Marktberichte

Positive Signale verpuffen: Dax rutscht ins Minus

Positive Vorgaben aus Übersee, gute Rückmeldungen aus der deutschen Industrie, Begeisterung für Osram - eigentlich mangelt es nicht an guten Nachrichten. Die Anleger halten sich trotzdem zurück.

Gestützt auf Kursgewinne in den USA und Japan ist der Dax zwar zunächst mit einem Plus in den Handelstag gestartet. Die Gewinne schmolzen aber schnell wieder ab. Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt geht damit also weiter. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent leichter bei 10.553 Zählern. Am Mittwoch hatte er wegen Spekulationen auf eine verebbende Geldflut der EZB 0,3 Prozent auf 10.585,78 Punkte nachgegeben.

Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax notierte 0,07 Prozent höher bei 21.585 Punkten und der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,5 Prozent auf 1800 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es 0,2 Prozent nach unten.

Keine große Rolle bei der Kursfindung spielte eine positive Rückmeldung von der deutschen Konjunktur. Der deutsche Auftragseingang war im August um 1,0 Prozent gestiegen, nachdem nur ein Plus von 0,2 Prozent erwartet worden war. Die Flaute zur Jahresmitte scheine vorerst ausgestanden, erklärte Analyst Christian Lips von der NordLB. Die Wirtschaft habe den ersten Brexit-Schock gut verdaut. Die Commerzbank relativierte allerdings: Der Trend in der Industrie weise eher nach unten als nach oben. "Eine Schwalbe macht noch keinen Aufschwung", so Analyst Ralph Solveen.

Insgesamt rechnet man im Handel vor der Bekanntgabe des US-Arbeitsmarktberichts für September am Freitag mit einem zurückhaltenden Geschäft. Nach Spekulationen über eine frühzeitige Reduzierung der Wertpapierkäufe (Tapering) dürften die Anleger das am frühen Nachmittag zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der EZB-Sitzung vom 8. September genauer unter die Lupen nehmen.

Zu den größten Gewinnern zählte die Deutsche Bank, deren Aktien um 0,7 Prozent anzogen. Am Vorabend hatte Aktionär Union Investment dem krisengeschüttelten Institut den Rücken gestärkt. "Die Deutsche Bank ist für uns keine Krisenbank", betonte Frank Engels, leitender Portfoliomanager des Vermögensverwalters.

Im Nebenwerte-Index MDax schossen die Titel von Osram um 10,4 Prozent in die Höhe. Sie sind mit 61,64 Euro so teuer wie noch nie. Einem Bericht der "Wirtschaftswoche" zufolge will der chinesische Halbleiterkonzern San'an Optoelectronics in den kommenden Wochen ein "qualifiziertes Angebot" abgeben. Die Rede sei von einem Preis von etwa 70 Euro pro Aktie.

Mit Spannung hatten Anleger am Morgen auch auf den Emissionspreis von Innogy gewartet: Angesichts der hohen Nachfrage ist die Preisspanne der Aktien der RWE-Tochter auf das obere Ende eingegrenzt worden. Sie wurde auf 35 Euro bis 36 Euro festgelegt. Bisher lag die Bandbreite bei 32 Euro bis 36 Euro je Anteil.

Der Börsengang von Innogy, die das Geschäft mit erneuerbaren Energien des Stromkonzerns RWE bündelt, ist für den morgigen Freitag geplant. Die Bücher werden am heutigen Donnerstag geschlossen.

Im Technologie-Index TecDax stiegen Dialog Semiconductor um 4,1 Prozent. Der Quartalsumsatz des Chip-Entwicklers liege mit 345 Millionen Dollar über den Markterwartungen, schrieb DZ-Bank-Analyst Harald Schnitzer in einem Kommentar. Die große Frage sei nun, ob das Unternehmen seine zuvor mehrfach gesenkten Gesamtjahresziele wieder anhebe.

Abwärts ging es für die Lufthansa-Aktie. Die Papiere verloren 1,4 Prozent. Hier belastet ein möglicher Arbeitskampf bei der Lufthansa-Tochter Eurowings.

