Marktberichte

Jahreshoch ohne Dynamik: Dax scheitert am Widerstand

The trend is your friend: Diese Börsenweisheit nimmt sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zu Herzen. Der Dax klettert auf ein neues Jahreshoch. Dann bremsen die Bankenwerte.

Schafft er es oder nicht? Seit fünf Tagen legt der Dax zu, am Dienstag könnte der sechste Aufschlag folgen. Allerdings ist dem Leitindex trotz eines neuen Jahreshochs bei 10.828 Punkten ein Ausbruch aus dem Seitwärtstrendkanal nicht gelungen, am Nachmittag notiert er wieder unter der 10.800er Widerstandsmarke. "Nachhaltiger Schwung" fehle, kommentiert n-tv-Börsenexpertin Sabrina Marggraf.

Der Dax liegt am Nachmittag 0,3 Prozent im Plus bei 10.798 Punkten. Am Montag war er bei 10.761 Zählern aus dem Handel gegangen. Der MDax dreht 0,2 Prozent ins Minus auf 21.371 Punkte. Der TecDax gewinnt 0,4 Prozent auf 1774 Zähler.

Konjunktur: Ifo-Index liefert

"Der Optionsverfall am Freitag hat wie ein Befreiungsschlag gewirkt", sagt ein Händler. Bis zu diesem Stichtag hätten Positionen am Terminmarkt einen Ausbruch nach oben verhindert. Dieses Hemmnis sei nun beseitigt.

Zudem werde der Aufschwung auch fundamental getragen. "Die Einkaufsmanagerindizes gestern waren klasse", meint ein anderer Marktexperte. Und auch der deutsche Ifo-Index schlägt die Erwartungen der Volkswirte. Mit einem Anstieg auf 110,5 Punkte legte er einen Punkt gegenüber dem September zu. "Der Aufschwung in Deutschland gewinnt an Fahrt", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Rückenwind für Aktien kommt auch von der bislang gut laufenden US-Quartalsberichtssaison. Bislang haben 120 Unternehmen aus dem S&P-500-Index ihre Quartalsdaten vorgelegt, davon haben 78 Prozent die Erwartungen übertroffen. Das liege deutlich über dem historischen Durchschnitt, heißt es.

USA: "Blackout Period" kommt

Eine Flut von Quartalszahlen, garniert mit ein paar US-Konjunkturdaten, geben am Dienstag die Richtung für die Wall Street vor. Zudem besteht die letzte Gelegenheit für Fed-Mitglieder sich vor der Notenbanksitzung in der kommenden Woche noch einmal zu Wort zu melden. Denn dann beginnt die "Blackout Period", die Schweigeperiode vor dem Treffen des Offenmarktausschusses. Der S&P-500-Future liegt aktuell mit 0,2 Prozent im Plus.

Der Chipkonzern Rambus hat im dritten Quartal die Prognosen übertroffen und einen Ausblick über den Erwartungen geliefert. Zudem hat Rambus eine Linzenzvereinbarung mit dem Grafikchiphersteller Nvidia abgeschlossen. Die Aktie schoss nach Sitzungsende am Montag um knapp 7 Prozent nach oben, Nvidia zeigten sich kaum verändert.

Dax: T-Mobile-US als Kurstreiber

Titel der Deutschen Telekom bleiben bei den Dax-Einzelwerten im Fokus: "Die Aktie hatte die Hälfte der Gewinne nach den starken T-Mobile-US-Zahlen gestern Mittag wieder abgegeben, das war zu viel", sagt ein Händler. Die Kursrally der T-Mobile-Aktie von 9,5 Prozent im US-Handel sollte nicht spurlos an der Telekom vorbeigehen. "Das war eine korrekte Reaktion auf den Gewinnsprung und unterstreicht, dass die Telekom hier ein richtiges Schätzchen im Portfolio hat", so ein anderer Händler. Telekom-Papiere gewinnen 3 Prozent und sind damit Topgewinner im Dax.

Eine Analyse von Morgan Stanley, nach der bei der Deutschen Bank zum Erreichen einer Kernkapitalquote von 13 Prozent etwa 8,5 Milliarden Euro fehlten, schickt die Titel auf Talfahrt. Deutsche Bank verlieren 3 Prozent. Sie sind damit schwächster Dax-Wert. "Die Gewinnmitnahmen bei den Banken bremsen auch den Gesamtmarkt", sagt der Händler.

MDax: Zahlen machen Kurse

Nach gut ausgefallenen Geschäftsdaten setzen bei Covestro leichte Gewinnmitnahmen ein. Das Papier hat sich seit Jahresbeginn in etwa verdoppelt und notiert in der Nähe des Allzeithochs. Der bereinigte Gewinn habe klar die Erwartungen übertroffen, der Ergebnisanstieg um 22 Prozent sei stark, heißt es im Handel. Die DZ-Bank hat nach den Zahlen die Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt. Covestro geben 0,4 Prozent nach.

MTU-Aero-Papiere positionieren sich rund 4 Prozent schwächer. Auch hier machen Marktteilnehmer Gewinnmitnahmen verantwortlich. Der Konzern hat zuvor dank lukrativer Wartungsaufträge zum zweiten Mal in diesem Jahr die Gewinnprognose angehoben. Das bereinigte Ebit soll demnach nun rund 500 Millionen Euro betragen. Im dritten Quartal steigerte MTU das operative Ergebnis von 120,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 139,7 Millionen Euro.

