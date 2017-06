Startseite

Tech-Werte bringen Volatilität: Dax peilt neues Rekordhoch an

Börsianer rechnen damit, dass der Dax heute ein neues Allzeithoch erklimmen wird. Weit ist es nicht mehr vom gestrigen Schlusskurs bis zum Gipfel. In Europa sind kaum Impulse für den Handel zu erwarten. Die Aufmerksamkeit richtet sich erneut auf die USA.

Mit Rückenwind aus den USA und Asien dürfte der Dax zu einem neuen Rekordspurt ansetzen. Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge wird der Leitindex mit mehr als 12.900 Punkten in den Handel starten. Sein bisheriges Allzeithoch von 12.921 Zählern hatte er vergangene Woche erklommen. Am Montag stieg der Dax wegen der Erleichterung über den Sieg der reformorientierten Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei der Parlamentswahl um 1,1 Prozent auf 12.888,95 Punkte.

Die US-Börsen wurden am Montag vor allem vom Technologiesektor angetrieben. Dieser konnte seine jüngste Schwächephase überwinden - der Nasdaq schloss mit einem Plus 1,4 Prozent. Ob sich der Ausbruch als nachhaltig erweisen wird, bleibt abzuwarten. Goldman Sachs hatte jüngst in einer vielbeachteten Studie von einer zu hohen Bewertung des Sektors gewarnt, was erhebliche Verwerfungen auslöste.

Insgesamt zeichnet sich allerdings ein ruhiges Geschäft an Europas Börsen ab. Die Nachrichtenlage ist dünn. Am Morgen werden die deutschen Erzeugerpreise für Mai veröffentlicht. Interessanter könnten die Reden der Fed-Gouverneure Fischer, Rosengren und Kaplan werden. Die Anleger erhoffen sich weitere Hinweise über die künftige US-Geldpolitik. Die Fed hat sich zuletzt überraschend falkenhaft geäußert. In ihren Projektionen geht sie weiter von vier Zinsschritten bis Ende 2018 aus, die Finanzmärkte preisen aber lediglich zwei Schritte ein.

Asien: 22-Monatshoch in Tokio

Konjunkturoptimismus gepaart mit einem schwächeren Yen hievt die Tokioter Börse im Verlauf des Dienstaghandels auf ein 22-Monatshochs. Während sich die übrigen Börsen der Region in meist engen Grenzen uneinheitlich zeigen, zieht der Nikkei-Index um 1,1 Prozent an auf 20.295 Punkte. Die US-Vorgaben und auch die aus Europa seien gut angesichts einiger neuer Rekordhochs, heißt es.

Die Erwartung weiter anziehender US-Zinsen stützt den Dollar, schwächt also den Yen weiter, was positiv für den Exportsektor ist. Erst am Montag hatten robuste Exportdaten für Mai dies unterstrichen.

Insbesondere aus dem zuletzt stärker gebeutelten Technologiesektor in den USA kommen positive Signale. Dort sind die Sorgen vor einer Überbewertung und einer platzenden Spekulationsblase zuletzt wieder gewichen, so dass der technologielastige Nasdaq-Index besonders kräftig zulegte. Unter anderem gewannen Apple am Montag 2,9 Prozent, worauf Aktien aus der Branche in der gesamten Region gesucht sind. In Taiwan zieht der Kurs des Apple-Zulieferes Hon Hai um weitere 3,7 Prozent auf ein erneutes Rekordhoch an. In Seoul verteuert sich der Kurse des großen Apple-Konkurrenten Samsung um rund 3 Prozent. Anleger in China in Lauerstellung vor MSCI-Entscheidung

Von einer Atempause ist unterdessen in Seoul und an den chinesischen Börsen die Rede. Nach deren Vortagesgewinnen bewegen sich die Indizes dort kaum. In Schanghai und Hongkong warten die Anleger zudem gespannt auf die Entscheidung des Indexbetreibers MSCI über die Aufnahme chinesischer A-Aktien in seine Schwellenänderindizes. Am Montag hatten Hoffnungen auf eine positive Entscheidung und eine neuerliche Liquiditätsspritze der Notenbanker für das Bankensystem die Kurse noch angetrieben.

Rohstoffe: Golfkrise bewegt Ölpreis nicht

Die Ölpreise haben sich nicht verändert. Am frühen Morgen kostete ein Barrel Brent wie am Vortag 46,91 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI verharrte bei 44,20 Dollar.

Neue Spannungen zwischen wichtigen Förderstaaten am Persischen Golf hatten am Morgen keinen Einfluss auf die Ölpreise. Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben drei mutmaßliche iranische Soldaten festgenommen, die mit einem Boot in das Hoheitsgebiet des Königreiches eingedrungen und auf eine saudi-arabische Öl-Plattform zugesteuert seien.

Nach Einschätzung von Experten spielt das Überangebot an Rohöl weiterhin die entscheidende Rolle am Ölmarkt. Die Anleger warten daher auf neue Daten zu den US-Ölreserven, die am Abend und am Mittwoch auf dem Programm stehen.

Quelle: n-tv.de