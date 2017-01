Marktberichte

Guter Jahresstart gerät ins Stocken: Dax schielt auf den Dow-Jones-Index

Frische Daten zur Preisentwicklung im Euroraum bringen die Börse in Bewegung: Der Euro bricht seinen Aufstieg ab, der Dax wechselt am späten Vormittag kurz sogar das Vorzeichen. In den USA peilen Anleger eine neue Kursmarke an.

Kleine Sprünge am deutschen Aktienmarkt: Nach einem schwachen Auftakt dreht der Leitindex Dax am späten Vormittag unvermittelt in die Gewinnzone. Das Frankfurter Börsenbarometer schnellt binnen weniger Minuten fast 20 Zähler in die Höhe, kann sich dort aber nicht lange halten. Gegen Mittag notiert der Dax wieder 0,26 Prozent im Minus bei 11.554 Punkten. "Der Dax weiß nicht so richtig, wohin mit sich", fasste n-tv Börsenkommentatorin Sabrina Marggraf die Lage zusammen.

Die Aussicht auf anziehende Preise im Euroraum konnten offenbar nur kurzzeitig Auftrieb auslösen: Der Euro gab wenige Minuten vor Bekanntgabe der Daten zu den europäischen Erzeugerpreisen kräftig ab, der Dax schnellte im Gegenzug in die Höhe.

Die Inflation der Erzeugerpreise der Euroraum-Industrie ist im November erstmals seit Juni 2013 positiv ausgefallen. Nach Mitteilung von Eurostat lagen die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte hatten auf Jahressicht unveränderte Erzeugerpreise erwartet. Im Vormonat hatte die Rate bei minus 0,4 Prozent gelegen. Ihren zyklischen Tiefpunkt hatte sie im April 2016 mit minus 4,4 Prozent erreicht. Im Vergleich zum Vormonat erhöhten sich die Erzeugerpreise um 0,3 (Prognose: 0,2) Prozent. Auch für die gesamte EU meldete Eurostat einen monatlichen Preisanstieg von 0,3 Prozent. Binnen Jahresfrist stiegen die Preise hier um 0,7 Prozent.

Das bisherige Tageshoch im Dax liegt bei 11.602,54 Punkten. Am Vorabend hatte der Dax bei 11.584,31 Zählern geschlossen. Der Nebenwerteindex MDax gibt 0,07 Prozent ab auf 22.242 Punkte. Der technologielastige TecDax verbessert sich um 0,13 Prozent auf 1838 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 gewinnt 0,03 Prozent auf 3318 Punkte.

"Die Investoren, die auf dem hohen Niveau eingestiegen sind, haben mittlerweile kein gutes Gefühl mehr mit ihren Positionen", kommentierte Börsenexperte Jochen Stanzl von CMC Markets die Lage. Die Anzeichen mehrten sich, dass die Aktienrally seit dem Wahlsieg Donald Trumps nun langsam zu Ende gehe, weshalb die Anleger begännen, ihre Gewinne mitzunehmen. Für etwas Belastung sorgt dabei der zum US-Dollar anziehende Eurokurs.

USA: Steigt der Dow über 20.000?

Am US-Aktienmarkt zeichnet sich für den Start am Donnerstag vorerst noch keine klare Richtung ab. Der Leitindex an der Wall Street war am Vortag erneut an der vor allem psychologisch bedeutsamen Marke bei 20.000 Punkten gescheitert.

Zum Handelsstart wird der Dow-Jones-Index auf Teleboerse.de bei 19.924,00 Punkten gesehen, was einem leichten Minus zum Auftakt von 0,1 Prozent entspricht. Der S&P-Future pendelt um seinen Vortagesschluss.

Händler halten eine abwartende Haltung vieler Akteure für wahrscheinlich, weil am Freitag die potenziell richtungweisenden US-Arbeitsmarktdaten für Dezember anstehen und davor noch die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten und auch der Arbeitsmarktbericht des Dienstleisters ADP über die Entwicklung der Stellen in der US-Privatwirtschaft. Bei den ADP-Daten wird eine Zunahme der Jobs um 168.000 erwartet. Daneben stehen noch weitere wichtige US-Konjunkturdaten auf dem Donnerstagskalender.

Marktstratege James Hughes mahnt die Anleger zu Vorsicht, der Aufwärtstrend sei zwar stark, für seinen Geschmack zuletzt aber zu stark ausgefallen bei den Aktien. Die 20.000er Marke könne zwar ein Schlüsselwiderstand auf dem weiteren Weg nach oben sein, sie könnte aber auch für einige Akteure das Signal für Gewinnmitnahmen - mithin zum Ausstieg - sein und eine mittelfristige Korrekturphase einläuten. Eine Korrektur schätzt der Experte als überfällig ein angesichts der rund zweimonatigen Aufwärtstendenz.

