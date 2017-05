Startseite

Kalter Windstoß an der Börse: Dax rutscht unter 12.600 Punkte

Die freundliche Feiertagsstimmung hält an der Frankfurter Börse nicht lange an: Im Geschäft an Christi Himmelfahrt bekommen die Optimisten plötzlich kalte Füße. Sind die Futures schuld? Börsenprofis rechnen mit einer schnellen Gegenbewegung.

Wechselhafte Stimmung im Geschäft mit deutschen Aktien: Nach einem freundlichen Auftakt fällt der Leitindex nach gut einer Stunde im Handel zurück. Am späten Vormittag notiert der Dax 0,54 Prozent tiefer bei 12.573 Punkten. Das bisherige Tageshoch liegt bei 12.697 Punkten. Am Vorabend war das prominente deutsche Börsenbarometer 0,1 Prozent tiefer bei 12.642,87 Zählern aus dem Handel gegangen.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gibt 0,41 Prozent nach auf 24.978 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax hält sich 0,01 Prozent im Plus bei 2256 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 geht es um 0,19 Prozent auf 3579 Punkte nach unten.

In einem dünnen Feiertagshandel hätten Future-Verkäufe für den deutlichen Rücksetzer im Dax gesorgt, meinten Marktbeobachter. "Es wurden einige Stopp-Verkäufe ausgelöst", erklärte ein Derivate-Händler. Marktbewegende Nachrichten, die den Abverkauf ausgelöst haben könnten, gebe es keine. Ein Blick auf die anderen Börsen zeige zudem, dass diese die Bewegung nicht im gleichen Umfang mitmachten. Der Händler rechnet damit, dass sich der Dax im Tagesverlauf wieder erholen wird.

Die gute Stimmung geht Marktbeobachtern zufolge zum Teil auf Überlegungen zur Zinspolitik im Dollarraum zurück: Die US-Notenbank (Fed) habe zuletzt eine zuversichtliche Konjunktureinschätzung abgegeben, heißt es. In Sachen Zinsanhebung habe die Fed einen vorsichtigeren Ton angeschlagen. Bevor es zu einer zweiten Zinsanhebung im laufenden Jahr kommt, will die Fed weitere Hinweise auf eine Festigung des Aufschwungs sehen, wie aus den Protokollen zur jüngsten Fed-Sitzung von Anfang Mai hervorgeht.

Den Fed-Protokollen zufolge haben sich die meisten Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses dafür ausgesprochen, dass eine weitere Zinserhöhung "bald" erfolgen soll. Im späten US-Handel des Vorabends interpretierten Beobachter die sogenannten Fed-Minutes allerdings als "taubenhafter" als erwartet. Die Aktienkurse zogen in New York an: Der S&P-500 schloss sogar mit einem Rekordhoch. Steigende Zinsen schmälern tendenziell die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren.

Der deutsche Aktienhandel dürfte wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt insgesamt jedoch vergleichsweise ruhig verlaufen. Anleger richten zudem ihr Augenmerk auf das Opec-Treffen in Wien. An den Märkten wird eine Verlängerung der Förderkürzungen um mindestens neun Monate erwartet. Steigende Ölpreise dürften Dax-Werte aus rohstoffintensiven Branchen wie etwa die Lufthansa belasten. Im frühen Handel ist von einer solchen Wirkung allerdings noch nichts zu sehen: Die Aktien der größten deutschen Fluggesellschaft legen um 1,9 Prozent zu und führen damit die Gewinnerliste im Leitindex an.

Bei den Einzelwerten profitieren Aixtron vom Verkauf ihrer ALD/CVD-Speicherproduktlinie. Die Aktien gewinnen 3,6 Prozent und liegen damit an der TecDax-Spitze. Linde gewinnen im Dax nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank 1,1 Prozent.

