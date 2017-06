Startseite

US-Daten bremsen nur kurz: Dax schließt knapp unter Allzeithoch

Starker Wochenausklang am Aktienmarkt: Die Verunsicherung nach dem "Job Report" bringt den Dax nur kurz ins Wanken. Anleger decken sich auf breiter Front mit deutschen Aktien ein. Auf der Anzeigetafel glänzen neue Bestmarken.

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt erweist sich vor dem Wochenende als bemerkenswert robust: Selbst durchmischt ausgefallene Konjunktursignale aus den USA können die Anleger nicht nachhaltig verunsichern.

Nach den mageren Kursbewegungen der vergangenen Wochen schiebt sich der deutsche Leitindex gegen Mittag bis auf ein neues Allzeithoch bei 12.878,59 Punkten vor. Am Abend geht der Dax 1,25 Prozent im Plus bei 12.822,94 Punkten aus dem Handel. Die bisherige, erst zweieinhalb Wochen alte Bestmarke lag bei 12.841,66 Zählern.

Im Handel war von Käufen "querbeet" die Rede. Zur Vorlage des "Job Reports" - des offiziellen Regierungsberichts zur Lage im US-Arbeitsmarkt im Mai - sackt der Dax am frühen Nachmittag zeitweise um mehr als 50 Punkte ab, hielt sich aber über der Marke von 12.800 Punkten. Marktbeobachter sprachen anschließend von einem "leichten Dämpfer".

Auch die Nebenwerte-Indizes MDax, TecDax und SDax stiegen auf neue Rekordmarken. Der MDax beendet den letzten Handelstag der Woche 0,91 Prozent im Plus bei 25.695,74 Punkten. Der TecDax verabschiedet sich nach den hier besonders unterkühlt aufgenommenen US-Daten 0,38 Prozent fester bei 2322,07 Punkten. Beim SDax verzeichnen Händler am Abend einen Schlussstand von 11.322,75 Punkten.

Der US-Ausstieg aus dem Weltklimavertrag versetzt Aktienanleger grundsätzlich eher in Kauflaune. "Auch wenn es politisch und ökologisch eher tragisch ist, der Ausstieg aus dem Klimaabkommen verringert die unmittelbaren Kosten für die US-Wirtschaft", erklärte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Die Börsen würdigen solche Entwicklungen effizient, aber pietätlos." US-Präsident Donald Trump will das von der Weltgemeinschaft geschlossene Abkommen verlassen und alle Zahlungen für den Kampf gegen den Klimawandel an andere Länder einstellen.

Aktien von Windkraftunternehmen gerieten hingegen unter Druck. Die Anteilsscheine des weltgrößten Turbinenbauers Vestas aus Dänemark fielen um bis zu drei Prozent auf ein Sieben-Wochentief. Beim spanischen Konkurrenten Gamesa ging es 1,4 Prozent abwärts. Die Aktien von Nordex verbilligten sich im Technologieindex TecDax um 0,6 Prozent. Die USA ist als weitweit zweitgrößter Markt in der Windindustrie für zahlreiche europäische Firmen ein wichtiger Geschäftspartner.

Im Dax zählten die Papiere von Linde vor dem Wochenende zu den Top-Favoriten. Am Vorabend hatte der Aufsichtsrat des Münchner Industriegase-Herstellers der Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair zugestimmt. Wenn Aktionäre und Behörden mitziehen, kann der 65 Milliarden Euro schwere Deal nächstes Jahr über die Bühne gehen.

Analysten sprachen von einem entscheidenden Schritt nach vorn. Nun muss noch die Hauptversammlung von Praxair zustimmen, und die Linde-Aktionäre müssen ihre Aktien in Anteile des neuen Konzerns umtauschen. Wenn nicht mindestens 75 Prozent das Angebot annehmen, steht die Fusion wieder auf der Kippe, wovon Beobachter allerdings nicht ausgehen. Die Linde-Aktie verteuerte sich um knapp 2,0 Prozent auf 176,50 Euro.

