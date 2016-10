Marktberichte

Nikkei mit Zugewinnen: Dax orientiert sich etwas höher

Die Frankfurter Börse beginnt heute ihre verkürzte Handelswoche. Weiter steht die Deutsche Bank im Fokus - neue Nachrichten gibt es aber nicht. Die Nachrichtenlage ist insgesamt dünn. Aus Japan kommt etwas Rückenwind.

Mit einem kaum veränderten Start rechnen Händler für den heutigen Tag. Nach dem Tag der Deutschen Einheit am Montag greifen die Marktteilnehmer aus Deutschland wieder in das Geschehen ein. Der Dax notiert am Morgen vorbörslich 0,1 Prozent höher bei 10.524 Punkten.

Zum Thema Deutsche Bank, das am Freitag das Börsengeschehen am deutschen Aktienmarkt bestimmte, gibt es keine neuen handelbaren Neuigkeiten. Die Verhandlungen mit der US-Justizbehörde im Streit um hypothekenbesicherte Wertpapiere machen zwar offenbar Fortschritte, dauern aber weiter an, sagten Insider dem "Wall Street Journal".

Ansonsten rechnen die Händler mit einer Stabilisierung des Deutsche-Bank-Kurses auf dem aktuellen Level und dann weiter steigenden Kursen. Grund sei eine deutliche Zunahme von positiven Einschätzungen, heißt es in Frankfurt. "Stark war, dass es gestern zu keinen größeren Gewinnmitnahmen nach der Kursexplosion vom Freitag gekommen ist", sagt ein Börsianer. Die Kurserholung angesichts der Nachricht einer möglichen Strafzahlung im Bereich der bereits vorhandenen Rückstellungen von über 5 Milliarden Euro habe für massive Short-Eindeckungen gesorgt.

Die Nachrichtenlage ist ansonsten vergleichsweise dünn, damit fehlen die Impulse. Dies dürfte sich erst in der zweiten Wochenhälfte ändern, dann gibt es Daten zum US-Arbeitsmarkt. Weiterhin ist eines der bestimmenden Themen an der Börse, ob die US-Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr noch die Leitzinsen anhebt. Sollte der US-Arbeitsmarktbericht überzeugen, steigt damit die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung in den USA. Die australische Notenbank hat am Morgen wie erwartet den Leitzins unverändert auf dem Rekordtief bei 1,5 Prozent bestätigt.

Keine Kurstreiber für die Autowerte sehen Händler in den US-Autoabsatz für den September vom Vortag. "Das sieht alles nach einer Stagnation aus", so ein Händler. Der Markt werde auf eine Bodenbildung warten und bis dahin genau beobachten, dass sich das Absatz-Momentum nicht noch nach unten beschleunige. Der Markt dürfte lediglich die unterschiedlichen Performances der Hersteller spielen, unterstreicht ein anderer Händler: "Seit den Absatzzahlen vor zwei Monaten wird auf eine Outperformance von Daimler gegen BMW gesetzt, das hat sich auch in den aktuellen Daten wieder bestätigt", sagt ein Händler. Während es für Mercedes um 3,1 Prozent nach oben ging, fiel der Absatz von BMW um 5,2 Prozent. Bei VW habe wenigstens der Absatzrückgang gedämpft werden können, heißt es. Er reduzierte sich auf 7,8 Prozent nach minus 9,1 Prozent im Vormonat.

Asien: Nikkei legt zu

An den Fernost-Börsen geht es angeführt vom japanischen Aktienmarkt weiter aufwärts. Der Antrieb für japanische Aktien kommt vom schwächeren Yen, der die Exportunternehmen des Landes international wettbewerbsfähiger macht. In den USA war der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe nach seinem überraschenden Rücksetzer im September mit 51,5 Punkten wieder deutlich in den Expansion andeutenden Bereich über 50 gesprungen.

In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 0,8 Prozent und schließt bei 16.736 Punkten. Gesucht sind vor allem exportsensible Aktien wie Honda Motor, Olympus und Panasonic mit Aufschlägen zwischen 1,7 und 4,9 Prozent. An den anderen Börsen der Region fallen die Kursgewinne kleiner aus, an den chinesischen Festlandbörsen wird die ganze Woche über wegen der Feierlichkeiten um den Nationalfeiertag nicht gehandelt.