Die übrigen europäischen Börsen bieten ebenfalls ein vorsichtig-freundliches Bild: Während die Handelsplätze in Österreich und in der Schweiz geschlossen bleiben, wird an den anderen Aktienmärkten wie auch in Deutschland trotz des Feiertags "Christi Himmelfahrt" gehandelt.

Bewegung gab es im Spezialsegment der Fußball-Aktien: Für die Titel von Ajax-Amsterdam geht es nach dem verlorenen Europa-League-Endspiel um 6,6 Prozent auf 9,57 Euro nach unten. Manchester United (ManU), die Mannschaft von Jose Mourinho, setzte sich mit 2:0 gegen die Niederländer durch. ManU hat mit dem Sieg die direkte Qualifikation für die lukrative Champions League geschafft. Das Spiel endete um etwa 22.30 Uhr MESZ am Mittwoch. Zum Handelssschluss um 22.00 Uhr in New York, wo die Aktien von Manchester United gehandelt werden, lag das Papier 2,7 Prozent höher bei 17,35 Dollar. Nachbörslich stieg der Kurs weiter bis auf zuletzt 17,65 Dollar.

Devisen: Fed-Debatte belastet den Dollar

Der Kurs des Euro legt leicht zu. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Morgen mit 1,1238 US-Dollar gehandelt. Am frühen Mittwochabend hatte der Euro noch unter der Marke von 1,12 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1193 (Dienstag: 1,1215) Dollar festgesetzt.

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank scheint den Dollar zu belasten. Zwar signalisierte die Fed eine Leitzins-Anhebung für ihre nächste Sitzung im Juni. Diese war aber an den Finanzmärkten erwartet worden. Klare Hinweise für das Vorgehen danach gab es nicht.

Die Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss seien sich nach zuletzt enttäuschenden Daten uneins über den weiteren Inflationsausblick, erklärte Thu Lan Nguyen, Devisenexpertin bei der Commerzbank. Sollte die Teuerung weiterhin nur "schmerzhaft langsam" steigen, könnte die Zahl der Skeptiker in der Fed wachsen. Das Potenzial für einen steigenden Dollar sei daher beschränkt.

Wegen des Feiertages Christi Himmelfahrt in einigen europäischen Ländern fällt das Handelsgeschehen auch an den Devisenmärkten ruhiger aus als üblich. Am Nachmittag könnten in den USA noch Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe den Markt bewegen.

Asien: Rekordjagd in Seoul geht weiter

Durchweg positive Vorzeichen verzeichnen Händler am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten. Gestützt wird die Stimmung vom neuen Konjunkturoptimismus und den guten Vorgaben aus den USA. Dort hatten die Kurse im späten Geschäft nochmal etwas angezogen, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Markt tendenziell als etwas "taubenhafter" als erwartet interpretiert worden war. Es wäre "angemessen", die Zinsen bald ein weiteres Mal zu erhöhen, ging aus dem Protokoll hervor. Der zuletzt an den Märkten weitgehend schon eingepreiste Termin im Juni wurde damit aus der Sicht asiatischer Anleger zumindest nicht stärker betont.

In Korea ging die Rekordjagd weiter, nachdem die koreanische Notenbank ihre Zinsen bereits das zehnte Mal in Folge unverändert gelassen hatte. Und das nachdem zuletzt bereits Konjunkturoptimismus am Aktienmarkt herrschte und Unternehmensergebnisse die Zuversicht der Anleger zusätzlich befeuerten. Der Kospi zog um weitere 1,1 Prozent an und schloss auf einem Rekordhoch bei 2.343 Punkten, das Indexschwergewicht Samsung stieg um 1,8 Prozent.

In Japan ging es für den Nikkei-Index um 0,4 Prozent nach oben auf 19.813 Punkte, in Schanghai und in Hongkong legten die Indizes nach am Ende nochmals anziehenden Kursen um 1,4 und 0,9 Prozent zu. In Tokio tat selbst der zum Dollar anziehende Yen der guten Stimmung keinen Abbruch. Nach dem Fed-Protokoll war der Dollar auf breiter Front etwas unter Druck geraten. Er kostete am Donnerstag nur noch rund 111,80 Yen, vor der Bekanntgabe der "Minutes" hatte er bei knapp 112 gelegen. Der Euro ist von knapp 1,1190 auf 1,1240 Dollar gestiegen.

