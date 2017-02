Jahreshoch ist greifbar: Dax setzt 140-Punkte-Sprung

An der Wall Street meldet der Dow fast handelstäglich neue Rekordstände. In Deutschland klettert der MDax auf ein Allzeithoch. Der Dax hängt hinterher – aber genau das scheint sich in der neuen Handelswoche zu ändern.

Das Tageshoch von 11.800 Punkten beim Dax macht zum Wochenstart eines deutlich: Der deutsche Leitindex scheint es leid zu sein, den US-Leitindizes hinterher zu laufen. Der Ausbruch aus bis etwa 11.700 Punkte laufenden Seitwärtstrend ist gelungen. Nun schielen die Anleger auf das Jahreshoch bei knapp 11.900 und danach auf die psychologisch wichtige 12.000er Marke.

Der Dax gewinnt bis zum Nachmittag 1,2 Prozent auf 11.805 Punkte. Der MDax positioniert sich 1,1 Prozent im Plus bei 23.280 Zählern. Der TecDax zieht 0,6 Prozent auf 1882 Stellen an.

"Die Zeichen in Europa stehen weiterhin klar auf Konsolidierung", sagt ein Marktteilnehmer. Der US-Markt laufe zwar weiter in seinem Aufwärtstrend, dies werde allerdings nur noch als geringer Impulsgeber für Europa betrachtet, da er sich zum Teil auf erhoffte US-Steuersenkungen durch US-Präsident Trump stütze. Dies schade europäischen Aktien eher, da ihre relative Ertragskraft im Vergleich zu US-Unternehmen zurückgehe.

Rohstoffe: Ölpreis fällt

Anhaltendes Aufwärtspotenzial machen Händler aber im Rohstoffsektor aus. Vor allem stabile Wachstumserwartungen in China sind es laut asiatischen Marktteilnehmern, die die Preise für Industriemetalle weiter nach oben treiben. So legen die Preise für Eisenerz und Kupfer weiter zu. Das wiederum stützt die Stimmung für Rohstoffaktien. Rio Tinto stiegen in Sydney auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Aber auch die Stimmung am Gesamtmarkt profitiert: "Die Reflations-Hoffnung ist zurück", so ein Marktteilnehmer.

Der Ölpreis präsentiert sich dagegen deutlich leichter, nachdem er in der vergangenen Woche einen kräftigen Anstieg verbucht hat. Am Nachmittag kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent l 55,89 Dollar. Das sind 1,4 Prozent weniger als noch am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt 1,3 Prozent auf 53,15 Dollar.

Ende der vergangenen Woche waren die Ölpreise deutlich gestiegen, nachdem die Internationale Energieagentur (IEA) gemeldet hatte, dass die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) die vereinbarte Kürzung der täglichen Fördermenge im ersten Monat der sechsmonatigen Laufzeit bereits zu 90 Prozent umgesetzt hat.

Zum Wochenauftakt seien die Ölpreise durch jüngste Daten zu den Bohrlöchern in den USA gebremst worden, hieß es von Marktbeobachtern. Am Freitagabend hatte die Ausrüsterfirma für die Ölindustrie, Baker Hughes, gemeldet, dass die Bohraktivitäten in der vergangenen Woche erneut zulegten. In den USA war die Zahl der Bohrlöcher demnach von 583 auf 591 gestiegen.

Dax: Immer wieder VW

Bei den Einzelwerten im Dax schauen die Anleger wieder einmal auf VW. Die Abgasskandal-Thematik lässt den Konzern nicht los. Bei der Kernmarke VW steht Ärger ins Haus, da anders als verabredet nun wegen der wirtschaftlichen Begleitumstände nicht alle Leiharbeiter übernommen werden sollen. Gleichzeitig weigert sich Ferdinand Piech vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Abgasskandal auszusagen. Piech hatte mehrere Aufsichtsratsmitglieder beschuldigt, früher von "Dieselgate" gewusst zu haben. VW gewinnen2,5 Prozent.

MDax: Stada im Blick

Osram notieren 1,3 Prozent fester. Positiv für das Unternehmen werten Händler die Erlaubnis der USA, ihre Glühbirnen-Sparte verkaufen zu dürfen. Der US-Ausschuss CFIUS hat dazu seine Genehmigung gegeben, bestätigt das Unternehmen. "Es war natürlich übertrieben vom Markt, bei solchen Massenprodukten wie Glühbirnen daran zu zweifeln, aber die Erfahrungen mit dem aggressiven US-Veto bei Aixtron und eventuell auch bei Infineon hat uns vorsichtig bei Verkäufen nach China gemacht", sagt ein Händler: "Daher wird erst mit der jetzt erfolgten US-Billigung auch der Wert des Verkaufs zu 100 Prozent in der Aktie eingepreist werden."

Bei den Nebenwerten springen Stada an die Spitze der Gewinnerliste: Die Titel gewinnen 14 Prozent. Die Beteiligungsgesellschaft Cinven will Stada übernehmen. Als Preis sind 56 Euro im Gespräch. "Das sind gerade mal 10 Prozent Prämie auf den Freitagskurs, und die Wiederbelebung der Fantasie könnte auch für höhere Kurse sorgen", sagt ein Händler. "Schließlich hat Großaktionär Guy Wyser-Pratte letztes Jahr gesagt, dass er den Wert von Stada im Bereich um 60 bis 65 Euro ansiedelt", heißt es von anderer Seite. Und die Gerüchteküche habe vor rund einem Jahr CVC als möglichen Bieter für 60 Euro ausgemacht.

