Post, Henkel, Telekom, Prosieben: Dax reitet die Zahlenwelle

Kann sich der Dax auf diesem Niveau halten? Nach dem neuerlichen Allzeithoch vom Vorabend rechnen Börsianer mit einer Art Mini-Konsolidierung - trotz der Flut frischer Zwischenbilanzen. Die Aktien von Solarworld stürzen um mehr als 80 Prozent ab.

Voller Terminkalender am deutschen Aktienmarkt: Im Frankfurter Börsenhandel sehen sich Händler und Anleger mit einer Flut neuer Unternehmensdaten konfrontiert. Am Morgen öffneten Schwergewichte wie Henkel, Schaeffler, Post, Bertelsmann und Telekom ihre Bücher. Hauptversammlungen stehen bei Adidas und BMW an.

Damit steht der Donnerstagshandel ganz im Zeichen der laufenden Bilanzsaison: Der deutsche Leitindex Dax gibt im frühen Handel leicht nach und notiert 0,05 Prozent schwächer bei 12.450 Punkten. Gestartet war er bei 12.767,13 Punkten und damit minimal im Plus. Am Vorabend war das Börsenbarometer großzügig gerundet 0,1 Prozent fester bei 12.757,46 Punkten aus dem Handel gegangen und hatte damit - erneut - ein Allzeithoch markiert.

Der MDax der mittelgroßen Werte gibt - ebenfalls unter dem Eindruck eingehender Unternehmenszahlen - um 0,46 Prozent auf 25.016 Zähler nach. Der TecDax dagegen zieht um 0,03 Prozent an auf 2155 Punkte. Europaweit sieht der Tagestrend nicht viel anders aus: Der Leitindex der Eurozone, der Eurostoxx50, gibt um 0,16 Prozent nach auf 3640 Punkte.

Zumindest der Dax dürfte sich nach Einschätzung von Banken und Brokern weiterhin in der Nähe seines jüngsten Rekordniveaus bewegen. "Zunächst gibt es keine Impulse für einen Ausbruch", sagte ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Anzeichen für eine Art Mini-Konsolidierung. Die "Verschnaufpause" mache aber einen "trendbestätigenden Eindruck", könnte also bald nach oben aufgelöst werden, hieß es. Der wieder steigende Ölpreis stütze viele Energiewerte und locke so Anleger an.

Neben zahlreichen Zwischenergebnissen aus der zweiten und dritten Reihe stehen im frühen Handel die Zahlen von Deutscher Post und Deutscher Telekom im Vordergrund. Aus Branchensicht sei nach der Insolvenzankündigung von Solarworld - dem einstigen Aushängeschild der deutschen Solarindustrie - der Zwischenbericht von SMA Solar im TecDax von größerem Interesse, heißt es.

Im Dax liegen die Aktien der Deutschen Post nach der Zahlenvorlage rund drei Prozent im Minus. Der Bonner Konzern war mit seinem Gewinnwachstum im ersten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

Auch die Deutsche Telekom konnte mit ihrem Zwischenbericht bei den Anlegern kaum punkten. Die Aktien notieren zunächst nahezu verändert. Wegen der Beteiligung an der britischen BT musste der deutsche Telekom-Riese erneut Millionen von Euro abschreiben.

Potenziell belastend für den Autosektor wirken neue Daten aus China: In der Volksrepublik - einem der wichtigsten Auslandsmärkte deutscher Autobauer, ist der Pkw-Absatz im April so stark zurückgegangen wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Grund dafür sei eine Steuererhöhung auf Fahrzeuge mit kleinen Motoren, teilte der Branchenverband CAAM mit. Die Verkäufe auf dem weltgrößten Automarkt sanken um 2,2 Prozent auf 2,1 Millionen, nach einem Plus von vier Prozent im März. "Der Absatz war schwach", sagte ein CAAM-Sprecher. Die VW-Aktie notiert vor diesem Hintergrund am Tag nach der Hauptversammlung nahezu unverändert bei 144,40 Euro. Die Aktien von Daimler legen leicht zu auf 68,90 Euro. BMW notieren 0,2 Prozent fester bei 90,66 Euro.

