Keine Störfeuer: Dax reitet weiter auf der Aufwärtswelle

Die Händler in Frankfurt sind optimistisch: Ihrer Meinung nach wird der Dax seine Hausse fortsetzen. Diese gewinnt mit neuen Rekordständen in Südkorea weiter an Breite.

Weiter auf Hausse-Kurs erwarten Händler die europäischen Börsen am Donnerstag. "Vom Umfeld kommt kein Störfeuer", sagt ein Händler. Die US-Notenbank habe wie erwartet erst einmal still gehalten. Da sie die derzeitigen Schwächetendenzen in der Wirtschaft aber als vorübergehend ansieht, geht der Markt weiter von einer Zinserhöhung im Juni aus.

Der Goldpreis fällt auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen, was für Risikobereitschaft spricht. Auch der Yen als Indikator für die Risikoneigung neigt weiter zur Schwäche.

Zu den Vorlagen heißt es, mit den neuen Rekordständen in Südkorea gewinne die Hausse weiter an Breite. Bei Apple wurden die Kursverluste wie erwartet zum Kauf genutzt, die Aktie ging nur noch geringfügig niedriger aus dem Handel.

Im französischen Präsidentschaftswahlkampf ist Emmanuel Macron laut einer Umfrage als Sieger aus dem TV-Duell hervorgegangen, was die Erwartungen für die zweite Wahlrunde am Sonntag weiter stabilisiert. Der Euro tendiert wenig verändert an der Marke von 1,09 Dollar.

In ersten Indikationen wird der Dax bei 12.555 Punkten gesehen und damit weiter auf Rekordkurs. Impulse dürften von der Berichtssaison ausgehen, und hier vor allem von den Zahlen des Dax-Schwergewichts Siemens. Daneben werden die Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungsbereich veröffentlicht. In China ist der Caixin-PMI auf den tiefsten Stand seit 11 Monaten gefallen, zeigt aber weiterhin Wachstum an.

Gut sind die Vorlagen für die Banken mit der stabilen Markterwartung einer US-Zinserhöhung im Juni. Rohstoffe neigen dagegen weiter zur Schwäche, die Erholung habe sich als "Dead Cat Bounce" erwiesen.

Fernost: Rekordhoch in Seoul

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien verzeichnen überwiegend moderate Einbußen. Eine Ausnahme macht Südkorea: Nach Kursgewinnen an 11 der vergangenen 14 Handelstagen hat der Kospi-Index in Seoul ein Allzeithoch erreicht. An der Börse in Sydney geht es dagegen den dritten Tag in Folge nach unten, nachdem der Index zuletzt auf ein Zweijahreshoch gestiegen war. In Tokio wird im Zuge der sogenannten Goldenen Woche erneut nicht gehandelt.

In Hongkong geht es nach der Feiertagspause am Mittwoch um rund ein halbes Prozent nach unten. HSBC steigen nach Vorlage von Quartalszahlen um 0,5 Prozent. In Shanghai bewegt sich das Marktbarometer kaum vom Fleck. Gebremst wird die Stimmung davon, dass die Aktivität im chinesischen Dienstleistungssektor im April erneut nachgelassen. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex ist auf den tiefsten Stand seit Mai 2016 gesunken, deutet aber immer noch auf Wachstum hin.

Die wie erwartet ausgefallene Zinsentscheidung der US-Notenbank vom Vortag und die begleitenden Aussagen dazu spielten für die Kursfindung kaum eine nennenswerte Rolle, heißt es. Die US-Notenbanker ließen sich die Option offen, im laufenden Jahr wie vom Markt mehrheitlich erwartet, die Zinsen noch zweimal anzuheben, das nächste Mal womöglich im Juni. Das schwächer als erwartet ausgefallene US-Wachstum im ersten Quartal taten die Währungshüter als Ausrutscher ab.

Der Kospi gewinnt 0,7 Prozent, wobei Händler weiter von Käufen vor allem ausländischer Adressen berichten. Ermutigende Konjunktursignale und die Stärke der Samsung-Aktie sorgten weiter für Kauflaune, heißt es. Die Spannungen mit China wegen der Stationierung eines US-Raketenabwehrsystems rückten dagegen etwas in den Hintergrund. Samsung gewinnen 1,1 Prozent und stoßen weiter auf Kaufinteresse, nachdem der Technologieriese zuletzt einen Sprung beim operativen Gewinne gemeldet hatte.

Devisen: Euro hält sich wacker

Der US-Dollar hat von den Ausführungen der US-Notenbank auf breiter Front Auftrieb erhalten. Er kostet 112,74 Yen, so viel wie zuletzt vor rund sechs Wochen. Der Euro notiert am Morgen mit 1,0894 Dollar etwas fester.

Quelle: n-tv.de