SDax: KWS liefer

KWS Saat erreicht im Geschäftsjahr 2015/16 seine Ziele und schlägt eine stabile Dividende von 3 Euro je Aktie vor. Im laufenden Fiskaljahr soll der Umsatz zwar langsamer wachsen, die Ertragskraft soll sich aber verbessern. KWS Saat verlieren 1,7 Prozent.

Europa: Zahlen satt

Linde-Konkurrent Air Liquide sei im dritten Quartal etwas hinter den Umsatzerwartungen seines Hauses zurückgeblieben, sagt ein Händler. Kursstützend wirke sich allerdings die Bekräftigung des Ausblicks aus. Eine positive Überraschung sei auch das mit 5,2 Prozent überraschend hohe Umsatzplus in der Sparte Gesundheit. Air-Liquide-Titel notieren 0,6 Prozent fester.

Novartis-Aktien verlieren rund 1 Prozent nach der Vorlage der Drittquartalszahlen. Der schweizerische Pharmakonzern hat im dritten Quartal 2016 trotz US-Generikakonkurrenz für seinen Blockbuster Gleevec besser abgeschnitten als erwartet. Das operative Kernergebnis ging im dritten Quartal zwar um 3 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar zurück, doch Analysten hatten mit einem stärkeren Minus auf 3,3 Milliarden gerechnet,

Positiv kommen die Geschäftszahlen von Orange an. "Bei den Gewinnen lief es leicht besser als erwartet und der leichte Umsatzrückgang war geringer als befürchtet", sagt ein Markteilnehmer. Für das Orange-Papier geht es in Paris 4,8 Prozent nach oben.

Rohstoffe: Brent klettert

Der Ölpreis zieht im Handelsverlauf zusehends an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 51,75 Dollar. Das sind 0,6 Prozent weniger als zum Wochenstart. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI klettert 1,6 Prozent auf 50,85 Dollar.

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank dürfte der Ölpreis in den kommenden Tagen eher fallen. "Die Abwärtsrisiken nehmen zu", heißt es in einem Marktkommentar. Die Experten begründen dies mit der Haltung des Irak in der Frage einer möglichen Begrenzung oder Kürzung der Fördermenge durch die Organisation erdölexportierender Länder (Opec). "Der Irak wird einer Kürzung seiner Ölproduktion bei der Opec-Sitzung Ende November kaum zustimmen."

Devisen: Euro bleibt unter 1,09

Der Euro kämpft sich leicht nach oben. Die Gemeinschaftswährung kostet am frphen Nachmittag 1,0882 Dollar und damit etwa 0,1 Prozent mehr als noch am Montagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs am Montagmittag auf 1,0891 Dollar festgesetzt nach 1,0886 Dollar am Freitag.

Im längerfristigen Vergleich ist der Euro derzeit schwach. Am Freitag hat er bei 1,0859 Dollar den tiefsten Stand seit März erreicht. Experten machen dafür sowohl jüngste Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi als auch einen auf breiter Front starken Dollar verantwortlich.

Der chinesische Yuan steht indes zunehmend unter Druck. Am Montag erreichte die Währung im für ausländische Investoren wichtigen sogenannten Offshore-Handel ein Rekordtief zum US-Dollar und fällt am Dienstag noch weiter. Zwischenzeitlich kostet ein Dollar 6,7885 Yuan. Verantwortlich für die Yuan-Schwäche ist laut Händlern unter anderem die Erwartung steigender Leitzinsen in den USA. Die Entwicklung deutet nach Einschätzung der Devisenexperten der Commerzbank zudem darauf hin, dass trotz der Kontrollen immer noch Kapital aus China abfließt.

Asien: Schwierige Gemengelage

Die ostasiatischen Aktienmärkte warteten mit keiner einheitlichen Tendenz am Dienstag auf. So schloss der Nikkei-Index 0,8 Prozent fester bei 17.365 Zählern. Der S&P/ASX200 in Sydney kletterte 0,6 Prozent auf 5443 Stellen. Der japanische Eisenbahnbetreiber Kyushu Railway feierte indes ein fulminantes Börsendebüt gefeiert. Am ersten Handelstag nach dem knapp 3,7 Milliarden Euro schweren IPO kletterte die Aktie um 15 Prozent. Sie profitierte von der starken Nachfrage nach einem stabilen Papier, das regelmäßige Dividenden abwirft.

Weniger freundlich sah es an die chinesischen Börsen aus. Während ein Rückgang des Yuan etwas belastete, stützten festere Rohstoffwerte den Markt. Das neuerliche Sechsjahrestief der chinesischen Währung befeuerte Sorgen, dass sich die Devise auf einem anhaltenden Abwärtspfad bewegt mit der Gefahr, Liquiditätsabflüsse nach sich zu ziehen.

In Seoul fiel der Kospi 0,5 Prozent, nachdem das BIP im dritten Quartal 2,7 Prozent gestiegen war - nach einem Plus von 3,3 Prozent in der Periode zuvor. Dennoch lag das Wachstum damit höher, als von Experten mit 2,5 Prozent im Jahresvergleich erwartet.

