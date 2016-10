Marktberichte

Deutsche Bank klettert an die Spitze: Dax schafft den Sprung ins Plus

Der Aktienhandel beginnt die neue Woche schleppend. Ab Mittag dreht sich die Stimmung der Marktteilnehmer, und der Dax kann die Verluste der ganzen letzten Woche aufholen. Vor allem die Deutsche-Bank-Aktie legt eine Kehrtwende hin.

Der Dax hat sich am Montag nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Gewinnzone etabliert. Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 1,06 Prozent auf 10.602,12 Punkte. Die Verluste der vergangenen Woche sind damit mehr als wettgemacht.

Positives vom deutschen Außenhandel: Die Exporte stiegen so stark wie seit sechs Jahren nicht mehr. Für den Index der mittelgroßen Unternehmen MDax ging es am Nachmittag um 0,77 Prozent nach oben auf 21 439,12 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,79 Prozent auf 1807,95 Punkte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab es ein Plus von 0,87 Prozent.

Analyst Daniel Saurenz von Feingold Research sieht Anzeichen dafür, dass die Jahresendrally schon beginnt. „Gewöhnlich liest man Anfang November bis Mitte November, dass so langsam Zeit wäre für eine Jahresendrally. Doch die letzten Jahre haben gezeigt, dass die sogenannten Jahresendrallys immer früher starten. 2015 war der Einstieg Ende September genau richtig, 2016 könnte es genauso sein." Saurenz macht dafür zwei Faktoren aus, die in diesem Jahr zusammenkommen: "Die Wall Street wünscht sich Hillary Clinton als Präsidentin und wird diesen Bonus sicherlich nicht dann einpreisen, wenn am 9.November die Wahllokale schließen. Im Gegenteil – je wahrscheinlicher die Demokratin im Weißen Haus wird, desto früher sollte die Rally starten und ob man sie dann „Präsidentenrally, Jahresendrally oder einfach First-Lady-Rally“ tauft wird allen egal sein, die sich Ende September positioniert haben."

Nach der US-Wahl am 8. November könnte es dagegen einen Dämpfer geben, so Saurenz: "Nach der Wahl von Hillary Clinton wäre nämlich auch ein 'sell-on-good-news' denkbar, vor allem da sich Janet Yellen dann leichter tun könnte Anfang Dezember endlich ihren lange vorbereiteten und in Sachen Glaubwürdigkeit – nicht in Sachen Vernunft – nötigen Zinsschritt zu vollziehen."

Einen Indikator dafür, dass die Rally längst läuft, sei die Suche nach dividendenstarken Aktien im Dax. "Diese wollen viele Investoren im Depot haben und die Relative Stärke von BASF, Daimler, BMW, Allianz, Münchner Rück oder Siemens in den letzten Wochen ist durchaus auffällig", sagt Saurenz.

Neue Rücksetzer bei Deutsche Bank und RWE

Die Aktien der Deutschen Bank - am Morgen noch der größte Verlierer - zählten am Nachmittag zu den größten Gewinnern und trugen damit entscheidend zur Stimmungsaufhellung auf dem Börsenparkett bei. Konzernchef John Cryan hatte bei seinem Gesprächen in Washington zwar keine Einigung mit der US-Justiz über windige Hypotheken-Deals aus der Zeit vor der Finanzkrise erreicht. Marktbeobachter Jens Klatt geht aber davon aus, dass es zeitnah doch noch zu einer gütlichen Einigung zwischen der Bank und der US-Justiz kommen wird. Die Aktie stieg zuletzt um rund zwei Prozent.

RWE fallen indes um 1,4 Prozent, obwohl HSBC die Aktie vom "Reduce"-Votum befreit und sie auf "Hold" hochgestuft hat. RWE-Tochter Innogy geben 0,6 Prozent ab und fallen mit 35,77 Euro weiter unter ihren Ausgabekurs von 36 Euro vom Freitag. Die nachgebenden Innogy-Kurse setzen auch der RWE-Aktie zu.

Berichtssaison im Fokus

In den Fokus rückt auch die Berichtssaison, die mit Alcoa am Dienstag eröffnet wird. Die Geschäftszahlen des Aluminiumverhütters unter Führung des früheren Siemens-Managers Klaus Kleinfeld gelten als guter Indikator dafür, wie sich die globale Konjunktur entwickelt. Als elementar wichtig für die weitere Richtung an den Märkten sehen Händler indes den Freitag: Dann legen mit JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo gleich drei US-Großbanken ihre Geschäftszahlen zum dritten Quartal vor.

Auch aus Europa kamen am Morgen erste Umsatzzahlen, so wie jene des Duftstoffherstellers Givaudan. Für die Analysten von Davy sind diese im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen. So liege der Umsatz im dritten Quartal bei 1,184 Milliarden Franken, der Konsens der Analysten habe mit 1,188 Milliarden gerechnet. Auf die Bereich heruntergebrochen hätten die Duftstoffe die Prognosen knapp verfehlt, die Aromen allerdings mehr als geliefert. Givaudan verlieren 1,2 Prozent, die Aktie des Konkurrenten Symrise notiert unverändert.

