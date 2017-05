Startseite

US-Daten drücken den Euro: Dax schließt knapp über 12.600

Im Brückentagshandel vor dem Wochenende kämpft der deutsche Aktienmarkt mit reichlich Gegenwind. Schwer lastet Trumps Drohung, den deutschen Exporterfolg in den USA zu "stoppen", auf dem Handel. Aus New York kommt wenig Unterstützung.

Enttäuschender Wochenausklang am deutschen Aktienmarkt: Der Leitindex Dax verabschiedet sich mit einem leichten Minus von 0,16 Prozent bei 12.602,18 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht liegt das Frankfurter Börsenbarometer 0,3 Prozent im Minus. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legt um 0,38 Prozent auf 25.208,33 Zähler zu. Der Technologiewerte-Index TecDax schließt 0,02 Prozent tiefer bei 2275,43 Punkten. Der Eurostoxx50 geht rund 0,1 Prozent tiefer bei 3579,02 Punkten aus dem Handel.

Im Freitagshandel lastete insbesondere ein kolportierte Äußerung von US-Präsident Donald Trump auf dem Handelsgeschehen in Frankfurt. Trump soll sich bei seinem Besuch in Brüssel unter anderem auch kritisch zu den Exporterfolgen deutscher Autobauer im US-Markt geäußert haben. Aktien aus dem Automobilsektor gerieten daraufhin zeitweise unter Druck.

Der US-Präsident soll Deutschland und die deutschen Exportüberschüsse vor EU-Vertretern als "sehr böse" (wörtlich: "bad, very bad") bezeichnet haben. "Das ist nicht wirklich neu, aber auch nicht gerade hilfreich", meinte ein Händler mit Blick auf mögliche handelspolitische Konsequenzen.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bestätigte die Berichte, wonach Trump sich über den deutschen Handelsüberschuss beschwert hatte. Allerdings sei das von Trump in keiner Weise aggressiv vorgetragen worden. Der "Spiegel" zitierte Trump laut Teilnehmern mit den Worten: "Schauen Sie sich die Millionen von Autos an, die sie in den USA verkaufen. Fürchterlich. Wir werden das stoppen."

Selbst solide Wachstumszahlen aus der US-Wirtschaft konnten dem Dax nicht dabei helfen, die Verluste aus dem frühen Handel weiter einzudämmen. Am Brückentag nach Christi Himmelfahrt verzeichneten Händler allerdings auch erwartungsgemäß ausgedünnte Umsätze, was die Kurse schwankungsanfälliger als üblich macht. Der Dax bewegte sich in einer engen Spanne um die Marke bei 12.600 Punkten, die nun schon den siebten Handelstag in Folge Bestand hat.

USA: Opec-Effekt an der Wall Street

Die US-Börsen legen nach ihrer jüngsten Rekordjagd eine Verschnaufpause ein. Momentan hielten sich viele Investoren lieber an den Seitenlinien, meinte ein Marktbeobachter. "Börsianer wollen weder kaufen noch verkaufen", sagte Fondsmanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensberater QC Partners. "Alle haben Sorgen, dass sich die politische Situation in den USA und in Korea jederzeit zuspitzen kann." Beim G7-Treffen in Taormina auf Sizilien sollte es zwar vor allem um Handel und Klima gehen. Doch schauten die Anleger auch mit Sorge auf die US-Reaktion auf die fortgesetzten Raketentests Nordkoreas.

Der jüngste Rekordlauf der US-Börsen scheint vor dem Wochenende an ein vorläufiges Ende gekommen zu sein. Im frühen Handel geben die großen US-Indizes leicht nach. Der Dow-Jones-Index notiert 0,05 Prozent im Minus bei 21.071 Punkten. Am Vorabend war der Dow noch 0,3 Prozent fester bei 21.082,95 Zählern aus dem Handel gegangen. Der S&P-500 gibt um 0,04 Prozent nach auf 2413 Punkte, nachdem er am Donnerstag auf seinen bisher höchsten Stand gestiegen war. Der Nasdaq-Composite hält sich nahezu unverändert bei 6202 Punkten. Auch er hatte am Vortag ein Rekordniveau erreicht.

Auf der Stimmung lasten die zuletzt stark gesunkenen Ölpreise, die vor allem Aktien des Energiesektors mit nach unten ziehen. Die Opec hatte zwar am Donnerstag wie weithin erwartet ihre Fördermengedrosselung bis März kommenden Jahres verlängert, insgeheim hatten viele Marktteilnehmer aber auf weitergehende Maßnahmen gehofft, wie etwa eine nochmalige Verringerung der Fördermenge. Einige Beobachter sprechen auch von Gewinnmitnahmen im Öl, nachdem die Preise in den Tagen vor dem Opec-Treffen gestiegen waren.

