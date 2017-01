Marktberichte

Euro sackt ab, Rally beim Öl: Dax rudert nach starkem Start zurück

Nach einem positiven Auftakt schwankt der Dax gegen Mittag wieder um den Ausgangskurs. Anleger halten sich zurück, bevor am Nachmittag die Wall Street die Richtung fürs neue Jahr ausgibt. Stützend wirken Konjunkturdaten aus Asien.

Nicht mehr ganz so stabil wie am Vortag zeigt sich der Aufwärtstrend beim Dax. Nach einem positiven Start mit dem Sprung über die 11.600er-Marke rutschte der Leitindex am Vormittag zwischenzeitlich leicht ins Minus - Anleger bleiben vorsichtig: "Die Investoren wollen nun wissen, wie es in New York weitergeht", sagte ein Händler. Schließlich sei der Dow-Jones-Index kurz vor dem Jahreswechsel mehrmals an der 20.000-Punkte-Marke gescheitert.

Die Wall Street wird erstmals im neuen Jahr die Tore öffnen. Am Montag waren New York und London geschlossen geblieben. Am britischen Markt folgen die Anleger den guten Montagsvorgaben vom Kontinent und treiben den Footsie um 0,9 Prozent auf ein frisches Allzeithoch von 9692,99 Punkte.

Gegen Mittag steigt der Dax jedoch wieder in die Gewinnzone und legt 0,1 Prozent zu auf 11.609 Punkte. Für den MDax geht es 0,4 Prozent nach oben auf 22.501 Zähler - zuvor hatte er ein neues Allzeithoch bei 22.542 Punkten markiert. Ein Plus von 0,5 Prozent verbucht der TecDax, der auf 1849 Punkte klettert. Nach oben steigt auch der Euro-Stoxx-50: 0.2 Prozent beträgt das Plus.

Konjunkturdaten hellen Stimmung auf

Positiv auf die Stimmung wirken gute Konjunkturdaten aus China und Singapur. Zusätzlich gebe es Nachholbedarf, heißt es im Handel: "Einigen Akteuren am Markt laufen die Kurse jetzt auch im neuen Jahr schon wieder davon", konstatierte ein Händler. Diejenigen, welche die Bücher 2016 früh geschlossen und deshalb die späte Kurs-Performance verpasst hätten, drohten nun noch weiter zurückzufallen. Dementsprechend halte der Anlagedruck weiter an.

Im Fokus des Marktes stehen weitere Konjunkturdaten. Neben den deutschen Arbeitsmarktdaten steht vor allem die Inflation im Blick: Die Verbraucherpreise in Deutschland dürften im Dezember für die aktuellen Verhältnisse kräftig gestiegen sein, meint Dirk Gojny von der National-Bank. Dies werde Spekulationen befeuern, wie die EZB weiter mit ihrem Wertpapierkaufprogramm verfahren wird.

Allerdings habe die Zentralbank bereits deutlich gemacht, dass steigende Konsumentenpreise die nächsten Monate kaum Einfluss auf ihre Geldpolitik haben sollen. In den USA steht am Nachmittag dann der wichtige ISM-Index der US-Industrie an, der ebenfalls steigend erwartet wird.

Dax: Auto-Aktie sind gefragt

Der deutsche Automobilsektor baut die Kursgewinne vom Jahresbeginn aus. BMW steigen um 1,6 Prozent, Daimler um 1,3 Prozent und VW um 2,6 Prozent. VW handeln erstmals seit dem Abgasskandal wieder über 140 Euro. "Das vergangene Jahr war bei den Automobilaktien aus Anlegersicht ein verlorenes Jahr", merkt ein Händler an. Möglicherweise setzten Investoren nun auf ein besseres Abschneiden 2017. Fundamental stützend seien sicherlich die überraschend robusten Konjunkturdaten aus China.

Bei den Einzelunternehmen ist die Nachrichtenlage eher dünn. Bei Infineon steht ein Bericht der FAZ im Blick, der das Unternehmen als Übernahmekandidaten thematisiert. In diesem werde Infineon aber ohne jegliche neue Details oder Gedankenspiele als "Leckerbissen" einer Konsolidierung in der Branche gepriesen. Für die Aktien geht es 1,1 Prozent nach oben, sie liegt damit in der Spitzengruppe im Dax.