Ausverkauf bei Solarworld

Bei den Solarwerten löst die Insolvenzankündigung von Solarworld - dem einstigen Aushängeschild der deutschen Solarindustrie - einen erwartbaren Kurssturz aus. Die verbliebenen Anleger fliehen offenbar in heller Panik aus den Aktien des Bonner Unternehmens, dem einstigen Aushängeschild der deutschen Solarindustrie.

Die Solarworld-Aktie sackt am Morgen nach der Ankündigung - von niedrigem Niveau aus - um 81 Prozent auf 0,68 Euro ab.

Andere bekannte Namen aus der Solarbranche bleiben davon weitgehend unberührt: Die im TecDax gelisteten Anteilsscheine von SMA Solar geben lediglich moderate 2,5 Prozent ab. Hier verweisen Analysten auf den vorgelegten Zwischenbericht. Zwar hielt sich der Solartechnikkonzern im ersten Quartal in der Gewinnzone. Doch machten ihm der Preisverfall und Wettbewerbsdruck immer mehr zu schaffen. Die Zahlen lägen im Rahmen der Erwartungen, sagte ein Händler. Immerhin sei eine weitere negative Überraschung bei SMA Solar ausgeblieben.

Zahlenflut an der Börse

Gut laufende Geschäfte mit Klebstoffen und Waschmitteln haben dem Konsumgüterkonzern Henkel im ersten Quartal Schubkraft verliehen. Der Umsatz stieg nicht zuletzt durch den im Vorjahr zugekauften US-Waschmittelhersteller Sun Products um 13,6 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro, wie der im Dax notierte Konzern mitteilte. Auch die Währungen spielten dem Persil-Konzern diesmal in die Hände. Unter dem Strich verdiente Henkel 597 Millionen Euro und damit 13,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Henkel-Aktie gibt am Morgen 0,5 Prozent nach.

Schwächster Wert im Leitindex sind im frühen Handel die Aktien von Prosiebensat1. Der im Dax notierte Medienkonzern und Bertelsmann-Konkurrent legte am Morgen Zahlen vor. "Negativ aufgenommen wird vor allem der Ausblick auf die Fernsehwerbung", meinte ein Händler. Prosiebensat1 erwartet hier nun nur noch ein Wachstum von 1,5 bis 2,5 Prozent, bisher war er von 2 bis 3 Prozent ausgegangen. "Damit trifft Prosieben nun die Befürchtungen der Analysten", erklärte ein Marktbeobachter.

Ein Gewinnrückgang bei der Fernsehtochter RTL Group hat dem deutschen Medienkonzern Bertelsmann im ersten Quartal belastet. Das Betriebsergebnis (Operating Ebitda) schrumpfte bei annähernd stabilen Erlösen um 3,6 Prozent auf 482 Millionen Euro, wie Bertelsmann mitteilte. Ein weiterer Grund seien Anlaufverluste für Digital- und Neugeschäfte, unter anderem für neue Kunden der Dienstleistungstochter Arvato. Zins- und Steuereffekte trugen allerdings dazu bei, dass der Nettogewinn um sieben Prozent auf 198 Millionen Euro zulegte.

Nach einem enttäuschenden Quartalsbericht trennen sich Anleger von Nordex. Die Aktien brechen zunächst um 7,6 Prozent auf 13,01 Euro ein und zählen damit im TecDax zu den Schlusslichtern. Der Windturbinenhersteller blieb im ersten Quartal mit seiner Gewinn- und Umsatzentwicklung hinter den Erwartungen der Analysten. Zudem sank der Auftragseingang auf 333 Millionen von 541 Millionen Euro im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit einem Ordervolumen von 527 Millionen Euro gerechnet. Seit Jahresbeginn haben die Aktien schon über 30 Prozent verloren, womit sie im TecDax die rote Laterne halten. Der Index selbst hat fast 19 Prozent gewonnen. Im Februar hatte Nordex seine Ziele für 2017 und 2018 teils drastisch gesenkt.

Neben der Flut von Firmenbilanzen steht die Zinsentscheidung der Bank von England (BoE) auf den Terminkalendern. Eine Anhebung gilt unter Börsianern zwar als ausgeschlossen, im März hatte allerdings eine Notenbankerin überraschend für einen solchen Schritt gestimmt. Aus diesem Grund werden Investoren die ebenfalls zur Veröffentlichung anstehenden Sitzungsprotokolle genau unter die Lupe nehmen.