Überraschend gute Konjunkturdaten können das Blatt für die Märkte vorerst nicht wenden. Vorbörslich wurden das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) in zweiter Lesung und der Auftragseingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern veröffentlicht. Das BIP wuchs laut revidierten Daten im ersten Quartal um 1,2 Prozent, während Volkswirte mit einem Plus von 0,8 Prozent gerechnet hatten, nachdem bei der ersten Veröffentlichung ein Anstieg um 0,7 Prozent verglichen mit dem vierten Quartal 2016 gemeldet worden war.

Bei den Auftragseingängen wurde im April ein Minus von nur 0,7 Prozent verzeichnet, hier war ein Rückgang um 1,8 Prozent zum Vormonat erwartet worden. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgte der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan, der - ebenfalls in zweiter Lesung - mit einem Stand von 97,1 Punkten geringfügig schwächer ausfiel als erwartet.

Während es an den Aktienmärkten leicht abwärts geht, sind vermeintlich sichere Investments wie Gold und Staatsanleihen gesucht. Der Preis für eine Feinunze Gold steigt um 0,8 Prozent auf 1266 Dollar. Marktteilnehmer erklären den Anstieg des Goldpreises mit der Angst vor einer Eskalation des politischen Streits mit Nordkorea wegen der Atomwaffentests des Landes. US-Präsident Donald Trump soll bei einem bilateralen Treffen vor dem G7-Gipfel in Italien zum japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe gesagt haben, er könne "darauf wetten", dass das "große Problem" der nordkoreanischen Atomwaffen-Ambitionen "erledigt" werde. Das Weiße Haus teilte daraufhin mit, Trump und Abe hätten sich darauf verständigt, die Sanktionen gegen Nordkorea zu verschärfen.

Unter den Einzelwerten steigt die Blackberry-Aktie um 0,8 Prozent. Das Unternehmen bekommt nach einem Streit mit Qualcomm um eine Lizenzvereinbarung mehr Geld als ihm ursprünglich zugesprochen wurde. Wie Blackberry mitteilte, beträgt die endgültige Summe 940 Millionen US-Dollar inklusive Zinsen und Anwaltskosten. Die beiden Unternehmen hatten sich im April vor einem Schiedsgericht geeinigt, es war aber ausgemacht, dass die ursprünglich vereinbarte Summe von 814,9 Millionen Dollar noch steigen würde. Der Qualcomm-Kurs gibt um 1,3 Prozent nach.

Gamestop-Aktien fallen um 6,9 Prozent. Der Computerspiele-Händler hat am Donnerstag nach Börsenschluss Geschäftszahlen veröffentlicht, die besser ausfielen als erwartet. Trotz des guten Abschneidens bestätigte das Unternehmen seine Jahresziele aber nur. Überraschend gute Zahlen hat auch die Großhandelskette Costco Wholesale vorgelegt. Die Aktie steigt um 1,8 Prozent.

Hinweis: Am US-Anleihemarkt findet vor dem langen Wochenende zum Feiertag "Memorial Day" nur eine verkürzte Sitzung statt.

Devisen: Euro geht auf Talfahrt

Der Kurs des Euro verliert vor dem Wochenende deutlich an Höhe. Nach der Vorlage der neuen Konjunkturdaten aus den USA wird die europäische Gemeinschaftswährung nur noch mit 1,1168 Dollar gehandelt und damit 0,37 Prozent unter dem Niveau des Vorabends. Kurz zuvor hatte der Euro in der Spitze noch bei knapp 1,1235 Dollar notiert.

Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1196 (Donnerstag: 1,1214) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8932 (0,8917) Euro. Zu anderen wichtigen Währungen errechnete die EZB Referenzkurse für einen Euro in Höhe von 0,87190 (0,86528) britischen Pfund, 124,38 (125,33) japanischen Yen und 1,0888 (1,0904) Schweizer Franken.

Wie gegen 14.30 Uhr (MESZ) bekannt wurde, ist die US-Wirtschaft nicht ganz so schwach in das Jahr gestartet wie bisher gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (US-BIP) habe im ersten Quartal um annualisiert 1,2 Prozent zum Vorquartal zugelegt, teilte das Handelsministerium auf Grundlage einer zweiten Schätzung mit. In einer ersten Erhebung war nur ein Zuwachs um 0,7 Prozent ermittelt worden.

Eine neue Wahlumfrage drückt das britische Pfund weiter ins Minus. Zum Euro rutscht die Devise auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Die Gemeinschaftswährung klettert auf 0,8727 Pfund von 0,8662 Pfund am Vorabend. Auch zum Dollar werte die britische Devise ab. Hier liegt der Kurs aktuell bei 1,2859 Dollar. Im US-Geschäft am Donnerstag waren es noch knapp 1,2950 und im Tageshoch sogar über 1,30 Dollar.

