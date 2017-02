Die magischen 12.000: Dax setzt an - und bekommt kalte Füße

Fast zwei Jahre braucht der Dax, um wieder einmal über die 12.000er Marke zu schielen. Es bleibt ein kurzes Intermezzo, am Nachmittag steht aber zumindest noch ein Mini-Aufschlag. Kursimpulse gibt es an und für sich mehr als genug.

"Endlich geschafft", kommentiert n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel den Sprung des Dax über die psychologisch wichtige 12.000-Punkte-Marke. Es ist Mittwochmorgen. Am Nachmittag notiert der Leitindex wieder darunter, aber noch im Plus. Ein schwacher Euro hilft, ein unerwartet positiver Ifo-Index indes überraschend kaum. Und die Rekord-Wall-Street?

Der Dax notiert am späten Nachmittag 0,1 Prozent fester bei 11.976 Stellen. Erstmals seit April 2015 liegt er damit wieder über der 12.000er Marke. Am Dienstag war er 1,2 Prozent fester mit 11.967 Stellen aus dem Handel gegangen. Der MDax verliert 0,3 Prozent auf 23.560 Zähler. Der TecDax gibt 0,5 Prozent ab auf 1910 Stellen.

Während einige Marktanalysten mit einem Vorstoß Richtung Rekordstand bei 12.391 rechnen, sind andere skeptisch: Sie verweisen auf die obere Parallele des Aufwärtstrends, die bei 12.065 Widerstand biete und zu einer Umkehr führen könnte. Allerdings gilt die Trendparallele als weniger aussagekräftig als der Aufwärtstrend selbst.

Ifo überraschend gut

Stützend wirkt Marktteilnehmern zufolge die sich überraschend verbesserte Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Der vom Münchner Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex stieg von 109,9 auf 111,0 Punkte. Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet. "Nach verhaltenem Jahresauftakt befindet sich die deutsche Wirtschaft wieder auf gutem Kurs", sagt Ifo-Chef Clemens Fuest.

Darüber hinaus veröffentlicht die US-Notenbank am Abend (20 Uhr MEZ) die Protokolle ihrer jüngsten Sitzung. Börsianer werden versuchen, daraus den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung herauszulesen.

USA: Durchatmen?

Nachdem die großen US-Aktienindizes am Dienstag auf neue Rekordstände geklettert sind, scheint sich für Mittwoch eine Verschnaufpause an der Wall Street abzuzeichnen. Der Future auf den S&P-500 deutet auf geringfügige Verluste zum Handelsbeginn am Kassamarkt hin.

Auch am Mittwoch steht der Auftritt eines Fed-Vertreters auf der Agenda. Fed-Gouverneur Powell, in diesem Jahr stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Notenbank, wird beim Forecaster's Club of New York sprechen.

An Konjunkturdaten stehen nur die Verkäufe bestehender Häuser aus dem Januar zur Veröffentlichung an. Nach Börsenschluss werden Tesla und HP Geschäftszahlen vorlegen. Die Aktien der Banken JP Morgan und Morgan Stanley könnten von einem großen Auftrag profitieren. Sie werden nach Angaben informierter Personen gemeinsam mit der Bank HSBC den Börsengang des saudischen Ölkonzerns Aramco als Leadmanager begleiten.

Dax: Bayer im Blick

Bei den Einzelwerten im Dax liegt das Augenmerk der Börsianer vor allem auf dem Geschäftsausweis von Bayer. Die Aktien gebenrund 2,5 Prozent ab. "Die operativen Zahlen liegen überwiegend etwas über den Prognosen", sagt ein Händler. Auch der Ausblick auf einen Umsatz von mehr als 49 Milliarden Euro liege am oberen Ende der Erwartungen. Der Gewinnausblick liege im Rahmen der Marktprognosen.

Von guten Geschäftszahlen sprechen Händler bei Fresenius und FMC, deren Papiere gewinnen 0,9 und 2,2 Prozent. "Fresenius hat die Erwartungen getroffen, FMC hat sie leicht übertroffen", so ein Marktteilnehmer. Der neue 2020er Ausblick von Fresenius sei stark. Der Konzern rechnet für 2020 nun mit einem Umsatz von 43 bis 47 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr setzte der Gesundheitskonzern wie erwartet 29,1 Milliarden Euro um.

Thyssenkrupp notieren deutliche 5 Prozent fester. "Erleichterungsrally" heiße es dazu im Handel, kommentiert n-tv-Börsenexpertin Dofel. Das Unternehmen hat einen Abnehmer für sein verlustträchtiges brasilianisches Stahlwerk CSA gefunden und verkauft das Stahlwerk Siderurgica do Atlantico für 1,5 Milliarden Euro an das Stahlunternehmen Ternium aus Luxemburg. Mit dem Mittelzufluss kann der Konzern seine Nettofinanzschulden signifikant verringern. "Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende", stuft ein Händler dazu.

