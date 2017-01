Marktberichte

"Trump-Trade wieder intakt": Dax schielt in Richtung 12.000

Das Thema Handel dominiert die Märkte. Nachdem der Dow Jones gestern eine neue Rekordmarke aufstellte, setzt nun auch der deutsche Leitindex Dax zum nächsten Sprung an.

Mit weiter steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler heute. "Der Ausbruch hat viele Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt", sagt ein Händler. Sie hätten bei deutlich niedrigeren Kursen einsteigen wollen. Nun müssten sie auf den fahrenden Zug aufspringen, und das werde den Markt weiter antreiben. "Über den Tag hinaus ist ein Test der 12.000er-Marke wahrscheinlich", sagt ein Händler. Dort beginnt eine Widerstandszone, die bis zum Allzeithoch bei gut 12.390 Punkten reicht.

Der Markt setzt nun wieder auf Steuersenkungen und Infrastrukturprogramme in den USA. "Der Trump-Trade ist wieder intakt", so Heino Ruland von Ruland von Ruland Research. Der neue Präsident hat nun umstrittene Öl-Pipelines genehmigt und will eine Mauer zu Mexiko bauen. "Nun wartet der Markt auf Steuervorschläge", sagt Ruland.

Am Vortag war der Dow-Jones-Index erstmals über die Marke von 20.000 Punkten geklettert und hatte auch über diesem Niveau geschlossen. Aber auch der breitere S&P-500 und der Nasdaq-Composite markierten neue Allzeithochs. Die Rekordjagd des Dow, die US-Index-Futures und vom seitwärts tendierenden Devisenmarkt kommt genauso wenig Störfeuer wie von den Rohstoffen, die stabil im Markt liegen oder etwas zulegen.

Im Euro-Stoxx-50 ist laut Händlern ein weiterer Test des bisherigen Jahreshochs bei 3334 Punkten zu erwarten. Am Mittwoch hatte er es lediglich eingestellt. Ein Ausbruch auf neue Hochs stellte die Rally auf noch breitere Beine. Dann sind Gewinne Richtung 3400 Punkte drin, sagt ein Marktanalyst.

Asien: Vertrauen in US-Konjunktur wächst

Die Rekordjagd an der Wall Street sorgt auch an den Aktienmärkten in Asien für steigende Kurse. Den deutlichsten Aufschlag weist der Nikkei-225 auf, der um 1,8 Prozent auf 19.402 Punkte zulegt. Das Plus in Schanghai fällt mit 0,2 Prozent auf 3.154 Punkte deutlich geringer aus. Ab Freitag bleiben die Börsen in China wegen des Neujahrsfestes geschlossen. Auch in Seoul, wird zum Wochenausklang nicht gehandelt. Wegen des Nationalfeiertages findet heute in Sydney kein Handel statt.

"Die Zuversicht in Bezug auf die US-Konjunktur steigt", merkt Analyst Andrew Sullivan von Haitong International Securities an. "Die Frage bleibt allerdings, wie stark der Protektionismus diese Entwicklung belasten wird", ergänzt der Teilnehmer.

Devisen: Pfund fest im Blick

Der Kurs des Euro hat sich heute Morgen weiter stabil über der Marke von 1,07 Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,0743 Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt gestern Nachmittag bei 1,0743 Dollar festgesetzt. Eine allgemein starke Kauflaune an den Finanzmärkten habe den Euro gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Experten der BayernLB gehen davon aus, dass der Dollar mit der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA in den kommenden Handelstagen wieder steigen und der Euro im Gegenzug fallen dürfte.

Besonders im Fokus steht die Kursentwicklung des britischen Pfund. Das Pfund konnte an die Kursgewinne vom Vortag anknüpfen und stieg vor der Veröffentlichung von Daten zum britischen Wirtschaftswachstum deutlich über 1,26 Dollar. Zum Vergleich: Mitte Januar stand das Pfund nur bei 1,20 Dollar. «Die Wachstumsdaten dürften heute zeigen, dass die britische Wirtschaft im Schlussquartal des letzten Jahres ähnlich schnell gewachsen ist wie in den beiden Quartalen vorher», sagte Expertin Esther Reichelt von der Commerzbank.

Rohstoffe: Kauflaune stützt Ölpreise

Die Ölpreise sind heute gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 55,52 Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 41 Cent auf 53,16 Dollar.

Eine breit angelegte Kauflaune an den internationalen Finanzmärkten habe auch die Ölpreise gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Dagegen konnte ein erneuter Anstieg der Ölreserven in den USA die Preise nicht belasten. Gestern hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in den USA in der vergangenen Woche um 2,8 Millionen Barrel gestiegen waren und damit stärker als von Experten erwartet.