Nach den Kursgewinnen der vergangenen drei Monate haben die Anleger bei der Deutschen Bank Kasse gemacht. Die Aktien fallen um 0,8 Prozent. Die Analysten von Kepler Cheuvreux hatten die Aktien herunter auf "hold" von "buy" gestuft. Nach dem milliardenschweren Vergleich der Bank mit den US-Behörden im Hypothekenstreit kurz vor Weihnachten seien Gewinnmitnahmen zu empfehlen, schrieben die Analysten.

TecDax: Biotech-Aktien im Aufwind

Im TecDax geht die Rally der Biotech-Aktien weiter. Medigene springen um 7,9 Prozent, Evotec um 2,2 Prozent. Bei RIB Software wird ein Interview des Vorstandsvorsitzenden Thomas Wolf in der "Börsen-Zeitung" gut aufgenommen. RIB steigen um 4,4 Prozent. Wolf hat sich positiv zu den Gewinnaussichten der Kooperation mit dem US-Unternehmen Flex geäußert.

Asien: Chinas Börsen im Plus, Tokio geschlossen

Die asiatischen Börsen sind mit Kursgewinnen in das neue Jahr gestartet. Für gute Stimmung bei den Anlegern sorgten positive Vorgaben aus Europa und besser als erwartet ausgefallene Industriedaten aus China.

"Vor einem Jahr haben die chinesischen Märkte alle in Atem gehalten", sagte Jingyi Pan, Marktstratege beim Wertpapierhändler IG in Singapur. "Ich denke nicht, dass wir eine Wiederholung sehen werden, wenn man in Betracht zieht, dass die Weltwirtschaft in einer besseren Verfassung ist."

In China legten die Börsenbarometer CSI 300 und Shanghai Composite am ersten Handelstag im neuen Jahr je rund ein Prozent zu. Der MSCI-Index für die Asien-Pazifik-Region ohne Japan stieg um knapp 0,6 Prozent. Die Börsen in Tokio blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Devisen: Euro rutscht unter 1,04-Dollar-Marke

Der Kurs des Euro gibt nach anfänglichen Gewinnen gegen Mittag deutlich nach und rutscht zeitweilig sogar unter die Marke von 1,04 Dollar. Zuletzt notierte er bei 1,04036 Dollar. Händler sprechen heute vom ersten tatsächlichen Handelstag des neuen Jahres, da gestern die Märkte in den USA wegen eines Feiertags zum Jahreswechsel nicht geöffnet hatten.

"Mit der Rückkehr der Händler in London, New York, Singapur und Hongkong beginnt das Jahr 2017 für den Devisenmarkt erst heute richtig - denn schließlich entfällt auf diese Finanzzentren 77 Prozent des Devisenhandels", schreibt die Commerzbank in ihrem Morgenkommentar.

Rostoffe: Ölpreis so hoch wie zuletzt 2015

Die Ölpreise legen auch gegen Mittag kräftig zu. Ein Barrel Brent zur Lieferung im März kostet 58,00 US-Dollar. Das sind 1,18 Dollar oder 2,1 Prozent mehr als zum Handelsschluss am Freitag, den 30. Dezember. Der Preis für ein Fass WTI zur Lieferung im Februar steigt um 1,21 Dollar oder 2,3 Prozent auf 54,04 Dollar. Damit notieren beide Sorten wieder so hoch wie zuletzt im Juli 2015.

Der Markt reagiere positiv auf Berichte zu ersten Produktionskürzungen in Kuwait, sagten Händler am Morgen. Die aus 14 Ländern bestehende Opec hatte sich Ende November auf die erste Kürzung ihrer Ölproduktion seit 2008 geeinigt, die im ersten Halbjahr 2017 kommen soll. Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hatte im Anschluss auch einige Nicht-Opec-Länder wie Russland dafür gewinnen können. Im Jahr 2016 legte der WTI-Ölpreis um 45 Prozent zu, der für Brent zog um 52 Prozent an.