RWE drehen 0,7 Prozent ins Minus. Negativ bewertet wird dabei der Dividendenausfall, wie es heißt. Für die Stämme gibt es nun keine Dividende mehr. Die Markterwartung lag laut Morgan Stanley zuletzt bei 0,26 Euro. "Auch der hohe Verlust ist nicht gut", sagt ein Händler. Zwar sei ein Milliarden-Verlust erwartet worden, aber nicht in der Höhe von 5,7 Milliarden Euro.

MDax: Airbus mit Problemen

Airbus notieren 1,3 Prozent leichter. "Gut war eigentlich nur der Cashflow", sagt ein Händler. Operativ sei es positiv gelaufen, aber drastische Einmaleffekte im vierten Quartal hätten bei zahlreichen Schlüsselindikatoren für einen Einbruch gesorgt. So habe sich der Gewinn je Aktie mit 1,29 Euro gegenüber dem Vorjahr fast gedrittelt. Das operative Ebit liege etwa im erwarteten Rahmen für das Gesamtjahr.

Ströer drehen rund 1 Prozent ins Minus. Kein größerer Kursimpuls geht laut Händlern dabei von den Geschäftszahlen aus. Sowohl die Gewinnseite als auch der Umsatz lägen nahe an den Erwartungen, heißt es am Markt. Die erhöhte Prognose sei keine große Überraschung, am Markt sei bereits darüber spekuliert worden. "Trotzdem sind die Zahlen gut", sagt ein Händler.

TecDax: "Wachstumsstory" Telefonica Deutschland

Telefonica Deutschland verbessern sich mehr als 3 Prozent. Als Kurstreiber macht ein Händler vor allem die erhöhte Prognose für Synergien aus der Fusion mit E-Plus aus. Sie wurden bis 2019 um 100 auf 900 Millionen Euro erhöht. Der Umsatz sei zwar schwächer als erwartet ausgefallen, jedoch habe der bereinigte Gewinn deutlich die Marktvorhersagen übertroffen. "Das macht Telefonica zwar nicht zu einer Wachstumsstory, zeigt aber, dass das Unternehmen Kostensenkungen aus Synergieeffekten besser als erhofft umsetzen kann", so der Händler.

Devisen: Euro unter 1,05

Der Euro fällt erstmals seit Anfang Januar unter die Marke von 1,05 Dollar. Am Mittag notiert er bei 1,0496 Dollar - ein Abschlag von 0,4 Prozent. Am Nachmittag erobert er die 1,05 zurück, liegt bei 1,0508 Dollar, noch immer ein Abschlag von 0,3 Prozent zum Dienstagabend.

Im Devisenhandel verweisen Marktakteure auf die politischen Unsicherheiten in der Eurozone - vor allem mit Blick auf die französische Präsidentschaftswahl. Dieser Umstand drücke die Gemeinschaftswährung. Zugleich könnte das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Abend einen falkenhaften Zungenschlag in Sachen US-Zinserhöhung zu Tage fördern, was wiederum den Greenback stützt.

Rohstoffe: Ölpreis dreht

Der Ölpreis verbucht Verluste zur Wochenmitte. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet am Nachmittag 56,90 Dollar. Das sind 1,3 Prozent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt 1,1 Prozent auf 53,64 Dollar.

Eine Anhebung der Preisprognose der Citigroup hatte den Preisen am Dienstag schon Auftrieb gegeben. Nach Einschätzung der Experten wird der Preis für Brent-Öl im laufenden Quartal im Schnitt bei 55 Dollar liegen. Damit liegt die aktuelle Schätzung 5 Dollar über der jüngsten Prognose. Als einen Grund nannten die Experten die umgesetzte Förderkürzung durch die Organisation erdölexportierender Länder (Opec).

Dem gegenüber steht derzeit eine Ausweitung der Förderung in den USA. Wegen eines Feiertags am vergangenen Montag werden die neuen offiziellen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen nicht wie gewohnt am Mittwoch, sondern erst am Donnerstag veröffentlicht.

Asien: Anleger warten auf Fed-Protokolle

Die Rekordjagd an der Wall Street gab den Aktienmärkten in Fernost Rückenwind. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans lag 0,5 Prozent im Plus. In Hongkong, Shanghai, Singapur und Südkorea zogen die Kurse ebenfalls an. Ermutigende Bilanzen von Einzelhändlern und steigende Ölpreise hatten zuvor bereits die US-Börsen angetrieben.

Dagegen hielten sich Investoren in Japan vor der Veröffentlichung von Sitzungsprotokollen der Fed mit Aktienkäufen zurück. Der Nikkei-Index ging nahezu unverändert mit 19.379 Punkten aus dem Handel. Auf die Stimmung in Tokio drückte zudem, dass der Anstieg des Dollar im Vergleich zum Yen zunächst gestoppt wurde. Eine schwache Landeswährung hilft vor allem exportorientierten Unternehmen. Der Yen kostete 113,55 Dollar.

Quelle: n-tv.de