Impulse fehlen noch: Dax setzt sich auf hohem Niveau fest

Vom Dax werden zunächst keine großen Sprünge erwartet. Die eingepreiste Schwankungsbreite ist gering. Wichtige nachrichtliche Impulse aus den vergangenen drei Tagen fehlen.

Nicht viel Neues in Frankfurt: Der Dax wird nach dem verlängerten Wochenende wohl seine Seitwärtsbewegung zwischen 12.400 und 12.500 Punkten fortsetzen. "Es gab am langen Wochenende keinen stärkeren nachrichtlichen Impuls für die Aktienmärkte", sagt ein Händler. Der Dax notiert am Morgen vorbörslich 0,2 Prozent höher bei 12.449 Punkten.

Die Optionsprämien auf Dax-Optionen preisen für heute eine Schwankungsbreite im Leitindex von 112,56 Punkten oder 0,9 Prozent um den Schlusskurs des Vortages ein. Das entspricht einer Dax-Bewegung auf bis zu 12.551 Punkte nach oben und 12.325 Punkte nach unten. Der VDax-New schloss am Vortag bei 14,37 Prozent.

Auch der Rückgang des offiziellen chinesischen Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe auf ein Sechsmonatstief im April und des Caixin-Einkaufsmanager-Index auf ein Siebenmonatstief lasten in China und Asien nicht stärker auf den Kursen. Die unverändert hohen Put-Überhänge im Optionshandel sprächen tendenziell gegen eine größere Kurskorrektur am Kassamarkt, sagt der Händler.

Fernost: Japan im Plus, China uneinheitlich

An den Börsen in Ostasien und Australien ist keine einheitliche Tendenz auszumachen. Händler berichten von relativ dünnen Umsätzen wegen einer in vielen Fällen verkürzten Handelswoche. An einigen Märkten der Region ruhte der Handel am Montag wegen des Tages der Arbeit. In Japan bleiben die Börsen ab Mittwoch für den Rest der Woche wegen der sogenannten "Golden Week" geschlossen.

Zudem tritt die US-Notenbank Federal Reserve zu ihrer zweitägigen Zinssitzung zusammen. Das Ergebnis wird am Mittwoch lange nach Börsenschluss in Asien bekanntgegeben. Ferner folgen am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten für den Monat April. Auch das ist für viele Anleger ein Grund, sich zurückzuhalten.

Ein zum US-Dollar schwächerer Yen stützt die Tokioter Börse, wo der Leitindex Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 19.415 Punkte steigt. Gesucht sind Exportwerte wie Toshiba, deren Kurs um 5,2 Prozent zulegt.

Die Börse Taiwan verbucht ein Plus von 0,7 Prozent. Hier verbessern sich Taiwan Semiconductor um 1,0 Prozent und Hon Hai Precision Industry um 1,2 Prozent. In Seoul gewinnt der Kospi 0,9 Prozent, beflügelt von guten Daten zu den südkoreanischen Exporten. Samsung rücken um 0,9 Prozent vor, LG Electronics um 1,7 Prozent und Hyundai Motor um 4,9 Prozent.

Die schwächeren chinesischen Industriedaten belasten etwas das Börsengeschehen in Shanghai, wo die Kurse im Schnitt um 0,2 Prozent nachgeben. In Hongkong legt der Hang-Seng-Index dagegen um 0,3 Prozent zu. Gestützt wird der HSI von Kasino-Aktien, nachdem der Glücksspiel-Umsatz in Macoa gestiegen ist. Die Aktien einiger Kasinobetreiber aus Macao sind in Hongkong gelistet. Wynn Macao steigen um 0,1 Prozent.

Die Börse im australischen Sydney verzeichnet ein Minus von 0,4 Prozent, nachdem eine der vier größten Banken des Landes mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen des Marktes verfehlt hat. Die ANZ meldete einen Gewinn von 3,4 Milliarden australischen Dollar, Analysten hatten aber 3,5 Milliarden erwartet. Für die Aktie der ANZ geht es um 2,6 Prozent nach unten.

Devisen: Euro fester

Der Kurs des Euro steigt. Am Morgen geht es bis auf 1,0925 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vorabend noch um die 1,09 Dollar gependelt hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am vergangenen Freitag auf 1,0930 Dollar festgesetzt. Die Aussicht auf eine Fortsetzung des Aufschwungs in der Eurozone habe die Gemeinschaftswährung gestützt, heißt es von Marktbeobachtern.

Zum Yen legt die US-Währung auf 111,945 Yen zu. Am Freitagmorgen waren es etwa 111,30 Yen. Der Schweizer Franken notiert bei rund 0,9956 Franken je Dollar und bei etwa 1,0864 Franken je Euro.

Rohstoffe: Öl verbilligt sich weiter

Die Ölpreise knüpfen an die Verluste vom Vortag an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostet im frühen Handel 51,42 US-Dollar. Das sind zehn Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Juni fällt um 18 Cent auf 48,66 Dollar.

Die Sorge vor einem zu hohen Angebot habe die Preise belastet, heißt es von Marktbeobachtern. Experten gehen davon aus, dass die Lagerbestände an Benzin in den USA in der vergangenen Woche gestiegen sind. Bei den Ölreserven wird hingegen ein Rückgang erwartet.