Aurubis verbessern sich 3,4 Prozent. Umsatz und Ergebnis haben die Erwartungen knapp verfehlt. "Der Kurs lag in den vergangenen Wochen schon schlecht", sagt ein Marktteilnehmer. Damit sollte sich der Blick nun nach vorne richten. Im gesamten laufenden Geschäftsjahr rechnet Aurubis weiterhin mit einem deutlichen Gewinnanstieg.

TecDax: Gewinnmitnahmen bei Rib

Von normalen Gewinnmitnahmen sprechen Händler bei Rib Software. Der Kurs verliert rund 3 Prozent. Am Freitag nach den Unternehmenszahlen war der Kurs stark gestiegen. Grund waren vor allem über den Erwartungen liegende Gewinnkennziffern. Bei Equinet heißt es am Morgen, die Aktie sei weiter kaufenswert. Deutliches Potenzial entstehe unter anderem aus dem Gemeinschaftsunternehmen mit Flex. Dieses sei im Kurs nicht enthalten. Die Markteinführung von iTWO in Asien und den USA im Jahresverlauf werde darüber hinaus Potenzial heben, heißt es bei Equinet.

SDax: Verkaufssignal bei BVB

Borussia Dortmund geraten nach der Niederlage am Wochenende unter Druck. Der Kurs fällt um 1,0 Prozent. Mit einer Leistung wie gegen den Tabellenletzten Darmstadt werde der Club in der Champions League gegen Lissabon Probleme bekommen, heißt es am Markt. Mit dem erneuten Kusrückgang steht dieser am unteren Rand der Trading-Range zwischen 5,13 und 5,50 Euro. Ein Fall unter 5,13 Euro würde laut Marktanalysten ein Verkaufssignal auslösen.

Von starken Zahlen sprechen Marktteilnehmer bei Stabilus, die Titel ziehen etwa 7 Prozent an. Der Gewinn auf Basis des bereinigten EBIT liege 5 Prozent über den Schätzungen für das erste Geschäftsquartal. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum erzielte Stabilus ein Plus von 42 Prozent. Der Umsatz wuchs um 25,9 Prozent. Den Ausblick hat das Unternehmen bestätigt. Nach einem Minus von 10 Prozent seit der Monatswende sollte sich der Kurs nun erholen, heißt es am Markt.

USA: Rekordjagd geht weiter

Die Wall Street beginnt die Woche mit neuen Rekordständen. Die Aussicht auf die von US-Präsident Trump signalisierten Steuersenkungen beflügelten die Fantasien der Anleger, sagten Händler. Der Dow-Jones-Index liegt zu Handelsbeginn 0,3 Prozent im Plus bei 20.328 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 klettert 0,2 Prozent auf 2322 Zähler. Auch der Nasdaq100 gewinnt 0,3 Prozent auf Rekordwert von 5245 Stellen.

Zu den Gewinnern gehört die Kaufhauskette Macy's, deren Aktienkurs um 2,5 Prozent zulegt. Vorausgegangen war eine Analyse von Barron's, wonach der Kurs um bis zu 50 Prozent zulegen könne, sollte Macy's sich von Läden trennen und die Erlöse in den Ausbau des Online-Geschäfts stecken. Unter Druck stehen dagegen die Papiere des Mobilfunkanbieters Verizon. Dieser will Kunden angesichts des wachsenden Wettbewerbs erstmals seit fünf Jahren ein unbegrenztes Datenvolumen für Smartphones und Tablets anbieten. Der Kurs gibr 1,1 Prozent nach.

Devisen: Euro fällt Richtung 1,06

Der Euro präsentiert sich lange leicht gefestigt. Am Nachmittag kippt die Stimmung, die Gemeinschaftswährung wird bei 1,0614 Dollar gehandelt und damit etwa 0,2 Prozent leichter als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0629 Dollar festgesetzt.

Im Handelsverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten. Das Interesse der Anleger dürfte sich zunehmend auf die Anhörung der US-Notenbankchefin Janet Yellen vor US-Parlamentariern richten, die am Dienstag beginnt. «Ansonsten steht wieder einmal Griechenland im Fokus», kommentierte Experte Dirk Gojny von der National-Bank. Die Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an der Griechenlandhilfe bleibt seiner Einschätzung nach ebenso offen wie die Antwort der griechischen Regierung auf die zusätzlich geforderten Konsolidierungsbemühungen.

Asien: Weiter aufwärts

An den Aktienmärkten in Fernost ging es zum Start in die neue Handelswoche aufwärts. Der Aufschwung aus der Vorwoche setzte sich damit fort. In Japan habe die Anleger ermutigt, dass der Besuch von Ministerpräsident Shinzo Abe bei US-Präsident Trump am Wochenende harmonisch verlaufen sei, sagten Analysten am. Vorherige US-Vorwürfe, Japan Schwäche für Vorteile im Welthandel den Yen und gebe zu wenig für Rüstung aus, seien nicht mehr vorgebracht worden. Das habe für Erleichterung unter den Investoren gesorgt.

Auch positive Konjunkturdaten stützten den Markt in Tokio. So wuchs die japanische Wirtschaft von Oktober bis Dezember auf das Jahr hochgerechnet um 1,0 Prozent und so das vierte Quartal in Folge. Der Nikkei schloss 0,4 Prozent im Plus bei 19.459 Punkten. Ein Rückgang des Yen zum Dollar half dabei japanischen Exportwerten zusätzlich auf die Sprünge: Die Aktien des Autobauers Toyota verteuerten sich 0,7, die Papiere des Rivalen Honda 1,3 Prozent.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg 0,4 Prozent. An der Börse in Shanghai ging es für den Composite 0,4 Prozent nach oben, der HSI in Hongkong legte 0,3 Prozent zu. Die Investoren in China ermutigte ein Preisanstieg vor allem von Metallen, bei Rohstoffwerten einzusteigen.

Quelle: n-tv.de