Die Hoffnung auf eine Lockerung von Abgas-Vorschriften trieb die Aktien von Autoherstellern an. Die Titel von VW, BMW und Daimler stiegen um jeweils rund 1,7 Prozent. Auch die Kurse von Renault, Peugeot und Fiat zogen an. Der europäische Index für die Autobranche legte mit 1,7 Prozent so stark zu wie kein anderes Sektorenbarometer.

Hinter der ersten Reihe setzen die Aktien von Norcom ihren Aufstieg fort. Die Anteilsscheine gewannen 5,7 Prozent. Spezielle Gründe für den Kursanstieg waren im Handel nicht bekannt. Die Aktie profitiere wohl weiter von der Fantasie rund um das Thema "Autonomes Fahren", eines der heißesten Themen an den Finanzmärkten überhaupt, hieß es. Die großen Silicon-Valley-Unternehmen sind derzeit händeringend dabei, sich die entsprechende Expertise einzukaufen und sind bereit, hohe Preise zu zahlen. Die Norcom-Aktie ist seit Jahresbeginn bereits um 120 Prozent gestiegen.

Der überraschende Rücktritt von Covestro-Finanzvorstand Frank Lutz ist nach Einschätzung der Deutschen Bank kein fundamentaler Rückschlag für das Unternehmen. Der Abgang sei zwar enttäuschend, da sich Lutz innerhalb kurzer Zeit einen guten Ruf an den Kapitalmärkten erarbeitet habe. Allerdings habe das Unternehmen angedeutet, dass es keinerlei operative oder andere Geschäftsgründe für die Entscheidung gebe. Covestro gewannen 0,5 Prozent.

Gewichtigstes Konjunktursignal des Tages waren die gegen 14.30 Uhr (MESZ) vorgelegten Job-Daten aus Washington: Die US-Wirtschaft hat im Mai laut US-Arbeitsmarktbericht lediglich 138.000 neue Stellen geschaffen und damit deutlich weniger als die erwarteten 184.000. Zudem wurden die Angaben für die Vormonate zusammen um 66.000 Stellen nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote ging zwar auf 4,3 Prozent zurück - dies sei allerdings einzig und allein einem Rückgang der Partizipationsquote auf 62,7 Prozent geschuldet, wie es aus Washington hieß. Der durchschnittliche Stundenlohn stieg wie erwartet um 0,2 Prozent.

Das Bild, das der US-Arbeitsmarktbericht für Mai liefert, fiel nach Aussage der Helaba uneinheitlich aus. "Während der Stellenzuwachs enttäuscht, liegt die Arbeitslosenquote auf einem neuen Tief, der Lohndruck bleibt aber moderat und leicht hinter den Erwartungen zurück", beschreibt Analyst Ralf Umlauf seinen ersten Eindruck. Damit sei auch das Dilemma der US-Notenbank beschrieben - es dürfte daher bei der Perspektive eines graduellen Zinserhöhungszyklus bleiben.

Am deutschen Aktienmarkt entfalteten die schwachen US-Daten die befürchtete Wirkung: Der Dax brach seine Rekordjagd zeitweise ab, der Euro schnellte im Devisenhandel steil nach oben. Am Abend notiert der Euro bei 1,1273 Dollar nach 1,1220 vor den Daten.

Der Preis für Gold dreht mit dem schwachen Dollar ins Plus und zieht nun um 0,9 Prozent an auf 1276 Dollar. Darin spiegele sich möglicherweise auch die Erwartung einer etwas geringeren Straffung der Geldpolitik, heißt es. Dazu passt auch, dass die Staatsanleihen anziehen, die Rendite der zehnjährigen Titel fällt im Gegenzug um 3 Basispunkte auf 2,17 Prozent. Der Eurostoxx50 schließt am Abend 0,58 Prozent im Plus bei 3591,82 Punkten.

