"Die Luft wird dünner": Dax scheitert mit Allzeithoch

Apple hat zumindest nicht enttäuscht, deutsche Konzerne überraschen mit ihren Quartalsberichten zum Teil sogar positiv. Diese Vorgaben tragen den Dax aber zunächst nicht auf einen neuen Rekord - das bestimmende Tagesthema steht noch bevor.

Nach dem Aufschlag am Dienstag geht es zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt leicht nach unten. Allerdings fallen die Verluste äußerst gering aus. "Die Luft wird dünner", kommentiert n-tv Börsenexperte Frank Meyer und verweist auf Stimmen aus dem Handel. Nach den Apple-Zahlen sei nun die Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) das bestimmende Thema am Markt.

Der Dax beginnt 0,1 Prozent schwächer mit 12.495 Punkten. Am Dienstag war der Dax 0,6 Prozent gestiegen und hatte erstmals die 12.500er Marke übersprungen. Der MDax gibt 0,2 Prozent auf 24.780 Zähler nach. Der TecDax verliert 0,4 Prozent auf 2117 Stellen, nachdem er am Dienstag ein neues Allzeithoch bei 2126 markiert hat.

Konjunktur: nach Apple, vor der Fed

Angesichts der nach Handelsschluss anstehenden Bekanntgabe der US-Zinsentscheidung dürften sich die Anleger zunächst bedeckt halten. Eine Zinserhöhung der Fed gilt als ausgeschlossen, Experten erwarten aber ein Signal für einen solchen Schritt im Juni. Weitere Hinweise erhoffen sich Börsianer von den Beschäftigtenzahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP, die einen Vorgeschmack auf die offiziellen Zahlen am Freitag geben. Analysten rechnen für April mit 175.000 neu geschaffenen Stellen, nach einem Plus von 263.000 im Vormonat.

Als leichte Kursbremse wirken laut Händler die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen iPhone-Verkäufe im ersten Quartal. Apple-Aktien gaben am Dienstag um gut 2 Prozent nach. Von einer Abstrafung der Anleger könne aber keine Rede sein, so n-tv Börsenexperte Meyer. "Die Titel waren zuvor auf ein Allzeithoch geklettert."

Dax: Banken und Autowerte im Blick

Unter den Einzelwerten im Leitindex stehen erneut Banken und Autowerte im Fokus der Anleger. Deutsche Bank legen zu. Medienberichten zufolge hat der chinesische Finanzkonzern HNA den Anteil an der Deutschen Bank auf knapp 10 Prozent erhöht.

Bei BMW, Daimler und VW bestimmen die US-Absatzzahlen die Kursrichtung. Die Verkäufe waren im April auf breiter Front zurückgegangen. Händler sprechen von "Sättigung". Lediglich VW, Audi und Porsche verzeichneten kleine Zuwächse. Bei BMW gingen die Verkäufe um 12,2 Prozent zurück und bei Daimler um 7,9 Prozent. VW-Aktien ziehen an. BMW und Daimler geben dagegen etwas nach.

Fresenius verbucht Kursgewinne. Der Gesundheitskonzern hat die Ziele für das laufende Jahr erhöht nach einem guten ersten Quartal. Die Fresenius-Tochter FMC hat im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Auch FMC-Titel verteuern sich.

Commerzbank und Allianz haben zu Hauptversammlungen geladen.

MDax: Zahlen, die überzeugen

Die guten Auftragseingänge stützen den Kurs von Jungheinrich, der anzieht. "Sie sind deutlich besser als bei Kion", sagt ein Marktteilnehmer. Auch Umsatz und Gewinnkennziffern lägen zumindest leicht über den Erwartungen. "Eine Pause ist nach der starken Rally möglich, ein Ende des Aufwärtstrends aber nicht in Sicht", sagt ein weiterer Marktteilnehmer.

Von guten Zahlen sprechen Börsianer bei Hugo Boss. Auch hier geht es für die Anteilsscheine aufwärts. "Der Umsatz ist entgegen den Erwartungen leicht gestiegen", sagt ein Händler. Die Gewinnkennziffern lägen im oberen Bereich der Erwartungen. Den Ausblick hat Hugo Boss bestätigt. "Das Geschäft scheint sich zu stabilisieren", so ein weiterer Marktexperte.