Eine regelrechte Bruchlandung legte derweil die Aktie der britischen Billigfluglinie Easyjet hin. Das Papier büßte 5,7 Prozent auf 945 Pence ein. Zum einen kämpft das Unternehmen mit dem schwachen Pfund, auf der anderen Seite bleiben auch die Kunden aus. Dies wiegt um so schwerer, da die Fluglinie im kommenden Jahr die Kapazität um 8,0 Prozent ausbauen wird.

Asien: Börsen feiern US-Daten

Die Aktienmärkte in Fernost legten angesichts der jüngsten US-Daten und steigender Ölpreise zu. Wachsende Spekulationen auf eine US-Zinsanhebung drückten den Goldpreis und ließen den Dollar zum Yen steigen.

"Während der US-Wirtschaftstrend noch unklar ist, deutet die Erholung in Japan und China darauf hin, dass der globale Wirtschaftszyklus sich fürs Erste erholt", sagte Chotaro Morita von SMBC Nikko Securities.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann 0,2 Prozent. In Japan machte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Vormittag 0,5 Prozent gut. Der breiter gefasste Topix-Index legte ebenfalls etwa 0,5 Prozent zu.

Samsung Electronics erreichten in Seoul ein Rekordhoch, nachdem das Unternehmen erklärt hatte, es wolle den Vorschlag eines seiner großen Aktionäre sorgfältig prüfen, sich aufzuspalten und eine Milliarden-Sonderdividende auszuschütten.

In Hongkong stieg die Aktie des Computer-Anbieters Lenovo, der das PC-Geschäft von Fujitsu übernehmen will, um 2,5 Prozent. Fujitsu machten sogar sieben Prozent gut.

In Festlandchina bleiben die Börsen wegen der Feierlichkeiten um den Nationalfeiertag die ganze Woche geschlossen.

Devisen: Dollar stärker, Pfund schwächer

Am Devisenmarkt ist der Dollar weiter auf dem Weg nach oben. Getragen wird der Anstieg von anhaltenden Zinserhöhungsspekulationen, nachdem in den USA der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ebenso positiv überrascht hatte wie die Auftragseingänge der Industrie.

Nachdem die zuvor gemeldeten Daten des privaten Arbeitsmarktforschers ADP hinter den Schätzungen zurückgeblieben waren, kommt den offiziellen Arbeitsmarktdaten nun eine nochmals erhöhte Aufmerksamkeit zu. Sie werden am Freitag veröffentlicht und gelten als ein besonders wichtiges Kriterium für die Zinsentscheidung der US-Notenbank.

Die Sorgen um Großbritannien wachsen, was sich auch auf die Prognosen für das britische Pfund niederschlägt. Angesichts bisher unversöhnlicher als erwarteter Signale von Großbritannien zu den Brexit-Verhandlungen senken die Devisenexperten der LBBW ihre Pfund-Prognosen. Auf zuletzt gute Konjunkturnachrichten habe der Pfund-Wechselkurs kaum positiv reagiert. Es sei zu erwarten, dass die anstehenden Brexit-Verhandlungen mit der EU das Pfund weiter belasten werden.

Gemäß Kaufkraftparität sei es gegenüber dem Euro zwar unterbewertet, in der historischen Betrachtung zeigten sich allerdings immer wieder deutliche Abweichungen davon, weshalb angesichts der Belastung durch die politische Lage noch Luft für eine weitere Abwertung vorhanden sei. Die Experten korrigieren daher ihre Prognose zum Jahresende auf 0,88 von zuvor 0,84 Pfund je Euro. Aktuell kostet der Euro 0,8802 Pfund.

Rohstoffe: Ölpreise sinken

Die Ölpreise geben im frühen Handel nach. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 51,59 US-Dollar und damit 27 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im November fiel um 34 Cent auf 49,47 Dollar.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung zu Zuwächsen vom Vortag, nachdem das US-Energieministerium überraschend einen Rückgang der Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte. Die Vorräte seien um 3,0 Millionen auf 499,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) gesunken, hieß es über den nunmehr fünften Wochenrückgang in Folge. Experten hatten dagegen mit einem Anstieg um 1,1 Millionen Barrel gerechnet.

Nach Einschätzung der Commerzbank gehen die zuletzt deutlich gefallenen US-Rohölvorräte vor allem auf geringere Importe zurück. Dies, so geben die Experten zu bedenken, bedeute daher noch lange keinen Abbau der weltweiten Überversorgung.

Quelle: n-tv.de