Devisen: Euro zieht steil an

Die enttäuschenden Arbeitsmarktdaten aus den USA haben den Euro am Freitag auf ein neues Jahreshoch steigen lassen. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung in der Spitze 1,1282 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit November 2016. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1217 (Donnerstag: 1,1219) Dollar fest. Der Dollar kostete 0,8915 (0,8913) Euro.

Nach einem überwiegend ruhigen Handel erhielt der Euro am Nachmittag einen deutlichen Schub. Auslöser waren schwache Zahlen vom amerikanischen Jobmarkt. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung ergab für Mai einen Stellenaufbau, der deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb.

Analysten stellten sich vornehmlich die Frage, welche Auswirkungen die Daten auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed haben könnten.

Viele Beobachter werteten die Zahlen zwar als Enttäuschung, sahen aber keine unmittelbaren Folgen für den kurzfristigen Kurs der Fed. Erwartet wird, dass die US-Währungshüter ihre geldpolitische Wende Mitte Juni mit einer weiteren Zinsanhebung fortsetzt. Es wäre die zweite Anhebung in diesem Jahr und erst der vierte Schritt seit dem Start der Zinswende Ende 2015.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87268 (0,87230) britische Pfund, 125,02 (124,53) japanische Yen und 1,0893 (1,0883) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1274,95 (1264,85) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 36.500,00 Euro (36.360,00) Euro.

Beim chinesischen Yuan hat sich die Lage inzwischen etwas stabilisiert. Weitere Wertzuwächse gab es am Freitag nicht. Stattdessen gab der Yuan etwas nach. Seit der ersten Bonitätsabstufung durch die Ratingagentur Moody's seit fast 30 Jahren vor gut einer Woche hatte der Yuan aufgrund eines Eingreifens der chinesischen Führung zur Verhinderung einer Abwertung rund 1,5 Prozent an Wert gewonnen. Jetzt habe China die Zügel wieder gelockert, heißt es von der Commerzbank.

USA: New York startet im Plus

An der Wall Street herrscht zum Auftakt gedämpfte Stimmung. Der Dow-Jones-Index arbeitet sich zum Handelsstart 0,05 Prozent vor und erreicht bei 21.176,30 Punkten kurzzeitig ein neues Allzeithoch. Vor Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts waren Beobachter von einer Eröffnung bei bis zu 21.212 Zählern ausgegangen. Der breiter gefasste S&P-500 rückt in den ersten Minuten um 0,03 Prozent vor auf 2430 Punkte. An der Nasdaq gewinnt der Composite-Index 0,23 Prozent auf 6261 Punkte.

"Wir haben hier in New York zum Handelsauftakt neue Rekordhochs getestet: Im S&P-500, an der Nasdaq und im Dow Jones", berichtet n-tv Wall Street Korrespondent Jens Korte.

Die Daten vom US-Arbeitsmarkt klopften Börsianer wie üblich auf ihre Folgen für die US-Geldpolitik ab. Der unerwartet schwache Anstieg der US-Beschäftigung im Mai wird die Fed nach Einschätzung der ING nicht von einer Zinserhöhung am 14. Juni abhalten. "Die US-Wirtschaft erfreut sich der Vollbeschäftigung oder steht kurz davor, deshalb ist ein langsamer Rückgang der Beschäftigungszuwächse normal", argumentiert Volkswirt James Smith.

Anhaltend hohe Jobzuwächse dagegen würden seiner Meinung nach zu der Vermutung führen, dass die Vollauslastung doch noch weiter entfernt sei. Da auch die Fed die Wirtschaft kurz vor der Vollbeschäftigung sehe, würden die Mai-Daten an ihrer Lagebeurteilung nichts ändern, meint Smith.

Trotz der gemischten Signale vom Arbeitsmarkt wird die Fed wohl im Juni die nächste Zinserhöhung um 25 Basispunkte beschließen. Zuletzt hatte die Fed am 15. März den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben. Dies war die dritte Erhöhung seit der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise. Der Leitzins stieg um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 0,75 bis 1,00 Prozent.

