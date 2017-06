Startseite

Gute Laune an der Börse : Dax nimmt Rekordjagd auf

Die Ausgangslage für die neue Börsenwoche ist erfreulich. In Frankreich bekommt Präsident eine komfortable Mehrheit für seine Reformpläne. Auch die Vorgaben aus den USA und Asien sind gut.

Nach dem klaren Sieg des Lagers von Präsident Emmanuel Macron bei den Parlamentswahlen in Frankreich marschiert der Dax wieder in Richtung der 13.000-Punkte-Marke. Der Dax legt 0,9 Prozent auf 12.877 Zähler zu und ist damit nur noch rund 40 Punkte von seinem bisherigen Rekordhoch entfernt. Aus technischer Sicht trifft der Dax zwischen 12.840 Punkten und dem Jahreshoch bei 12.921 Punkten auf eine gestaffelte Widerstandszone. Eine Unterstützung sehen Marktanalysten bei 12.620 Punkten.

Auch die anderen Indizes präsentierten sich zu Wochenbeginn freundlich: Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewinnt um 0,8 Prozent auf 25.455 Punkte, und der Technologiewerte-Index TecDax steigt um 0,7 Prozent auf 2293 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 geht es um 0,9 Prozent auf 3576 Punkte hoch.

Macrons Partei La Republique en Marche und ihre Verbündeten hatten bei den Wahlen am Sonntag die absolute Mehrheit gewonnen. "Macron wird einen unglaublich großen Spielraum haben, seine nationale Reformagenda voranzutreiben", sagt Elliot Hentov, Analyst bei State Street Global Adivsors. Zum einen dürften die Reformen zu einer Ankurbelung der Investitionen und des Produktivitätswachstums in Frankreich führen, und zum anderen die Grundlage für gewagtere Reformen der Eurozone bilden, sagt Hentov. "Inländische französische Aktien, insbesondere aus den Sektoren Baugewerbe, Infrastruktur und Banken, dürften von Macrons geplanten Wirtschaftsreformen profitieren", so Allianz Global Investors.

"Die politischen Risiken sind wieder in den Hintergrund getreten", sagt Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Händler verweisen zudem auf vergleichsweise günstige Vorlagen: In den USA ist der S&P-500 am Freitag nach dem Börsenschluss in Europa noch ins Plus gedreht, und die US-Index-Futures ziehen am Morgen weiter an. An den meisten asiatischen Märkten setzt sich zu Wochenbeginn ebenfalls eine moderat freundliche Stimmung durch.

Allerdings rückt nun Großbritannien in den Fokus, dort beginnen die Austrittsverhandlungen des Landes mit der Europäischen Union. Der Brexit-Minister David Davis und EU-Unterhändler Michel Barnier kommen dafür am Vormittag in Brüssel zusammen. Die britische Währung Pfund Sterling notierte vor Beginn der Gespräche mit 1,2773 Dollar unverändert.

Eine Studie der US-Investmentbank Morgan Stanley treibt die Aktien von Eon und RWE in unterschiedliche Richtungen. Während die Empfehlung des Analysten Nicholas Ashworth die Eon-Papiere mit zwischenzeitlich bis zu 2,5 Prozent Kursplus auf das höchste Niveau seit August 2016 trieb, setzen bei RWE nach einem Hoch seit zwei Jahren Gewinnmitnahmen ein. Sie verlieren 0,1 Prozent.

Ashworth hält ihre Bewertung nach der Rally im bisherigen Jahresverlauf inzwischen für ambitioniert. Immerhin waren die RWE-Anteile mit gut 70 Prozent Kursplus bisher mit Abstand bester Dax-Wert 2017. Der Analyst rät nun allerdings, sich auf Eon zu konzentrieren und stufte sie entsprechend auf "Overweight" hoch, während er RWE abstufte. Bei Eon sieht er insbesondere Überraschungspotenzial bei den Dividenden. Eon-Aktien sind bislang 2017 mit plus 32 Prozent nicht einmal halb so stark gelaufen wie RWE.

Zu den MDax-Favoriten gehören die Titel von Airbus, die um 1,9 Prozent anziehen. Laut einem Pressebericht kann der Luftfahrt- und Rüstungskonzern auf einen rund fünf Milliarden US-Dollar schweren Auftrag aus Peru hoffen. Der Billigflieger Viva Air Peru wolle rund 30 Flugzeuge vom Typ A320neo und 15 Jets vom Typ A320ceo bestellen, hieß es. Derzeit leidet Airbus darunter, dass sein Flaggschiff A380 kaum noch gefragt ist. Daher will das Unternehmen durch den Anbau riesiger, abgeknickter Flügelenden den Treibstoffverbrauch des weltgrößten Passagierjets spürbar verringern.

Im Kleinwerte-Index SDax stehen Rocket Internet wegen des geplanten Börsengangs seiner wichtigsten Beteiligung Delivery Hero im Blick. Die Papiere legen um 1,3 Prozent zu. Der Essens-Lieferdienst Delivery Hero, an dem Rocket rund 35 Prozent hält, peilt bei seinem Börsengang ein Gesamtvolumen von bis zu fast einer Milliarde Euro an. Platziert werden sollen bis zu rund 39 Millionen Aktien für einen Preis zwischen 22,00 und 25,50 Euro. Die Papiere sollen erstmals am 30. Juni gehandelt werden.

