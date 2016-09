Marktberichte

Warten auf Zinsentscheidungen: Dax schaltet in den Schleichmodus

Gespannte Ruhe herrscht an den internationalen Börsen vor den Zinsentscheidungen in den USA und Japan. Der Dax verteidigt ein kleines Plus. Er erfährt kaum Impulse aus dem Handel in Asien. Leicht bergab geht es mit den Ölpreisen.

Nach der technischen Erholung zu Wochenbeginn schleicht der deutschen Aktienmarkt ein weiteres kleineres Schrittchen voran. In den ersten Minuten legt der Leitindex Dax 0,3 Prozent auf 10.397 Punkte zu. Der MDax tritt mit 21.209 Zählern praktisch auf der Stelle. der TecDax indes gibt 0,1 Prozent auf 1772 Punkte nach.

Im Blick steht die beginnende zweitägige Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve. Die geldpolitische Entscheidung der Fed wird dann am Mittwoch bekannt gegeben, genauso wie die der japanischen Notenbank (BoJ). Im Vorfeld dürften sich die Anleger nicht mehr weit aus dem Fenster lehnen. Die Fed dürfte die erste Zinserhöhung in diesem Jahr weiter hinauszögern. Die US-Notenbank zauderte sogar dann, als so gut wie alle Wirtschaftsindikatoren nach oben zeigten, wie dies im Sommer der Fall gewesen war. Spannender könnte die Sitzung der japanischen Notenbank werden. Zwar wird im Konsens erwartet, dass die BoJ die Geldpolitik unverändert lässt, allerdings gehen die Erwartungen der Beobachter an die Sitzung weit auseinander.

Im Dax sind am morgen Bayer gesucht, die 1,4 Prozent anziehen. Der Chemie- und Pharmakonzern setzt sich mitten in der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto neue Renditeziele. Adidas legen 0,8 Prozent zu. Auf den Verkaufslisten stehen derweil HeidelbergCement ganz oben, die 1,1 Prozent nachgeben. Deutsche Bank sinken um weitere 1,0 Prozent.

Fernost: Wenig Bewegung in Australien und Japan

Auch in Japan und den USA sorgt die näher rückenden Zinsentscheidungen für ein dünnes Geschäft. Die Indizes pendeln dabei in engen Spannen um die Schlussstände des Vortages. In Sydney, wo technische Probleme am Vortag für eine stark verkürzte Sitzung gesorgt hatten, reduziert sich der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent. In Tokio gibt der Nikkei-225 nach dem Feiertag zu Wochenbeginn um 0,2 Prozent nach und schließt bei 16.492. "Die Märkte wägen Chancen und Risiken der Zinsentscheidungen der Bank of Japan und der Fed ab", so Analyst Ric Spooner von CMC Markets.

Die australische Notenbank will die Zinsen auf dem aktuellen Niveau belassen, möglicherweise sogar bis in das kommende Jahr hinein. Dies geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Protokoll der Sitzung vom 6. September hervor. Die Reserve Bank of Australia hatte im August den Leitzins um 25 Basispunkte auf das neue Rekordtief von 1,50 Prozent gesenkt.

Rohstoffe: Öl etwas billiger, Gold legt leicht zu

Die Ölpreise geben im frühen Handel etwas nach. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 45,80 US-Dollar - das sind 15 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im November fällt um 24 Cent oder 0,6 Prozent auf 43,62 Dollar.

Wichtigstes Thema am Ölmarkt bleibt das informelle Treffen des Ölkartells Opec in der kommenden Woche in Algier. Fachleute halten eine Vereinbarung zur Begrenzung der Ölförderung zwecks Preiskontrolle zwischen der Opec und anderen Produzenten wie Russland für unwahrscheinlich. Gegenteilig hatte sich am Sonntag Venezuelas Präsident Nicolas Maduro geäußert. Er rechnet mit einem baldigen Abkommen.

Im Goldhandel wird von einem extrem vorsichtigen Agieren gesprochen. Die bestehende Unsicherheit über den Zeitpunkt des nächsten Zinsschrittes in den USA sorgt für Zurückhaltung, auch wenn am Mittwoch eine Zinserhöhung ausgeschlossen wird. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,3 Prozent auf 1316 Dollar.

Devisen: Euro tritt auf der Stelle

Der Euro zeigt sich gegenüber dem US-Dollar nur wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung notiert am Morgen bei 1,1174 Dollar. Anleger setzen auf eine Zinsbestätigung durch die Fed. Zum Yen notiert der Greenback weiterhin knapp unter der Marke von 102.

Quelle: n-tv.de