Unter den Einzelwerten legen Broadcom zum Handelsstart 5,1 Prozent zu. Der Halbleiterkonzern wies am Donnerstag nach der Schlussglocke besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen aus. Der Umsatz schoss auf Jahressicht um 18 Prozent in die Höhe, Analysten hatten dem Konzern weniger zugetraut. Auch beim Ergebnis schnitt die Gesellschaft besser als prognostiziert ab. Zudem überraschte das Unternehmen mit dem Ausblick auf das laufende Quartal positiv.

Workday ziehen entgegen der vorbörslichen Erwartungen um 1,3 Prozent an. Der digitale Dienstleister für das Personalwesen hat einen Umsatzausblick über Markterwartung geliefert und auch mit den Erstquartalszahlen besser als prognostiziert abgeschnitten. Zudem wurde der Jahresausblick angehoben. Allerdings war die Aktie seit Mitte April schon sehr gut gelaufen.

Die Aktien von Lululemon Athletica schießen um 14,1 Prozent nach oben. Der Bekleidungshersteller hat im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen und einen Umbau der Marke Ivivva angekündigt. Dagegen stürzen RH um 22 Prozent ab. Die Einzelhandelskette, vormals "The Restoration Hardware", hat ihren Ergebnisausblick für das laufende Jahr gesenkt.

Parallel zum Job Report erreichten auch neue Daten zum US-Außenhandel den Markt: Das chronische Defizit in der US-Handelsbilanz ist demnach im April deutlicher gestiegen als erwartet. Das Defizit vergrößerte sich von 45,3 Milliarden US-Dollar im März auf 47,6 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium in Washington mitteilte.

Zuletzt war das Defizit im Januar höher. Volkswirte hatten mit einer Ausweitung gerechnet, allerdings im Schnitt nur auf 46,1 Milliarden Dollar. Das Defizit für März war ursprünglich mit 43,7 Milliarden Dollar angegeben worden.

Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist ein großes Thema der neuen US-Regierung. Präsident Donald Trump wertet die hohen Einfuhrüberschüsse negativ, weil sie aus seiner Sicht Arbeitsplätze in den USA vernichten. Länder mit hohem Handelsüberschuss wie China oder Deutschland profitierten dagegen. Ökonomen wenden ein, dass Handelsüberschüsse wie auch -defizite nicht per se ökonomisch positiv oder negativ seien.

Fernost: Nikkei über 20.000 Punkten

An den asiatischen Börsen herrscht eine positive Stimmung - trotz des Ausstiegs der USA aus dem Pariser Weltklimaabkommen. Wie weithin erwartet und deshalb ohne großen Einfluss auf die Finanzmärkte verkündete US-Präsident Donald Trump den Ausstieg der USA aus dem Klimaschutzabkommen.

Die Börsen in Südkorea und auf Taiwan marschieren Richtung Rekordhochs und der japanische Leitindex Nikkei-225 überspringt erstmals seit 18 Monaten die Schallmauer von 20.000 Punkten. Die Aktienkurse der Region folgen damit weitgehend den guten US-Vorgaben. Angetrieben von einem schwachen Yen führt die Börse in Tokio das Feld in Asien an, der Nikkei-225 gewinnt 1,6 Prozent und schließt bei 20.177 Punkten.

"Die US-Vorgaben stellen eine starke Bewegung dar. Sie konterkariert, was wir in der laufenden Woche bislang gesehen haben - einen holprigen Seitwärtsgang ohne echte Überzeugung", sagt CMC-Analyst Ric Spooner. "Die Geschäftsberichte in Japan, Europa und Amerika fielen positiv aus. Außerdem sehen wir eine äußerst vorhersagbare Geldpolitik der Zentralbanken. Diese wollen die Märkte nicht erschrecken", skizziert IG-Analyst Chris Weston ein insgesamt positives Gesamtbild für den Aktienmarkt.