TecDax: Widerstand bei Qiagen

Keinen "Trigger" sehen Händler dagegen im Zahlenwerk von Qiagen, deren Aktien nachgeben. "Sie liegen mehr oder weniger in line", sagt ein Händler. Wenn die Aktie gekauft werde, liege das eher am Sentiment für die Branche. Zunächst dürfte das Allzeit-Hoch bei 28,50 Euro aber Widerstand zeigen.

Weiter im Aufwärtstrend befinden sich die Aktien von S&T. Das Kursplus steht. Kontron hat der Übernahme durch S&T nun zugestimmt. "Der Verschmelzung steht nun nicht mehr viel im Weg", sagt ein Händler.

Europa: BNP liefert

Als positive Überraschung werden die Zahlen von Novo Nordisk im Handel bezeichnet. Angesichts der zuletzt negativen Nachrichtenlage über den Preisdruck in den USA sorgten diese Zahlen nun für eine Erleichterungsrally, heißt es. Nicht erwartet worden sei vor allem die besserer Margenentwicklung und das erhöhte untere Ende der Jahresprognose beim Umsatz in lokalen Währungen. Die Analysten der Swedbank nennen die Zahlen "sehr solide".

Als "extrem stark" bezeichnen Händler die Zahlen der BNP Paribas. Die französische Bank hat im ersten Quartal die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen. Das Nettoergebnis liege mit 1,89 statt erwarteter 1,54 Milliarden Euro deutlich über den Erwartungen. Grund sei ein massiver Rückgang der Risikovorsorge.

Devisen: Leichte Abgaben beim Euro

Der Euro kommt zunächst etwas zurück. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0920 Dollar gehandelt und damit etwa 0,1 Prozent tiefer als am Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0915 Dollar festgesetzt.

Die Anleger hielten sich vor der Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten und der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zurück, heißt es von Marktbeobachtern. Am Vormittag könnten Daten zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone neue Impulse geben. Experten gehen von einem vergleichsweise starken Wachstum im ersten Quartal aus. "Der Währungsraum dürfte sehr gut in das Jahr 2017 gestartet sein", sagt Devisenexperte Dirk Gojny von der National-Bank.

Rohstoffe: Ölpreis klettert

Der Ölpreis erholt sich zur Wochenmitte etwas von den Verlusten der vergangenen Handelstage. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet am Morgen 50,92 Dollar. Das sind 0,9 Prozent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) steigt 0,4 Prozent auf 47,96 Dollar.

Am Dienstag hatte die Sorge vor einem zu hohen Angebot die Preise für US-Öl und für Brent-Öl jeweils auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen gedrückt. Die aktuelle Preiserholung erklärten Marktbeobachter mit jüngsten Daten zu den Lagerbeständen an Rohöl in den USA. Am Dienstagabend hatte das private American Petroleum Institute (API) gemeldet, dass die US-amerikanischen Ölreserven in der vergangenen Woche um 4,16 Millionen Barrel gefallen waren. Auch die Benzinreserven seien gesunken.

Asien: Anleger warten ab, oder feiern

Vorsichtige Zurückhaltung lautete für viele Akteure an den Finanzmärkten in Ostasien und Australien am Mittwoch die Devise. Hintergrund war auch hier die noch anstehende Sitzung der Fed. Zudem stehen am Freitag die neuesten US-Arbeitsmarktdaten an und am Sonntag entscheiden die Franzosen darüber, wer der neue Präsident wird. Hinzu kam, dass an einigen Plätzen feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, wie etwa in Tokio.

Wo gehandelt wurde, zeigte sich keine einheitliche Tendenz. In Sydney fiel der S&P/ASX200. Marktbarometer machten nach der jüngsten Gewinnstrecke Gewinnmitnahmen dafür verantwortlich. Rohstoffaktien standen unter Druck, Banken ebenso.

Der Shanghai Composite lag 0,3 Prozent im Minus. An den Börsen in Singapur und Malaysia stiegen die Kurse dagegen. In Malaysia halfen gut ausgefallene Konjunkturdaten dem Marktbarometer auf ein Zweijahreshoch. Die industrielle Aktivität hatte sich im vergangenen Monat erstmals seit zwei Jahren weder belebt.

Quelle: n-tv.de