Dass einen Tag nach China auch Hongkong von der Ratingagentur Moody's eine schlechtere Bonitätsnote erhalten hat, ließ die Anleger kalt. Schon am Vortag hatte die etwas schlechtere Bewertung Chinas an den Aktienmärkten eher wenig Resonanz gefunden. Marktexperten zufolge, weil sie inhaltlich nichts enthielt, was nicht schon bekannt gewesen sei. Zudem habe Peking bereits Maßnahmen gegen eine weiter steigende Verschuldung eingeleitet. Moody's erhöhte wie im Falle Chinas zugleich den Ausblick für Hongkong von "negativ" auf "stabil".

Favoriten in Hongkong waren schwer gewichtete Aktien aus dem Finanzsektor. In der zweiten Reihe markierte der Immobilienwert China Evergrande mit einem Plus von 2,9 Prozent erneut ein Allzeithoch, während es für China Merchants Bank um über 5 Prozent auf ein 23-Monatshoch ging. Der chinesische Computer-Hersteller Lenovo ist im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen fehlender Sonderbelastungen wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die Aktie legte daraufhin um 3,5 Prozent zu.

Unter weiteren Einzelwerten zogen Samsonite in Hongkong um 3,4 Prozent an nach gut ausgefallenen Erstquartalszahlen. Analysten hoben die weiter steigenden Margen des Kofferherstellers hervor. Man Wah verteuern sich sogar um über 11 Prozent, ebenfalls gestützt von gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Zudem antizipiere der Markt anziehende Preise bei dem Möbelhersteller.

Weiter erholt lagen die jüngst schwer gebeutelten Aktien von Noble Group im Markt. Diesmal ging es um fast 8 Prozent voran. Das Papier des Handelshauses hatte zuletzt massiv unter Liquiditätssorgen gelitten.

Rohstoffe: Ölpreis steigt vor Treffen der Förderländer in Wien

Die Ölpreise ziehen Vorfeld der erwarteten Verlängerung der Opec-Förderkürzungen an. Das Fass Rohöl der Nordseesorte Brent verteuert sich um 1,1 Prozent auf 54,54 Dollar je Barrel. Der Preis für US-Leichtöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) legt um ebenfalls 1,1 Prozent zu auf 51,93 Dollar.

Die führenden Öl-Länder sind im Vorfeld ihres Treffens in Wien an diesem Donnerstag einer Verlängerung der Förderbremse um mindestens neun Monate näher gekommen. Ein Gremium mit Vertretern der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) und anderen Öl-Staaten einigte sich am Mittwoch darauf, die Ende Juni auslaufende Absprache bis März 2018 weiterlaufen zu lassen.

Der Umfang der Förder-Kappung soll wie bislang schon bei 1,8 Millionen Fass (je 159 Liter) am Tag liegen, was zwei Prozent der weltweiten Produktion entspricht. Russlands Energieminister Alexander Nowak sagte, es werde auch über eine Verlängerung um zwölf Monate diskutiert.

Eine Fortführung um neun Monate sei an den Märkten bereits fest eingeplant, sagte Analyst James Wood von Rivkin Securities. Ein umfassenderer Schritt sei eher unwahrscheinlich. "Die Opec-Vertreter wollen die Wirkung einer Verlängerung erst einmal abwarten, bevor sie drastischere Schritte beschließen."

Die geringeren Fördermengen sollen das Überangebot auf dem Weltmarkt verringern und die Preise stabilisieren. Seit dem Rutsch unter die Marke von 50 Dollar im Mai hat der Preis für Brent-Öl mehr als sechzehn Prozent zugelegt.

