Insiderinformationen winkt dem angeschlagenen Industriekonzern Erleichterung bei den Schulden seiner insolventen Kraftwerks-Tochter Westinghouse.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans steigt um 0,3 Prozent. Die Börse in Seoul gewinnt ebenfalls 0,3 Prozent.

Rohstoffe: Preissprung beim Ölpreis

Die Ölpreise ziehen zum Wochenstart mit der Aussicht auf eine weiter geringere Förderung durch einflussreiche Öl-Staaten an. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli klettert am Morgen um 74 Cent oder 1,46 Prozent auf 51,58 US-Dollar. Damit erholt sich der Brent-Preis weiter von seinen heftigen Rückschlägen in der ersten Mai-Woche, als er bis auf 46,64 Dollar gefallen war.

Ähnlich sieht die Bewegung beim Preis für ein Fass der US-Referenzsorte West Texas Intermediate (WTI) mit Auslieferung im Juni aus. Dieser legt um 71 Cent oder 1,48 Prozent auf 48,55 Dollar zu. Für Bewegung sorgten Aussagen der Energieminister von Russland und Saudi-Arabien bei einer Pressekonferenz in Peking. Demnach wollen die beiden größten Ölproduzenten der Welt gemeinsam darauf hinarbeiten, dass die Staaten des Förderkartells Opec ihre jüngst beschlossenen Förderkürzungen noch bis Ende des ersten Quartals des kommenden Jahres verlängern.

Euro: Gestärkt in die neue Woche

Am Devisenmarkt notiert der Euro zunächst wenig verändert bei 1,0926 Dollar. Zur japanischen Währung liegt der Dollar etwas fester bei 113,43 Yen. Der Schweizer Franken tendiert zum Euro mit 1,0941 und zum Dollar mit 1,0013.

Vor dem Wochenende hatte der Euro hat nach schwachen Zahlen aus den USA zur Inflation und zum Einzelhandel deutlich zugelegt. Am Freitagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0923 US-Dollar und damit gut einen halben Cent mehr als am Morgen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0876 (Donnerstag: 1,0860) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit vor dem Wochenende 0,9195 (0,9208) Euro. Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84588 (0,84485) britische Pfund, 123,82 (123,69) japanische Yen und 1,0963 (1,0952) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Freitag mit 1231,25 (1223,15) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 36.342,00 (36.230,00) Euro.

USA: Apple schiebt die Nasdaq an

Mit nur geringen Schwankungen und ohne klaren Trend haben sich die US-Aktienmärkte ins Wochenende verabschiedet. Auch die Veröffentlichung neuer US-Konjunkturdaten riss die Anleger nicht gerade vom Hocker. Während die Standardwerte an der Wall Street leichte Einbußen verzeichneten, zeigten sich die Technologietitel an der Computerbörse Nasdaq mehrheitlich mit moderaten Gewinnen, nicht zuletzt dank eines weiteren Rekordhochs der Apple-Papiere.

Der Dow-Jones-Index bewegte sich am letzten Handelstag der Woche schwerfällig und verlor den vierten Tag in Folge leicht an Boden. Letztlich büßte der US-Leitindex 0,11 Prozent auf 20.896,61 Punkte ein, woraus ein Wochenverlust von rund einem halben Prozent resultierte. Der breiter gefasste S&P500-Index sank am Freitag um 0,15 Prozent auf 2390,90 Punkte. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 stieg hingegen um 0,22 Prozent auf 5686,81 Zähler.

