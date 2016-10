Marktberichte

Ein Verlierer - und viel Hoffnung: Dax schraubt sich 140 Punkte hoch

Gestern runter, heute hoch: Dax und Co. setzen ihren volatilen Seitwärtstrend fort. Allerdings kämpft sich der Leitindex mehr und mehr nach oben. Das weckt Erwartungen.

Am deutschen Aktienmarkt setzt sich die Schaukelbörse der vergangenen Wochen fort. "Ein bekanntes Bild", kommentiert n-tv-Börsenexpertin Sabrina Marggraf den bisherigen Handelsverlauf am Dienstag. "Es gibt Hoffnung, dass ein Ausbruch aus dem Seitwärtstrend geschafft wird und eine Jahresendrally starten könnte", sagt n-tv-Börsenexpertin Katja Dofel.

Der Dax steht am Nachmittag 1,2 Prozent im Plus bei 10.6131 Punkten - und damit nahe des Tageshochs von 10.643. Am Montag war er 0,7 Prozent schwächer aus dem Handel gegangen. Der MDax zieht 0,9 Prozent auf 21.426 Zähler an. Der TecDax kann 1,1 Prozent auf 1782 Stellen zulegen.

Konjunktur: Bilanzen und mehr

Richtig spannend wird es erst dann, wenn der Dax aus seiner in den vergangenen Wochen ausgebildeten Seitwärtsspanne zwischen 10.200 bis 10.800 Punkten ausbricht. "Mit dem Ausbruch dürfte richtig Bewegung in den Markt kommen", erwartet ein Aktienhändler. Damit könnte er in eine neue Trendphase eintreten. Damit sei allerdings zunächst nicht zu rechnen, erst in der zweiten Wochenhälfte gebe es zwei Termine, die den Aktienmarkt aus der Lethargie reißen könnten, so der Marktteilnehmer. Er verweist auf die Zins- und geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag sowie den "kleinen Verfall" am Terminmarkt am Freitag.

Die Bilanzsaison nimmt an Fahrt auf. So überraschten in den USA IBM und Netflix positiv. In Deutschland enttäuschen Conti. "Das Verlustpotenzial ist aber begrenzt", so n-tv Börsenexpertin Marggraf. Im Tagesverlauf steht in den USA unter anderem der Quartalsbericht von Goldman Sachs noch vor US-Handelsbeginn auf dem Terminkalender. Nach Handelsschluss lässt sich Intel in die Bücher schauen. Auf der Konjunkturseite stehen unter anderem die Verbraucherpreise in den USA an.

USA: Goldman-Zahlen ohne Marktrelevanz

Der Wall Street steht eine positive Handelseröffnung am Dienstag bevor. Nach den Verlusten vom Wochenstart deuten darauf die Futures hin. Anleger konzentrierten sich vor allem auf die fortschreitende Berichtsperiode, die allerdings Licht und Schatten parat halte, heißt es im Handel. Die Möglichkeit steigenden Inflationsdruck scheint zumindest aktuell noch niemanden zu stören. Denn die noch vor der Startglocke anstehenden Verbraucherpreise für September könnten einen Preisanstieg offenbaren, wie er in den vergangenen zwei Jahren nicht zu beobachten gewesen ist.

"Die Wall Street steuert auf einen höheren Start zu, weil Investoren auf positive Geschäftsausweise setzen anstatt sich von der Möglichkeit einer anziehenden Inflation bremsen zu lassen", sagt Vorstandschef Paul Webb von ADS Securities London.

Nach IBM und Netflix ragt unter der Flut an Geschäftsberichten sicherlich jener von Goldman Sachs noch vor Handelsbeginn heraus. Doch nachdem vier Wettbewerber aus dem US-Bankensektor in den vergangenen Tagen zu überzeugen gewusst hatten, ohne dass der Markt dies gefeiert hatte, messen Marktbeobachter den Geschäftszahlen von Goldman Sachs keine große Marktrelevanz bei.

Dax: Gewinnwarnung von Conti

Bei den Einzelwerten im Leitindex liegt der Anlegerfokus hauptsächlich zunächst auf zwei Werten: VW und Continental. Conti geben zeitweise rund 4 Prozent nach, sind größter und einziger Verlierer im Leitindex, nachdem die Tiel am Montag noch zu den wenigen Dax-Titeln gehörten, die einen Mini-Gewinn verzeichnen konnten. Allerdings lieferte der Autozulieferer nachbörslich eine Gewinnwarnung ab. Demnach verhageln einige Sonderbelastungen gründlich das Geschäftsjahr. "Die Anleger reagieren sehr empfindlich", kommentiert n-tv-Börsenexpertin Dofel.

VW rücken mit der Gerichtsentscheidung zu den Entschädigungszahlungen in den USA in den Blick. Es wird gehofft, dass das Gericht in San Francisco um 17 Uhr MESZ seine Zustimmung zu dem bereits vorliegenden Milliardenvergleich mit Händlern und Privatklägern gibt. "Man geht auf jeden Fall davon aus, dass die Zustimmung erfolgt - alles andere wäre ein Schock", sagt ein Händler. Schließlich habe der Richter den Vergleichsvorschlag bereits im Sommer als fair bezeichnet. Das Volumen der möglichen Zahlungen liegt bei 16,5 Milliarden Dollar. VW-Titel notieren 1,3 Prozent fester.