USA: Wall Street startet mit Plus

Auch die Wall Street verzeichnet zum Handelsstart Gewinne. Neben den positiven Vorgaben aus China und Europa stärkt auch der festere Ölpreis die Kaufbereitschaft der Investoren. Kurz nach Handelsstart steigt der Dow-Jones-Index um 0,7 Prozent auf 18.365 Punkte, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite legen jeweils 0,6 Prozent zu. Der Handel dürfte indes verhalten und ruhig verlaufen, da wegen des Feiertags "Columbus Day" die Umsätze niedrig bleiben dürften. Der US-Anleihehandel bleibt gänzlich geschlossen.

Teilnehmer sehen eine kleine Gegenbewegung zum Freitag, als die Kurse nachgegeben hatten. Der Arbeitsmarktbericht war schwächer ausgefallen war als erwartet - die Daten waren aber nicht schwach genug, um die Erwartung einer Fed-Zinserhöhung im Dezember abzumildern.

Nach einem Medienbericht über das Ausscheiden aller großen Kaufinteressenten ist die Aktie von Twitter am Montag unter den Wert vor Beginn der Übernahmegerüchte gefallen. Das Papier des Kurzmitteilungsdienstes verlor zum Start des US-Handels rund 13 Prozent. Damit fiel das Wertpapier auf 17,30 Dollar. Am Wochenende schrieb der Finanzdienst Bloomberg, dass auch die Software-Firma Salesforce als letzter großer Anwärter nicht mehr interessiert sei.

Rohstoffe: Ölpreis dreht ins Plus

Der Ölpreis ist nach Verlusten massiv ins Plus gedreht, so dass die US-Sorte WTI nun 2,4 Prozent höher bei 51,03 Dollar das Fass notiert. Eine Reihe von Aussagen rund um die Öl-Konferenz in Istanbul stützt den Preis. Der saudische Ölminister Khalid al-Falih hat sich optimistisch gezeigt, dass die großen Ölförderländer bis November eine Übereinkunft zu einer Produktionsdrosselung erzielen können. Zudem hat der Irak mitgeteilt, den Ausstoß einfrieren zu wollen. Und schließlich hat auch der russische Präsident Wladimir Putin seine Bereitschaft signalisiert, gemeinsam die Ölproduktion zurückzufahren.

Devisen: Ruhe nach dem "Flash-Crash"

Auch auf Devisenseite ist es ruhig. Nachdem das britische Pfund am Freitag mit dem "Flash-Crash" im Fokus gestanden hat, notiert die britische Währung gegenüber Freitagabend wenig verändert zum Dollar bei 1,2406. Der Euro gibt am Mittag gegen den Dollar leicht nach auf 1,1170. Die zweite Fernseh-Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump hat kaum Auswirkungen auf den Wechselkurs genommen. Laut Umfragen ging Clinton auch im zweiten Duell der Präsidentschaftskandidaten als Siegerin hervor.

Asien: Feiertag in Tokio und Hongkong

An den ostasiatischen Börsen war zu Wochenbeginn keine einheitliche Tendenz auszumachen. Während es in Schanghai nach einwöchiger Handelspause recht kräftig nach oben ging, traten die meisten anderen Börsen mehr oder weniger auf der Stelle. In Tokio und Hongkong ruhte der Börsenhandel feiertagsbedingt.

Der Aktienmarkt in Schanghai startete nach der einwöchigen Pause wegen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertagtag mit einem kräftigen Plus von 1,5 Prozent in die Woche. Die chinesischen Aktien profitierten von Maßnahmen, mit denen die Regierung der Überhitzung des Immobilienmarkts gegenzusteuern versucht. In 20 Großstädten des Landes müssen Immobilienkäufer neuerdings etwa höhere Anzahlungen leisten. Geld, das nicht in Immobilien investiert werden kann, dürfte am Aktienmarkt angelegt werden, erklären Marktbeobachter.

Ungerührt zeigte sich der Markt davon, dass die chinesische Zentralbank den Referenzkurs des Yuan zum Dollar mit 6,7008 auf den tiefsten Stand seit sechs Jahren festgelegt hat, was einer Abwertung um 0,3 Prozent zum letzten Fixing von 6,6778 am 30. September vor der Feiertagspause entspricht.

Im südkoreanischen Seoul schloss der Leitindex Kospi 0,1 Prozent im Plus, gebremst vom Indexschwergewicht Samsung. Dessen Kurs fiel um 3,2 Prozent. Samsung stellt die Produktion des Mobiltelefons Galaxy Note 7 nach Angaben aus informierten Kreisen ein, weil das Unternehmen die Batterieprobleme des Geräts nicht in den Griff bekommt.

