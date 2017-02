Blicke auf Ifo-Index gerichtet: Dax nimmt 12.000er Marke ins Visier

Schafft der Dax die 12.000 Marke? Die Händler sind jedenfalls optimistisch. Ausschlaggebend dürfte der Ifo-Index werden. Außerdem blicken die Börsianer Richtung USA. Denn dort veröffentlicht die Fed die Protokolle ihrer jüngsten Sitzung.

Der Dax dürfte Börsianern zufolge am Mittwoch erneut Anlauf zum Sprung über die 12.000er Marke nehmen. "Die Dynamik dürfte zwar zumindest vorübergehend nachlassen", sagt ein Marktteilnehmer. "Die 12.000er Marke will der Markt aber sehen", sagt er. Bei einem Überwinden sei über den Tag hinaus ein Anlauf an den Rekordstand bei 12.391 Punkten drin. Am Dienstag hatte er dank starker Konjunkturdaten 1,2 Prozent höher bei 11.967,49 Punkten geschlossen.

Neben der erneuten Flut von Firmenbilanzen richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf den Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Von Reuters befragte Analysten sagen einen leichten Rückgang auf 109,6 Punkte von 109,8 Zählern voraus. Mit Spannung warten Händler, ob nun auch der Euro-Stoxx-50 das Januarhoch nachhaltig überwinden kann. Am Dienstag konnte er es lediglich ankratzen. Vom Umfeld her kommt kein Störfeuer.

Darüber hinaus veröffentlicht die US-Notenbank am Abend (20 Uhr MEZ) die Protokolle ihrer jüngsten Sitzung. Börsianer werden versuchen, daraus den Zeitpunkt der nächsten Zinserhöhung herauszulesen.

Die Wall Street hatte am Dienstag ihre Rekordjagd fortgesetzt: der Dow-Jones-Index hatte 0,6 Prozent höher auf 20.743 Punkten geschlossen. Der breiter gefasste S&P-500 kletterte um 0,6 Prozent auf 2365 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,5 Prozent auf 5865 Punkte.

Asien: Fed-Protokoll sorgt für Zurückhaltung

In Tokio gab der Nikkei-Index am Mittwoch 0,2 Prozent auf 19.345 Punkte ab. Das im späteren Tagesverlauf zur Veröffentlichung anstehende Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung sorgte für etwas Zurückhaltung. In Hongkong gehörten Immobilienaktien zu den Tagesfavoriten. China Resources Land verteuern sich um über 4 Prozent, Country Garden steigen um 6,3 Prozent auf den höchsten Stand seit 2008.

Eine kleine Kursexplosion erlebte die zuletzt schwer gebeutelte Toshiba-Aktie. Sie schnellte um 18,2 Prozent nach oben. Einem Zeitungsbericht zufolge fordert der unter hohen Abschreibungen auf seine US-Kraftwerkstochter leidende Konzern von potenziellen Käufern für sein Speicherchipgeschäft umgerechnet mindestens 17,6 Milliarden Dollar. Damit würde das Unternehmen seine Bilanz deutlich verbessern, heißt es im Handel.

Quelle: n-tv.de