Etwas moderater entwickelt sich der Handel an der Börse in Shanghai, wo der Composite-Index erst im späten Handel ins Plus dreht und 0,1 Prozent fester bei 3106 Zählern schließt. Bereits am Vortag hatten die chinesischen Aktienkurse dem Geschehen in der Region hinterhergehinkt. Händler verweisen auf zuletzt enttäuschende Wirtschaftsdaten aus der Volksrepublik, konkret den Caixin-Einkaufsmanagerindex. Mindestens bis Mitte Juni dürften chinesische Aktien unter Druck bleiben, mutmaßt ein Marktakteur.

Am Aktienmarkt sind Exportwerte in Tokio angesichts der Yen-Schwäche gesucht: Mitsubishi Electric steigen um 5,4 Prozent und Yamaha Motor um 4,8. In Sydney ziehen BHP Billiton mit der US-Klimapolitik um 1,3 Prozent an, obwohl sich der Bergbaukonzern, der auch Kohle fördert, enttäuscht über Trumps Entscheidung geäußert hat.

Die Kurse in Seoul profitierten derweil von einer ungebrochen von Konjunkturoptimismus getragenen Stimmung unter den Investoren, nachdem das südkoreanische BIP für das erste Quartal nach oben revidiert worden war.

In Australien stieg der Aktienmarkt bereits den vierten Tag in Folge. Gekauft wurden die Verlierer des vergangenen Monats. Der S&P/ASX-200 gewann 0,9 Prozent und auf Wochensicht 0,6 Prozent. Gegen den Trend zeigten sich erneut Energiewerte mit sinkenden Ölpreisen schwach.

In Sydney zogen BHP Billiton mit der US-Klimapolitik um 1,4 Prozent an, obwohl sich der Bergbaukonzern, der auch Kohle fördert, enttäuscht über Trumps Entscheidung geäußert hatte. Allerdings standen die Aufschläge eher in Verbindung mit steigenden Eisenerzpreisen in China, die seit Februar nachgegeben hatten. Rio Tinto und Fortescue Metals Group legten jeweils um 1,7 Prozent zu.

Die indische Börse markierte ein weiteres Allzeithoch. Der S&P/BSE Sensex hat seit Jahresbeginn um 17 Prozent zugelegt. Vor allem ausländische Anleger werden hinter der Rally gesehen. Getrieben werde die Hausse von der Hoffnung auf steigende Unternehmenmsgewinne, während die Auswirkungen der Liquiditätskrise immer mehr schwänden, hieß es.

Rohstoffe: Rohöl gibt stark nach

Im Handel mit Energierohstoffen verzeichnen Marktbeobachter einen leichten Preisrückgang beim Rohöl. Nordseeöl der Sorte Brent notiert am Nachmittag 1,4 Prozent unter Vortagesniveau bei 49,92 Dollar. Rohöl der US-Referenzssorte West Texas Intermediate (WTI) gibt um 1,4 Prozent nach auf 47,63 Dollar.

Die Ölpreise seien im Verlauf des europäisch dominierten Handels unter Druck geraten, heißt es, obwohl die Abwärtstendenz vom Vortag im asiatischen Handel noch gestoppt schien. "Wir haben ein Defizit an guten Nachrichten, sodass wir es hier mit einem technischen Ausverkauf zu tun haben könnten", meinte Gao Jian, Energiebranchen-Analyst bei SCI International.

Für Verkäufe sorgten vermutlich die steigende Produktion in den USA und in Libyen, ergänzte er. Am insgesamt freundlichen Aktienmarkt tauchen die Branchen Öl und Rohstoffe am unteren Ende auf. Von Trumps Klimapolitik lasse sich der Ölmarkt nicht aus der Reserve locken, heißt es. Der US-Ausstoß war zuletzt auf das höchste Niveau seit August 2015 geklettert.