Für vergleichsweise wenig Bewegung bei den betroffenen Werten sorgte die einzige Änderung in der Zusammensetzung der Dax-Familie, die am heutigen Montag in Kraft tritt: Im SDax ersetzt das Immobilienunternehmen Grand City Properties die Online-Lotterie Zeal Network.

Devisen: Kaum Bewegung beim Euro

Der Kurs des Euro hat sich am Montag kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1195 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1167 Dollar festgesetzt. Der Gewinn der absoluten Mehrheit für die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron bei der Parlamentswahl hat den Euro in der vergangenen Nacht nicht bewegen können. Marktbeobachter sprachen von einem insgesamt impulsarmen Handel.

Keine signifikanten Kursausschläge sehen Marktteilnehmer auch beim Pfund Sterling vor dem Beginn der Brexit-Verhandlungen heute. Die kritische Phase kommt erst, sagt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. "Es wird ziemlich schnell klar werden, wie schwierig diese Verhandlungen werden", sagt er. "Und dann erst beginnt die eigentlich riskante Phase für die britische Währung", so der Devisenanalyst. Aktuell notiert das Pfund bei 1,2776 Dollar und damit auf dem Niveau vom späten US-Handel am Freitag.

Rohstoffe: Öl etwas billiger

Die Ölpreise sind etwas gesunken. Ein erneuter Anstieg der Bohrlöcher in den USA habe die Preise belastet, heißt es von Marktbeobachtern zur Begründung. Im Verlauf kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 47,21 US-Dollar. Das waren 16 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls um 16 Cent auf 44,58 Dollar.

In den USA werden immer mehr Bohrlöcher für Rohöl in Betrieb genommen. Nach am Freitagabend von der Ausrüsterfirma Baker Hughes veröffentlichten Zahlen ist die Zahl der Bohrlöcher in der vergangenen Woche um sechs auf 747 gestiegen. Dies ist die 22. Woche in Folge mit einem Anstieg - und das höchste Niveau seit April 2015.

Asien: Freundliche Tendenz

Nach guten Vorgaben der US-Börsen hat sich zu Beginn der neuen Börsenwoche in Ostasien eine freundliche Tendenz durchgesetzt. Die auf dem erreichten Rekordniveau widerstandsfähige Wall Street lasse die Anleger risikofreudiger agieren, hieß es.

"Grundsätzlich bleibt das Umfeld für den Risikoappetit der Anleger ziemlich günstig", sagte Asien-Spezialist Khoon Goo von der Australia and New Zealand Banking Group in Singapur. Nachdem die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed nicht mehr im Raum stehe, richte sich die Aufmerksamkeit an den asiatischen Märkten auf die Frage, ob sich die wirtschaftliche Erholung fortsetze. Die Anleger setzten unter anderem darauf, dass es an der Wall Street auch wieder aufwärtsgehen werde, ergänzte Analyst Yutaka Miura vom Broker Mizuho Securities.

Der Nikkei-Index in Tokio eroberte in diesem Umfeld die 20.000er Marke zurück, er gewann 0,6 Prozent auf 20.066 Punkte. Angetrieben wurde er von gut ausgefallenen Handelsbilanzdaten, vor allem starken Exporten. Sie machten im Mai einen Satz um fast 15 Prozent nach oben im Jahresvergleich. Zwar hatten Ökonomen noch mehr erwartet, gleichwohl war es der stärkste Anstieg seit Januar 2015. Dass die Importe noch stärker wuchsen und deswegen ein Handelsbilanzdefizit entstand, sei im Mai nicht ungewöhnlich. Wegen der sogenannten Goldenen Woche in diesem Monat würden die Daten mitunter verzerrt, heißt es.

Am stärksten stieg der Index in Hongkong und zwar um 0,9 Prozent. In Shanghai ging es um 0,7 Prozent nach oben auf 3144 Punkte. Händler machen für die gute Stimmung gleich mehrere Faktoren verantwortlich: Zum einen seien die Immobilienpreise in China im Mai um 9,7 Prozent erneut kräftig gestiegen, was für eine robuste Branchenentwicklung spreche. Zum anderen habe die chinesische Notenbank dem Bankensystem des Landes nach einer Geldspritze am Freitag zu Wochenbeginn erneut Liquidität zugeführt. Hinzu komme die Spekulation, dass der Indexbetreiber MSCI am Dienstag chinesische Aktien in seine viel beachteten Aktienindizes aufnehmen könnte.

Zuletzt hatte sich MSCI dreimal dagegen entschieden und dies unter anderem mit weiter bestehenden Kapitalverkehrskontrollen Chinas begründet. Sollten chinesische Aktien in die Schwellenländer-Indizes von MSCI Eingang finden, würden bei Fonds, die sich an diesen Indizes orientieren, Eindeckungsbedarf mit Aktien aus China entstehen.

Quelle: n-tv.de