Inflation an der EZB-Schwelle: Dax nähert sich seiner Rekordmarke

Der "konjunktureller Blitzstart" sorgt für gute Laune: Starke Daten aus Deutschland verhelfen dem Leitindex ins Plus. Das Frankfurter Börsenbarometer setzt vor dem Wochenende zu einem weiteren Vorstoß nach oben an. Zahlen gibt es von Allianz und ThyssenKrupp.

Der deutsche Aktienmarkt kann die kurze Schwächephase des Vortages offenbar schnell überwinden: Zum Handelsauftakt am Freitag verzeichen Händler an der Frankfurter Börse eine freundliche Aufwärtstendenz. Der Leitindex Dax gewinnt im frühen Handel 0,14 Prozent und steigt auf 12.728 Punkte. Damit befindet sich der Dax wieder in Schlagdistanz zu seinem am Dienstag erreichten Rekordhoch bei 12.783 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewinnt am Morgen 0,21 Prozent auf 24.957 Punkte. Kräftig nach oben geht es im TecDax: Der Auswahlindex der deutschen Technologiewerte rückt um 1,82 Prozent vor auf 2186 Punkte. Kurstreibender Faktor ist Händlern zufolge eine Übernahme im Telekomsektor: United Internet will das Mobilfunkunternehmen Drillisch schlucken.

"Die Rekordmarke bleibt im Blick", fasst n-tv Börsenkorrespondentin Sabrina Marggraf die Stimmung an der Frankfurter Börse zusammen. Bemerkenswerte sei, dass größere Gewinnmitnahmen bislang ausbleiben. "Allerdings reicht es auch nicht für größere Käufe. Manche fragen sich, ob Aktien nicht zu heiß gelaufen sind." Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx50 gibt 0,01 Prozent nach auf 3623 Zähler.

Größere Bewegungen nach oben halten manche Dax-Strategen vor dem Wochenende für unwahrscheinlich: Zum Wochenausklang sei kein Ende der Konsolidierung in Sicht, meinte ein Marktbeobachter. Das bisherige Tageshoch liegt bei 12.740,36 Punkten. Am Vortag war der Dax im späten Handel ins Stolpern geraten und zeitweise unter die Marke von 12.700 Zähler gefallen. Aus dem Handel ging der Dax am Donnerstagabend schließlich 0,4 Prozent schwächer bei 12.711,06 Punkten.

"Anleger versuchen zurzeit, das goldene Mittelmaß bei den Bewertungen zu finden, da einerseits Firmengewinne und Wachstumsdaten gut aussehen, sich bei den Zentralbanken aber ein Konsens herauszubilden scheint, dass Zinsanhebungen der sinnvolle nächste Schritt wären", beschreibt Jochen Stanzl von CMC Markets die gegenwärtige Situation. Damit dürfte sich die Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau erst einmal fortsetzen. Als unterstützt gilt der Dax am Donnerstagtief bei 12.662 Punkten.

Neben den Firmenbilanzen wie von ThyssenKrupp, Allianz und Innogy richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf Konjunkturdaten. Veröffentlicht wurden am Morgen Zahlen zur deutschen Wirtschaftsleistung und zur Entwicklung der Verbraucherpreise.

Die Aktien von ThyssenKrupp erweisen sich am Morgen zeitweise als größter Verlierer im Dax. Die Anteilsscheine des Stahlkonzerns geben 2,6 Prozent ab. "Die Prognoseerhöhung und der gute Auftragseingang geraten in den Hintergrund", meinte ein Marktteilnehmer. Auf die Stimmung drückten die Aussagen zum freien Cashflow. Für das Geschäftsjahr rechnet der Konzern nun mit einem negativen Cashflow im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Bisher hatte Thyssenkrupp einen leicht positiven Wert erwartet.

Die von der Allianz vorgelegten finalen Erstquartalszahlen bestätigen laut DZ Bank den guten Start ins Jahr gemessen an der Gewinnzielsetzung 2017. Die Analysten streichen das überzeugende Betriebsergebnis der Bereiche Lebens- und Krankenversicherung heraus und verweisen zudem auf hohe Mittelzuflüsse bei der Vermögensverwaltung. Dies seien positive Nachrichten. Die Experten belassen ihre Einstufung für die Aktie auf "Kaufen" und nennen einen fairen Wert von 182 Euro. Die Allianz-Aktien geben 0,4 Prozent nach.

Gefragt sind am Morgen im Dax Aktien von Bayer, Lufthansa, Merck KGaA und Telekom. Auf der Verkaufsliste tauchen dagegen neben ThyssenKrupp und Allianz auch Adidas, FMC und BMW auf.

United Internet schluckt Drillisch

Im deutschen Mobilfunksektor schlägt das Gebot von United Internet für Drillisch Wellen. United Internet bietet 50 Euro je Drillisch-Aktie und will Drillisch mit der Tochter 1&1 zusammenlegen. Drillisch soll als eigenständiges Unternehmen an der Börse bleiben. "Der Markt hat mit einem Übernahmeangebot für Drillisch gerechnet, nun ist es da", sagte ein Händler. Drillisch schießen um 8,5 Prozent auf 52,64 Euro deutlich über den Gebotspreis hinaus nach oben. United Internet springen sogar um 9,8 Prozent an. Hintergrund der deutlichen Kursgewinne seien die in Aussicht gestellten hohen Synergien, heißt es im Handel.