Auf der Ebene der Einzelwerte sorgte eine Ankündigung der Kaufhauskette Macy's vorbörslich für Aufsehen. Der US-Konzern will nach einem enttäuschenden Weihnachtsgeschäft bis zu 10.000 Jobs streichen. Bis Mitte des Jahres will das Unternehmen 68 Kaufhäuser schließen, weitere 30 Häuser sollen in den kommenden Jahren geschlossen werden. Die Aktie rutscht vorbörslich um 9,6 Prozent ab auf 32,40 Dollar. Noch härter trifft es die Aktie des Einzelhändlers Kohl's. Der Kurs rutscht um 15,7 Prozent ab auf 43,75 Dollar. Kohl's hat seinen Gewinnausblick gesenkt. Die Aktien von Nvidia profitieren dagegen davon, dass der Chiphersteller mit Audi kooperiert bei der Entwicklung eines selbstfahrenden Autos.

Blick nach Deutschland

Auf der Liste der stark gefragten Einzelwerten taucht die Deutsche Bank auf, deren Papiere sich an der Dax-Spitze um 2,1 Prozent verteuern. Deutschlands größtes privates Geldinstitut macht Fortschritte bei der Bereinigung seiner Rechtstreitigkeiten in den USA. Finanzwerte profitieren Börsianern zufolge weiter von Spekulationen auf eine lockerere staatliche Aufsicht in den USA. Dies gelte vor allem für diejenigen Institute mit einem großen Standbein jenseits des Atlantiks. Aufwärts geht es auch für die Aktien der Commerzbank, die sich um 1,9 Prozent verteuern.

Die Aktien von Volkswagen können einzelne Belastungsfaktoren offenbar abschütteln. Der Automobilkonzern ist mit dem Vorhaben gescheitert, Investorenklagen aus den USA vor einem deutschen Gericht zu verhandeln. Die im Dax notierten Vorzugsaktien von VW ziehen um 0,7 Prozent an.

Die Absatzzahlen der deutschen Hersteller im US-Automarkt seien im Dezember insgesamt eher enttäuschend ausgefallen, meinte ein Händler. Bei VW erhole sich der Absatz immerhin von einem "historisch niedrigen Niveau". BMW und Daimler hätten dagegen im wegen des Weihnachtsgeschäfts wichtigen Verkaufsmonat jeweils rund 5-prozentige Absatzrückgänge zu beklagen.

Abgesehen davon überschatten Deviseneffekte die Ertragsaussichten exportorientierter Unternehmen im Dax: Die Gemeinschaftswährung verteuerte sich zuletzt in ihrem Verhältnis zum Dollar deutlich. Perspektivisch macht das Waren heimischer Firmen auf dem Weltmarkt weniger wettbewerbsfähig. Verkauft werden im Dax vor diesem Hintergrund Aktien wie Siemens oder auch Infineon. Der Kurs von Adidas büßt knapp 1,2 Prozent ein. Die Aktien von Linde geben dagegen knapp 1,6 Prozent ab. Am Indexende notieren die Titel der Deutschen Börse mit minus 1,9 Prozent.

"Außerdem lastet die Diskussion um US-Importzölle auf dem Stimmung", sagte Marktanalyst Heino Ruland von Ruland Research. "Diese hätten nachhaltig negative Auswirkungen auf Exportnationen wie Deutschland." Der künftige US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag GM attackiert, weil die Opel-Mutter in Mexiko produzierte Fahrzeuge steuerfrei in die USA importiert. GM-Konkurrent Ford strich daraufhin Milliarden-Investitionen im Nachbarland.

Immobilienwerte gehören im frühen Handel zu den Hauptgewinnern am deutschen Aktienmarkt. Sie profitieren klar von der Gegenbewegung am Anleihemarkt, nachdem das Protokoll der US-Notenbank den künftigen Zinspfad nicht mehr so sicher erscheinen lässt. "Wenn die Fed schon wieder wirtschaftliche Unsicherheiten hervorhebt, sind die künftigen Zinserhöhungen doch nicht so sicher, wie der Markt bereits eingepreist hatte", meinte ein Händler. Immobilien-Aktien orientierten sich sehr stark an den Langfristzinsen und würden daher von der Entwicklung profitieren.

Im MDax ziehen die Aktien von Deutsche Wohnen zeitweise um gut 2,4 Prozent an. Die Aktien von LEG und TAG Immobilien legen je 1 Prozent zu. Im Dax zählen Vonovia mit plus 1,3 Prozent zu den Index-Spitzenreitern des Tages.

In Erwartung weiterer Hinweise auf den Zustand der US-Konjunktur dürften sich Anleger insgesamt jedoch vorerst zurückhalten, lautete eine erste Einschätzung am Morgen. "Am Markt ist man im Moment hin- und hergerissen, ob die Kurse wieder zurückfallen und die Möglichkeit zum Einstieg geben, oder ob der Markt rasch nach oben wegläuft", beschrieb ein Händler die Gemengelage. Sollte der Dax über 11.600 und 11.700 Punkte steigen, werde für unterinvestierte Akteure die Not groß, zumal Investoren im neuen Jahr auch neue Mittel zur Anlage zur Verfügung haben dürften.