SAP ziehen 1,4 Prozent an. Ein Impulsgeber dürften die Zahlen zum Cloud-Geschäft von IBM sein. Die Umsätze in dieser Sparte sprangen um 42 Prozent nach oben. "Der Trend ist eben da und funktioniert für die Unternehmen, auch wenn der Wechsel von alten auf neue Technologien auf die Margen drückt", sagt ein Händler. SAP liefert am Freitag seinen Quartalsausweis ab.

MDax: Südzucker abgestraft

Mit einer Verkaufsempfehlung bringen Analysten von Kepler Cheuvreux Südzucker massiv unter Druck. Die Aktien stürzen zeitweise um fast 8 Prozent ab. Der Kampf um die Marktanteile unter den europäischen Zuckerproduzenten sei intensiver als angenommen, begründen die Experten ihre Herabstufung auf "reduce" von "buy". Vor der Liberalisierung des Marktes 2017 führe dies zu niedrigeren Preisen. Daher senkten die Analysten ihre Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre2017/18 und 2018/19 um 23 und 25 Prozent.

Europa: Zahlen satt

Der Schweizer Logistiker Kühne + Nagel legt Zahlen vor, die zeigen, dass die Marge im Seefrachtgeschäft unter Druck steht. Investoren werden vorsichtiger und verkaufen, die Aktie gibt 3,1 Prozent nach. Die Gewinnwarnung von Ryanair belastet die Aktien kaum, die 0,5 Prozent im Minus notieren. "Wir hatten uns nach der Warnung von Easyjet schon gefragt, wo Ryanair damit bleibt", sagt ein Händler. Die Airline hole damit nur nach, was der Markt angesichts der Pfund-Abwertung schon vermutet hatte.

Nach den enttäuschenden Zahlen von Pearson am Vortag werden die Aktien abermals verkauft, sie verlieren weitere 5 Prozent. Burberry geben über 5 Prozent nach, nachdem das Unternehmen die hohen Erwartungen an die Quartalszahlen nicht erfüllen konnte. Einen deutlich besseren Absatz vermeldet Remy Cointreau. "Vor allem China ist noch besser gelaufen, als man bereits seit den LVMH-Zahlen erwartet hatte", sagt ein Händler.

Devisen: Draghi bereits im Blick

Der Euro liefert mit seiner andauernden Schwäche eine nachhaltige Unterstützung für den Aktienmarkt in Europa. Am Mittag handelt die Gemeinschaftswährung bei 1,1017 Dollar und damit 0,1 Prozent fester als am Montagabend. Am Anfang des Monats notierte das Währungspaar allerdings noch bei 1,12.

An der Entwicklung ist abzulesen, dass die Börse vermehrt mit einer US-Zinsanhebung noch in diesem Jahr rechnet. Von der Sitzung der EZB werden zwar keine Zinsntscheidungen erwartet, allerdings kann die Pressekonferenz mit Zentralbankchef Mario Draghi für eine gewisse Volatilität am Devisenmarkt sorgen.

Rohstoffe: Ölpreis stabilisiert sich

Öl wird nach den Kursverlusten zum Wochenstart wieder teurer. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt auf 51,94 Dollar. Das sind 0,8 Prozent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI verteuert sich 1,4 Prozent auf 51,49 Dollar.

Noch zu Wochenbeginn haben Daten aus den USA und Libyen eine steigende Produktion angezeigt, was die Preise teilweise unter 50 Dollar pro Fass drückte. Nun regiert wieder die Zuversicht, dass die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ihre anvisierten Produktionskürzungen auch in die Tat umsetzt. "Der Ölpreis stabilisiert sich", erklärt ein Marktstratege im australischen Melbourne.

Asien: Positiv auf breiter Front

Moderate Kursgewinne auf breiter Front prägten das Bild an den ostasiatischen Börsen. Marktteilnehmer verwiesen dazu auf zuletzt nicht überzeugende US-Konjunkturdaten, die eine US-Zinserhöhung noch in diesem Jahr ihrer Meinung nach unwahrscheinlicher machten. Zudem implizierten einige Kommentare von US-Notenbankern ein weiteres Abwarten, hieß es.

Der Tokioter Nikkei-Index kletterte 0,4 Prozent auf 16.964 Punkte. Der Shanghai Composite und der Hang Seng legten ebenfalls zu, der HSI dabei deutlich. Zudem zogen auch in Sydney die Kurse an.

Erholt zeigten sich in Hongkong vor allem die am Montag stark gebeutelten Aktien der Betreiber von Spielkasinos. Sie waren in eine Art Sippenhaft genommen worden, nachdem Mitarbeiter des australischen Kasinobetreibers Crown Resorts im Zuge chinesischer Untersuchungen wegen Betrugsverdachts festgenommen worden waren. Während es für Crown in Sydney nach dem zweistelligen Minus um 1,3 Prozent wieder aufwärts ging, erholten sich in Hongkong MGM China Holdings 4 Prozent, Galaxy Entertainment Group 2,6 Prozent und Sands China 1 Prozent.

Quelle: n-tv.de