Wenig bewegt zeigen sich Deutsche Wohnen und Deutsche Euroshop nach ihren Quartalsausweisen. Die Zahlen sind weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen mit einem leicht positiven Touch, war aus dem Handel zu hören. Innogy legen um 1 Prozent zu. Der Energiekonzern hat im ersten Quartal dank der Netzsparte operativ mehr verdient und seine Jahresprognose bestätigt.

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich zum Jahresanfang 2017 beschleunigt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der Anstieg des deutschen BIP im ersten Quartal ist aus Sicht von KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner ein "konjunktureller Blitzstart". "Unsere Konjunkturprognose von bisher noch 1,4 Prozent für das Gesamtjahr 2017 dürfte bei diesem Tempo übertroffen werden", schreibt Zeuner in einer ersten Einschätzung. Besonders freue ihn, dass die Investitionen klar aufwärts gerichtet seien, denn das bedeute, dass die Unternehmer offenbar wieder mehr Vertrauen in die Zukunft fassten.

Für hoch gezogene Augenbrauen sorgte dagegen der mehr und mehr sichtbare Preisauftrieb: Die offizielle Inflationsrate stieg im April auf 2,0 Prozent, wie die Statistiker in Wiesbaden mitteilten. Im März hatte die Rate im Vergleich zum Vorjahr noch bei 1,6 Prozent gelegen. Damit ist die Alarmschwelle der europäischen Geldpolitik zumindest in Deutschland erreicht: Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt im Euroraum einen Wert von knapp unter zwei Prozent an, bei dem sie Preisstabilität gewahrt sieht. Gegenüber dem Vormonat blieben die Verbraucherpreise in Europas größter Volkswirtschaft unverändert.

Devisen: Euro zittert mit den Daten

Der Kurs des Euro zeigt sich zunächst wenig verändert. Am Morgen kostet ein Euro 1,0860 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Kurz vor Veröffentlichung der Daten zu BIP und Inflation in Deutschland verzeichneten Devisenhändler größere Bewegungen: Der Euro gab zeitweise kräftig nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0860 Dollar festgelegt.

Vor dem Wochenende dürften Anleger US-amerikanische Konjunkturdaten ins Auge fassen. Es werden Inflationszahlen sowie Daten aus dem Einzelhandel (US-Einzelhandelsumsätze) veröffentlicht. Zudem gibt die Uni Michigan ihr viel beachtetes US-Einzelhandelsumsätze bekannt. Die Daten geben Auskunft über den Zustand der US-Wirtschaft und nehmen damit Einfluss auf die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank. Von der Fed wird am Markt eine baldige Fortsetzung des Straffungskurses erwartet. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft.

Das britische Pfund fällt nach Bekanntgabe des Zinsentscheids der Bank of England (BoE) zurück. Die Notenbanker entschieden mit 7:1 Stimmen, den Leitzins unverändert bei 0,25 Prozent zu belassen.

Einige Akteure am Devisenmarkt hätten erwartet, dass noch ein oder zwei weitere Mitglieder für eine Zinserhöhung stimmen würden, hieß es zur negativen Reaktion des Pfund Sterling.

Asien: Starker Yen bremst den Nikkei

Ohne klare Tendenz zeigen sich die ostasiatischen Börsen im Handelsverlauf. Die Vorgaben aus Europa und den USA förderten kein gesteigertes Kaufinteresse, heißt es. Dort hätten vor allem schwache Geschäftsausweise belastet. In Japan verhindert ein steigender Yen den Angriff auf die Marke von 20.000 Punkten im japanischen Leitindex Nikkei. Schon seit Tagen scheitern in Tokio entsprechende Versuche. Nun sind es in erster Linie vom Export abhängige Werte, die bremsen.

Im späten Geschäft sinkt der 225 Werte umfassende Nikkei an der Tokioter Börse um 0,5 Prozent auf 19.854 Punkte, in Australien fällt der S&P/ASX-200 mit einem Abschlag von 0,9 Prozent deutlicher zurück. In China scheinen die gröbsten Regulierungssorgen nun eingepreist zu sein, der Schanghai-Composite erholt sich um weitere 0,4 Prozent auf 3.073 Punkte. In Singapur dominieren Gewinnmitnahmen, nachdem der Leitindex am Vortag ein frisches 22-Monatshoch markiert hatte.

Rohstoffe: Ölpreise halten Vortagsgewinne

Die Ölpreise können ihre seit Wochenmitte erzielten Gewinne zunächst halten. Am Morgen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 50,80 US-Dollar. Das sind sechs Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Referenzssorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung steigt um 5 Cent auf 47,88 Dollar.

Seit Mittwoch befinden sich die Ölpreise im Aufwind. Auslöser waren Vorratsdaten aus den USA, die auf einen stärkeren Rückgang der nach wie vor überdurchschnittlich hohen Rohölvorräte hindeuten. Fallende Lagerbestände sind ein Hauptziel des Ölkartells Opec, das zusammen mit anderen großen Produzenten seit Jahresbeginn die Rohölförderung deckelt. Gehen die Lagerbestände weiter zurück, erhöhen sich die Chancen, dass die Opec ihrem zweiten Hauptziel näher kommt: dauerhaft höheren Ölpreisen.

Die sinkenden Kurse am Aktienmarkt treiben einige Anleger in die vermeintlich sichereren Häfen. Der Goldpreis verbesserte sich zum US-Settlement um 0,3 Prozent auf 1228 Dollar je Feinunze. Der Preis bewege sich weiter in seiner bestehenden Spanne zwischen 1200 und 1250 Dollar, sagte Jeffrey Nichols von American Precious Metals Advisors.

Quelle: n-tv.de