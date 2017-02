"Anleger zu pessimistisch": Dax ringt um die 11.800

In Frankfurt herrscht vorbörslich wenig Bewegung. Der Dax wird wohl zunächst auch keine großen Sprünge machen. Einem Börsianer zufolge sprechen günstige Wachstumserwartungen für den Leitindex.

Weiterhin in der Lauerstellung um 11.800 Punkte sehen Händler den Dax. Noch sieht es nach einer Verschnaufpause aus, nachdem der Frankfurter Leitindex die günstigen Vorlagen am Mittwoch nicht zu einem schnellen Vorstoß nutzen konnte. "Bei einem neuen Jahreshoch über 11.893 dürfte der Dax die 12.000er Marke aber schnell testen", sagt ein Marktanalyst. Der Dax notiert am Morgen vorbörslich nur geringfügig höher bei 11.799 Punkten.

Zwar hängen die Kurse in Asien nach dem Rally-Schub von der Wochenmitte erst einmal seitwärts fest, in Tokio geht es mit dem festeren Yen sogar etwas nach unten. "Das Geld fließt aber klar weiterhin in die entwickelten Märkte", so der Markt-Analyst.

Für den Dax und die anderen Indizes sprächen die günstigen Wachstumserwartungen. "Die sich häufenden Aussagen von US-Notenbankern dazu werden zunehmend positiv gesehen, trotz der Zinserhöhungsspekulation", ergänzt der Teilnehmer.

Besonders in Europa seien die Aktien angesichts anziehender Unternehmensgewinne noch günstig bewertet. Die Ängste bezüglich der Wahlen in den Niederlanden und Frankreich seien überzogen. "Die Anleger sind derzeit zu pessimistisch", so ein weiterer Marktteilnehmer.

Asien: Nikkei schließt im Minus

Derweil zeigen die Aktienmärkte in Ostasien im Handelsverlauf keine einheitliche Tendenz. Sie bewegen sich Händlern zufolge im Spannungsfeld positiver US-Vorgaben mit neuen Indexrekorden auf der einen und Gewinnmitnahmen und einem festeren Yen auf der anderen Seite. Nach dem freundlichen Mittwoch kehre wieder etwas mehr Vorsicht ein, heißt es.

Der Nikkei-Index in Tokio gibt um 0,5 Prozent nach und schließt bei 19.348 Punkten, belastet vom zum Dollar wieder zulegenden Yen. In China legen die Aktienmärkte dagegen etwas zu. Nach dem Fünfmonatshoch vom Vortag fiel der Hang-Seng-Index in Hongkong im frühen Handel zwar kurz ins Minus zurück, setzt aber inzwischen seine Aufwärtsbewegung weiter fort. Für gute Stimmung sorgten die Regulierungsbehörden in China, die gegen zu viele Zweitplatzierungen von bereits börsennotierten Unternehmen vorgehen wollten, heißt es.

Zu den Gewinnern gehören in der gesamten Region die Aktien aus dem Bankensektor. Hintergrund ist die gestiegene Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung in den USA im März nach zuletzt guten US-Konjunkturdaten und den jüngsten Aussagen von US-Notenbankchefin Janet Yellen. Daten von CME zufolge ist die Wahrscheinlichkeit dafür an den Finanzmärkten von 17,7 auf 26,6 Prozent gestiegen.

Devisen: Euro etwas fester

Der Kurs des Euro knüpft an die Erholung vom Vortag an und legt leicht zu. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0619 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0555 Dollar festgesetzt.

Seit der Veröffentlichung von enttäuschenden Daten zur Industrieproduktion in den USA am Mittwochnachmittag steht der Dollar unter Druck und der Euro kann im Gegenzug zulegen. Im Handelsverlauf stehen weitere US-Konjunkturdaten an, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. Von der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der EZB erwarten Experten am frühen Nachmittag kaum etwas Neues.

Rohstoffe: Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sinken am Morgen etwas. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostet 55,74 US-Dollar. Das ist ein Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fällt um acht Cent auf 53,03 Dollar.

Ein überraschend deutlicher Anstieg der Ölreserven in den USA habe die Ölpreise belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Am Vortag hatte die amerikanische Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche unerwartet kräftig und das sechste Mal in Folge gestiegen waren. Größere Ölreserven können ein Hinweis auf ein hohes Angebot oder eine geringe Nachfrage sein und belasten in der Regel die Ölpreise.

Quelle: n-tv.de