Devisen: Euro nähert sich der 1,09

Der Euro legt am frühen Vormittag leicht zu. Kurz nach Handelsstart im Frankfurter Aktiengeschäft notiert die Gemeinschaftswährung knapp 0,2 Prozent fester bei 1,0885 Dollar. Im asiatisch geprägten Handel wurde der Euro mit 1,0874 Dollar bewertet nach 1,0866 Dollar im späten New Yorker Handel.

Der Dollar konnte seine zwischenzeitlichen Verluste wieder aufholen. Im Gegenzug fiel der Euro im späten US-Handel auf ein Tagestief bei 1,0853 Dollar. Im Hoch hatte er noch bei 1,0900 Dollar gelegen. Im asiatischen Geschäft wurde der Dollar wurde mit 114,10 Yen gehandelt nach 114,27 Yen in den USA.

Die US-Devise lege zum Yen vor allem mit der weiter intakten Zinserhöhungsfantasie zu, hieß es aus dem Handel. Die umstrittene Entlassung von FBI-Chef Comey durch Präsident Donald Trump belastete den Dollar kaum.

Asien: Nikkei kämpft mit 20.000er Marke

Der jüngste Anstieg bei den Ölpreisen verleiht den Aktienmärkten in Fernost Auftrieb. Niedrigere Öl-Lagerbestände in den USA und die Aussicht auf eine anhaltende Opec-Produktionsbremse verteuerten das Rohöl. An den Aktienbörsen waren deshalb Energiewerte gefragt.

In Tokio halten sich die Kursgewinne insgesamt allerdings durch die Zögerlichkeit der Anleger in Grenzen. Händler sprechen von einem vorsichtigen Agieren der Investoren bei einem Nikkei-Index nahe der Marke von 20.000 Punkten. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex geht mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 19.961 aus dem Handel. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans steigt um 0,4 Prozent.

Die Kauflust werde erst wiederkommen, wenn die Kurse in den USA stiegen, sagte Analyst Yutaka Miura vom Finanzhaus Mizuho Securities. Der Dow-Jones-Index der US-Standardwerte hatte am Vorabend im Minus geschlossen.

Am Tokioter Aktienmarkt musste der VW-Rivale Toyota zeitweise einen Kursrückgang von fast zwei Prozent hinnehmen. Die Investoren verübelten dem Autobauer, dass er sie auf einen 20 Prozent niedrigeren Betriebsgewinn im laufenden Geschäftsjahr einstimmte. Bis zum Handelsschluss drehte der Kurs aber wieder ins Plus, die Papiere notierten schließlich 0,7 Prozent fester.

Gegen den Trend liegt die Börse in Shanghai 0,4 Prozent im Minus. Hier bereitet den Anlegern eine strengere Regulierung der Kreditvergabe weiterhin Sorgen. Analysten verweisen zudem auf den Ausverkauf bei Werten mit Bezug auf die neue Sonderwirtschaftszone in Xiongan. Davon unbeeindruckt zeigt sich Hongkong, wo der HSI mit etwas festerer Tendenz auf das nächste 22-Monatshoch klettert. In Seoul machte der Kospi die Vortagesverluste fast komplett wieder wett und erholte sich um 0,8 Prozent.

Rohstoffe: Ölpreise ziehen weiter an

Die Ölpreise sind leicht gestiegen. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 50,46 US-Dollar. Das sind 24 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung steigt um 25 Cent auf 47,58 Dollar.

Zur Wochenmitte hatten die Ölpreise um jeweils mehr als einen Dollar zugelegt, nachdem das US-Energieministerium einen deutlichen Abbau der landesweiten Rohölvorräte gemeldet hatte. Mit über fünf Millionen Barrel übertraf der Rückgang nicht nur die Erwartungen von Analysten. Es war auch der stärkste Lagerabbau in diesem Jahr.

Gold bleibt gesucht. Der Preis für die Feinunze stieg zum US-Settlement um 0,2 Prozent auf 1.219 Dollar. Die Entlassung von FBI-Chef Comey habe leichte Käufe im "sicheren Hafen" Gold ausgelöst, hieß es. Im elektronischen Handel gab der Goldpreis die Gewinne aber anschließend wieder vollständig ab.

