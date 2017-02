Über 12.000 ins Wochenende?: Dax muss punkten

Die Zeichen standen gut, aber am Ende blieb der Dax am Donnerstag doch unter der Schwelle von 20.000 Punkten. Ob er diese heute erneut bricht? Börsianer erwarten wenig Veränderung. Dafür überzeugt BASF mit aktuellen Zahlen.

Zum Wochenschluss wird der Dax Börsianern zufolge kaum verändert starten. Am Donnerstag hatte ihn die Nervosität der Anleger wegen der nahenden Wahlen in Frankreich und den Niederlanden 0,4 Prozent ins Minus auf 11.947,83 Punkte gedrückt.

Vor allem die Umschichtung in defensive Branchen in den USA macht Marktteilnehmer vorsichtig. Dort waren vor allem Pharma-, Versorger- und Telekomwerte gesucht, die nicht auf eine Fortsetzung der konjunkturgetriebenen Rally schließen lassen. Umgekehrt waren Transport- und Halbleiterwerte auf der Verliererstraße.

Einen Einblick in ihre Bücher gewährte unter anderem BASF. Der Chemiekonzern äußerte sich nach einem Gewinnanstieg im abgelaufenen Quartal zuversichtlich für 2017. Von starken Geschäftszahlen sprechen Marktteilnehmer. Sowohl Umsatz als auch Ebit hätten die Erwartungen deutlich übertroffen. Die erwarteten Steigerungsraten entsprächen den Prognosen. "Der Kurs dürfte relative Stärke zeigen", sagte ein Händler.

Bei Volkswagen trifft sich der Aufsichtsrat. Börsianer gehen davon aus, dass der Autobauer anschließend seine Geschäftszahlen veröffentlicht.

In den USA stehen unter anderem die von der Universität Michigan ermittelten Daten zum US-Verbrauchervertrauen an sowie die Auftragseingänge für langlebige Güter.

Mit einem Schwächeanfall rechnen Händler bei Rhön-Klinikum. Der Umsatz liege im Rahmen der Erwartungen, das Ebitda habe die Schätzungen aber deutlich verfehlt, so ein Marktteilnehmer. Einen Ausblick wollte das Unternehmen noch nicht geben.

Asien: Schwacher Dollar zieht nach unten

Asiens Börsen präsentierten sich schwächer. Börsianer begründen dies vor allem mit dem schwächeren Dollar, der nur noch 112,78 Yen kostet, verglichen mit etwa 113,30 zur gleichen Vortageszeit. Anleger agierten zudem vorsichtig, weil die Details der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Steuerreform noch unklar sind. Im Fokus stand zudem die Währungspolitik der neuen US-Regierung. In einem Reuters-Interview nannte Trump China den "Großmeister der Währungsmanipulation". In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent tiefer mit 19.284 Punkten. Der chinesische Shanghai Composite blieb fast unverändert bei 3253 Punkten.

Zu den Verlierern zählten Autowerte. Investoren sind in Sorge, dass die japanischen Hersteller unter einer protektionistischen Politik Trumps leiden könnten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor ebenfalls 0,5 Prozent.

Der chinesische Internet-Suchmaschinenriese Baidu bekommt Einschränkungen bei Gesundheitsangeboten im Netz zu spüren. Der Umsatz ging im vierten Quartal um 2,6 Prozent auf umgerechnet 2,5 Milliarden Euro zurück. Seit dem Fall eines Krebspatienten, der eine bei Baidu gefundene experimentelle Therapie ausprobierte und starb, gehen die Behörden verstärkt gegen Internet-Gesundheitsangebote vor.

Rohstoffe: Ölpreise halten Gewinne

Die Ölpreise bewegen sich wenig. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,61 US-Dollar. Das waren drei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI zur Lieferung im April fiel um zwei Cent auf 54,43 Dollar.

Zum Wochenschluss haben die Ölpreise ihre Gewinne der vergangenen Handelstage halten können. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern stützten jüngste Daten zu den Ölreserven in den USA die Notierungen. In der vergangenen Woche waren die Lagerbestände an Rohöl dort deutlich schwächer als erwartet gestiegen.

Devisen: Euro steht still

Der Kurs des Euro bewegte sich kaum. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0579 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0573 Dollar festgesetzt.

Quelle: n-tv.de