Marktbeobachter verweisen zur Begründung auf eine neue Umfrage von YouGov zur Wahl am 8. Juni. Demnach ist der Vorsprung der Konservativen von Premierministerin Theresa May gegenüber der Labour-Partei deutlich gesunken. Die Tories führen in der Umfrage nur noch mit 43 zu 38 Prozent gegenüber der Labour Party. Der Vorsprung der Konservativen ist damit innerhalb nur einer Woche um 5 Prozentpunkte geschrumpft.

Zuletzt hatte sich der anstehende Brexit zunehmend in den Konjunkturdaten niedergeschlagen. So hat die Wirtschaft Großbritanniens zu Beginn des Jahres laut Zahlen vom Donnerstag noch stärker an Fahrt verloren als erwartet. Der Außenhandel und der private Konsum dämpften die Wirtschaftsentwicklung.

Asien: Rekordjagd in Seoul geht weiter

Die seit dem Opec-Treffen am Donnerstag fallenden Ölpreise sind am Freitag an den ostasiatischen Börsen und in Australien das bestimmende Thema. Aktien aus dem Ölsektor stehen in der ganzen Region auf der Verliererseite und geben damit an einigen Plätzen auch die Richtung für den Gesamtmarkt vor. Das trifft vor allem für den rohstofflastigen Aktienmarkt in Sydney zu. Dort verliert der S&P/ASX-200 knapp 0,7 Prozent. An den anderen Plätzen ist die Tendenz uneinheitlich bei geringen Ausschlägen.

Am meisten tut sich noch in Seoul, wo sich der Kospi weiter von Rekordhoch zu Rekordhoch schwingt. Er legt um weitere 0,5 Prozent zu, getragen von Konjunkturzuversicht. Neue Nahrung erhält sie von Daten zum Verbrauchervertrauen. Der entsprechende Index ist auf ein Dreijahreshoch gestiegen, angetrieben von Hoffnungen in den neuen Staatspräsidenden und dessen angekündigte Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur. Rückenwind kommt außerdem vom andauernden Höhenflug des Schwergewichts Samsung. Die Aktie legt um weitere 1,1 Prozent zu und hat damit seit Jahresbeginn fast 30 Prozent an Wert gewonnen.

In Tokio gibt der Nikkei-Index um 0,4 Prozent nach auf 19.740 Punkte, gebremst vom im Handelsverlauf etwas anziehenden Yen. Damit verschlechtern sich die Exportaussichten der japanischen Exporteure verschlechtern. Kein positiver Impuls geht von neuen Preisdaten aus Japan aus. Im Mai sind die Kernverbraucherpreise zwar um 0,1 Prozent gestiegen, während Ökonomen unveränderte Preise erwartet hatten. Experten führen das kleine Plus aber lediglich auf gestiegene Energiepreise zurück. Um wirklich für einen stabilen, die Konjunktur stützenden Preisauftrieb zu sorgen, benötige es eine breitere Basis. An den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong bewegen sich die Leitindizes kaum vom Fleck.

Unter Druck stehen in Hongkong die Aktien von Lenovo. Profitierten sie am Vortag noch stark von den vorgelegten Geschäftszahlen des Technologieunternehmens, fällt der Kurs nun um 3 Prozent wieder zurück. Nomura und Morgan Stanley haben sich negativ zu den Zahlen geäußert. Laut Nomura verfehlte der operative Gewinn die Erwartungen und Morgan Stanley bemängelt die sinkenden Margen im PC-Geschäft und die sich ausweitenden Verluste bei Smartphones.

Rohstoffe: US-Öl unter 50 Dollar

Die Ölpreise ziehen im Freitagshandel leicht an. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent steigt um 11 Cent auf 51,57 Dollar. Ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legt um 13 Cent auf 49,05 Dollar - und damit weiterhin unterhalb der 50-Dollar-Marke.

Die Ölpreise waren am Vortag zeitweise stark unter Druck geraten. Die Ölminister der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hatten zwar ein erwartungsgemäß seit Januar geltendes Produktionslimit um neun Monate bis zum März 2018 verlängert. Die Märkte schienen aber doch etwas enttäuscht, begründete Jan Edelmann, Analyst bei der HSH Nordbank, die Kursverluste.

Einige Investoren hätten offenbar mit mehr gerechnet. Die Opec-Vertreter zeigten sich jedoch zufrieden mit dem Ergebnis. "Neun Monate sind das Optimum", sagte Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Falih. Ziel der Maßnahme ist es, den Ölpreis zumindest zu stabilisieren.

Quelle: n-tv.de