Startseite

Unternehmenszahlen im Fokus: Dax sammelt weiter Kraft

Zum Wochenabschluss setzt der Dax seine Seitwärtsbewegung weiter fort. Impulse sind lediglich für Einzelwerte zu erwarten. Unter anderem legen ThyssenKrupp und Allianz ihre Zahlen vor. Besonders im Blick stehen zudem die US-Einzelhandelsumsätze.

Am deutschen Aktienmarkt ist auch zum Wochenausklang kein Ende der Konsolidierung in Sicht. Der Dax wird vorbörslich wenig verändert knapp über 12.700 Punkten erwartet.

Damit liegt der Rekordstand von 12.783 Punkten zwar weiter in Reichweite, "für einen Ausbruch nach oben fehlen aber die Impulse", sagt ein Händler. Weder aus den USA noch aus Asien kämen entsprechende Vorlagen. Am Donnerstag hatten Gewinnmitnahmen den deutschen Leitindex um 0,4 Prozent ins Minus auf 12.711,06 Punkte gedrückt.

"Anleger versuchen zurzeit, das goldene Mittelmaß bei den Bewertungen zu finden, da einerseits Firmengewinne und Wachstumsdaten gut aussehen, sich bei den Zentralbanken aber ein Konsens herauszubilden scheint, dass Zinsanhebungen der sinnvolle nächste Schritt wären", beschreibt Jochen Stanzl von CMC Markets die gegenwärtige Situation. Damit dürfte sich die Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau erst einmal fortsetzen. Als unterstützt gilt der Dax am Donnerstagtief bei 12.662 Punkten.

Neben den Firmenbilanzen wie von ThyssenKrupp, Allianz und Innogy richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die US-Einzelhandelsumsätze, von denen sie sich Hinweise auf Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinserhöhungen erhoffen. Außerdem steht das von der Universität Michigan ermittelte Barometer für die Stimmung der US-Verbraucher auf dem Terminplan. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Asien: Starker Yen bremst den Nikkei

Ohne klare Tendenz zeigen sich die ostasiatischen Börsen im Handelsverlauf. Die Vorgaben aus Europa und den USA förderten kein gesteigertes Kaufinteresse, heißt es. Dort hätten vor allem schwache Geschäftsausweise belastet. In Japan verhindert ein steigender Yen den Angriff auf die Marke von 20.000 Punkten im japanischen Leitindex Nikkei. Schon seit Tagen scheitern in Tokio entsprechende Versuche. Nun sind es in erster Linie vom Export abhängige Werte, die bremsen.

Im späten Geschäft sinkt der 225 Werte umfassende Nikkei an der Tokioter Börse um 0,5 Prozent auf 19.854 Punkte, in Australien fällt der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 0,9 Prozent deutlicher zurück. In China scheinen die gröbsten Regulierungssorgen nun eingepreist zu sein, der Schanghai-Composite erholt sich um weitere 0,4 Prozent auf 3.073 Punkte. In Singapur dominieren Gewinnmitnahmen, nachdem der Leitindex am Vortag ein frisches 22-Monatshoch markiert hatte.

Devisen: Dollar wartet auf kommende Fed-Sitzung

Zum Dollar bewegte sich der Euro um die Marke von 1,0870 Dollar seitwärts. Im späten US-Handel lag die Gemeinschaftswährung bei 1,0864 Dollar. Im Tageshoch waren 1,0893 Dollar aufgerufen worden. Die Blicke seien bereits auf die kommende Sitzung der US-Notenbank im Juni gerichtet. Der Markt preise eine Zinserhöhung derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent ein, hieß es. Das britische Pfund fiel nach Bekanntgabe des Zinsentscheids der Bank of England (BoE) zurück. Die Notenbanker entschieden mit 7:1 Stimmen, den Leitzins unverändert bei 0,25 Prozent zu belassen. Einige Akteure am Devisenmarkt hätten erwartet, dass noch ein oder zwei weitere Mitglieder für eine Zinserhöhung stimmen würden, hieß es zur negativen Reaktion des Pfund Sterling.

Rohstoffe: Ölpreise halten Vortagsgewinne

Die Ölpreise haben ihre seit Wochenmitte erzielten Gewinne gehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 50,80 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um fünf Cent auf 47,88 Dollar. Seit Mittwoch befinden sich die Ölpreise im Aufwind. Auslöser waren Vorratsdaten aus den USA, die auf einen stärkeren Rückgang der nach wie vor überdurchschnittlich hohen Rohölvorräte hindeuten.

Die sinkenden Kurse am Aktienmarkt trieben einige Anleger in den vermeintlich sichereren Goldhafen. Der Goldpreis verbesserte sich zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.224 Dollar je Feinunze. Der Preis bewege sich weiter in seiner bestehenden Spanne zwischen 1.200 und 1.250 Dollar, sagte Jeffrey Nichols von American Precious Metals Advisors.

Quelle: n-tv.de