Vor den US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag weitere Aufschlüsse über den Zinspfad der Federal Reserve geben können, dürfte die "Hängepartie auf hohem Niveau" andauern, meinte ein anderer Händler. Veränderungen in den Portfolios zum Jahresbeginn dürften in den kommenden Wochen zahlreiche Neubewertungen von Sektoren und Einzelwerte seitens der Analysten zur Folge haben, heißt es.

Devisen: Euro bricht Aufstieg ab

Nach der Veröffentlichung der Sitzungsprotokollen der US-Notenbank vom Vorabend macht sich im Devisenhandel Unsicherheit breit. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, beschleunigte im frühen Handel seine Talfahrt und verlor 0,8 Prozent auf 101,83 Punkte. Im Gegenzug verteuerte sich der Euro um 0,68 Prozent auf 1,0557 Dollar.

Am späten Vormittag bricht die europäische Gemeinschaftswährung ihren Aufstieg allerdings ab. Nach Bekanntgabe neuer Daten zur Preisentwicklung im Euroraum fällt der Euro von seinem Niveau von 1,0557 bis auf 1,0506 Dollar zurück und liegt damit nur noch 0,2 Prozent fester als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs für den Euro am Mittwochnachmittag auf 1,0437 Dollar festgesetzt.

Der US-Dollar verlor in der Nacht auf Donnerstag nicht nur zum Euro, sondern auch zu vielen anderen Währungen klar an Boden. Besonders deutlich profitierten dadurch der koreanische Won, der japanische Yen und der Taiwan-Dollar. Auch für die Währung Chinas, den Renminbi oder Yuan, ging es klar nach oben.

Händler erklärten die Entwicklung mit zwei Gründen: Einerseits habe sich die US-Notenbank in ihrem Sitzungsprotokoll vom Mittwochabend besorgt über einen zu starken Dollar geäußert. Zum anderen zeigten die Bemühungen Chinas, die seit Monaten zu beobachtende Kapitalflucht mit Regierungsmaßnahmen zu bekämpfen, zunehmend Wirkung.

Das britische Pfund verringert nach starken heimischen Konjunkturdaten seine Verluste. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor (Service-PMI) war mit 56,2 deutlich besser ausgefallen als die erwarteten 54,8. Bereits die Prognose war laut Markit die höchste seit Juli 2015 gewesen. Das Pfund legt zum Dollar auf 1,2314 zu nach einem Stand von 1,2287 Dollar vor Veröffentlichung der Daten. Auf Tagesbasis notiert das Pfund allerdings noch 0,2 Prozent im Minus. Der Euro fällt gegen das Pfund auf 0,8534 nach 0,8553 vor den Daten, liegt aber gegen den Vortag ebenfalls noch im Plus.

Die türkische Lira fällt auf ein neues Rekordtief zur US-Devise. Zeitweise wurden 3,6403 Lira je US-Dollar gezahlt. Aktuell kostet der Dollar 3,6170 Lira. Auf der Lira lastet nach wie vor die (geld)-politische Unsicherheit in der Türkei, wie Beobachter sagen. Die türkische Zentralbank dürfte zögern, die Zinsen aggressiv zu erhöhen, meinen die Analysten von BBH. Die Zinsen dürften daher nicht hoch genug sein, um die Lira attraktiver zu machen. Dazu gesellten sich die politischen Risiken.

Asien: Plus in China, Minus in Japan

Positive Vorzeichen dominieren an den ostasiatischen Börsen. Gute Konjunkturdaten geben dabei den Börsen in Hongkong und Schanghai Auftrieb. Zu den wenigen Verlierern in der Region gehört der Tokioter Aktienmarkt. Dort geben vor allem die Kurse exportorientierter Unternehmen nach, nachdem der Yen zum Dollar deutlich aufgewertet hat.

Der Nikkei fällt um 0,5 Prozent auf 19.493 Punkte. In Schanghai notieren die Kurse im Schnitt kaum verändert, gestützt vom Anstieg des Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor.

Ein kräftiges Plus von 1,3 Prozent zeigt dagegen der Hang-Seng-Index in Hongkong, nachdem der von IHS Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Sonderverwaltungszone in den expansiven Bereich zurückgekehrt ist, was auf ein Wachstum hindeutet. In den 21 Monaten davor war der Index stetig zurückgegangen.

Rohstoffe: Öl gibt nach

Die Ölpreise fallen im frühen Handel leicht. Ein Barrel Brent zur Lieferung im März kostet am Morgen 56,28 US-Dollar. Das sind 18 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass WTI zur Lieferung im Februar sinkt um 11 Cent auf 53,15 Dollar.

Nach einem unruhigen Jahresauftakt mit deutlichen Preisschwankungen hat sich die Lage am Ölmarkt zuletzt beruhigt. Im Zentrum des Interesses steht nach wie vor, ob das Ölkartell Opec seine mit anderen Förderländern verabredete Produktionskürzung wahr macht. Konkrete Daten dazu liegen noch nicht vor, die Kürzung soll aber seit Jahresbeginn in Kraft sein.

Quelle: n-tv.de