In Seoul, wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde, werden die Aufschläge der Nachbarbörsen vom Wochenauftakt nachgeholt. Der Kospi legt ein halbes Prozent zu. Im australischen Sydney folgt der Markt stärker der leicht negativen US-Vorgabe. Nach dem jüngsten Fünfwochenhoch sprechen Beobachter auch von Gewinnmitnahmen. Zudem bremsen etwas nachgebende Rohstoffpreise, die wiederum unter dem anziehenden US-Dollar leiden.

Neben den Exportaktien legen in Tokio vor allem Aktien aus dem Bankensektor zu. Hier ist von einer Gegenreaktion nach dem jüngsten Ausverkauf der Branchenwerte die Rede. Sie litten unter dem schwachen Wirtschaftswachstum, dem Niedrigzinsumfeld und Sorgen vor Ansteckungen, ausgehend von einigen mit Problemen kämpfenden Banken in Europa. Zudem hatte zuletzt die Sorge vor einer nicht stemmbaren Strafzahlung der Deutschen Bank auf die Stimmung gedrückt. Hier gab es aber zuletzt deutliche Entspannungssignale und Hinweise, dass die Strafe niedriger ausfallen dürfte. Mitsubishi UFJ Financial Group und Sumitomo Mitsui Financial Group ziehen um jeweils gut 2 Prozent an.

Rohstoffe: Öl etwas billiger

Die Ölpreise sinken im frühen Handel etwas. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 50,74 US-Dollar und damit 15 Cent weniger als am Montagabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im November fiel um 22 Cent auf 48,59 Dollar.

Die zuletzt in Libyen deutlich gestiegene Ölproduktion drücke die Preise ein wenig, sagten Händler. Die Förderung sei auf 500.000 Barrel pro Tag gestiegen und soll nach Angaben des staatlichen Ölförderunternehmens bis Ende Oktober auf 600.000 Barrel pro Tag klettern. Das Opec-Mitgliedsland Libyen ist von der in der vergangenen Woche beschlossenen Förderbeschränkung ausgenommen.

Zudem will auch der Iran seine Exporte in den kommenden Monaten auf 2,35 Millionen Barrel pro Tag anheben. Bisher fördert der Iran 2,22 Millionen Barrel pro Tag. Die Ölproduktion im Iran nähere sich zügig dem Niveau von Zeiten vor den Sanktionen an, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Bericht des Internationalen Währungsfonds.

Im Laufe der Vorwoche waren die Ölpreise kräftig gestiegen, nachdem die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) überraschend die Einigung auf eine Förderobergrenze von 32,5 Millionen bis 33 Millionen Barrel pro Tag bekannt gegeben hatte.

Devisen: Euro um 1,12 Dollar-Marke

Der Euro präsentiert sich nur geringfügig verändert. Die Gemeinschaftswährung notiert am Morgen mit 1,1198 US-Dollar etwas leichter als am Vorabend.

Zum japanischen Yen zieht der Greenback merklich an. Marktexperten erklären das mit den jüngsten, solide ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA. Sie nährten Spekulationen über eine baldige Zinserhöhung in den USA, nachdem die US-Notenbanker bei ihrer jüngsten Sitzung nochmals klargestellt hatten, dass Zinserhöhungen von der Datenlage abhängig getroffen würden. Der Dollar, der vor Bekanntgabe des Index noch 101,42 Yen gekostet hatte, erreicht im asiatischen Tageshoch knapp 102,40 Yen und kostete zuletzt 102,11 Yen.

Die Ankündigung von Premierministerin Theresa May, Großbritannien werde bis spätestens Ende März den Antrag zum Austritt aus der EU stellen, bringt das Pfund Sterling unter Druck. Es verliert 0,2 Prozent auf 1,2814 Dollar und hält sich damit nur noch knapp über seinem im Juli erreichten Tief von 1,2796 Dollar. Unter Börsianer schüren Mays Pläne die Ängste vor einem "harten" Brexit.

